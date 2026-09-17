Video bóng đá Coventry - Aston Villa: Những cựu sao Chelsea ghi dấu ấn (League Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
ASIAD 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Betis vs Getafe
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Juventus vs NEC
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo NEC - NEC NEC
-
Beşiktaş vs Olympique Marseille
Logo Beşiktaş - BJK Beşiktaş
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Real Sociedad vs Bournemouth
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Celtic vs Ferencváros
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Crystal Palace vs Lech Poznań
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Lech Poznań - LPO Lech Poznań
-
Bayern Munich vs Union Berlin
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Brentford vs Chelsea
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Newcastle United vs Hull City
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Everton vs Ipswich Town
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Brighton & Hove Albion vs Arsenal
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Roma vs Inter Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Nottingham Forest vs Coventry City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Stuttgart vs Borussia Dortmund
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sevilla vs Barcelona
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Fiorentina vs Napoli
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Thành Phố Đồng Nai vs Công An Hà Nội
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Leeds United vs Crystal Palace
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester City vs Sunderland
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Bournemouth vs Liverpool
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Atalanta
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Villarreal vs Levante
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Deportivo de A Coruña vs Real Betis
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Marseille vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Valencia vs Real Sociedad
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-

Video bóng đá Coventry - Aston Villa: Những cựu sao Chelsea ghi dấu ấn (League Cup)

Sự kiện: League Cup Aston Villa

(Vòng 3) Đội bóng do HLV Frank Lampard dẫn dắt sụp đổ vì khoảnh khắc lóe sáng của những cựu cầu thủ Chelsea.

Coventry City lẫn Aston Villa đang xếp ở những vị trí cuối bảng Ngoại hạng Anh, vì vậy 2 đội bước vào cuộc chạm trán trong khuôn khổ League Cup với quyết tâm cải thiện phong độ. Nhờ lực lượng vượt trội, Aston Villa không mấy khó khăn áp đảo sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 7, cựu tiền đạo Chelsea, Tammy Abraham ghi bàn mở tỷ số cho đội khách.

Abraham và Barkley gieo sầu cho thầy trò Lampard

Abraham và Barkley gieo sầu cho thầy trò Lampard

Nhận bàn thua sớm, Coventry vùng lên mạnh mẽ, để rồi nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn gỡ hòa ở phút 27 (Victor Torp lập công). Dù vậy đến phút 40, Aston Villa đã tái lập lợi thế dẫn bàn nhờ khoảnh khắc lóe sáng của một cựu cầu thủ Chelsea khác, Ross Barkley.

Bước sang hiệp 2, Coventry tiếp tục bộc lộ những sơ hở chết người nơi hàng thủ. Điều gì đến cũng phải đến, phút 57, Tammy Abraham hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-1 cho Aston Villa trước đội bóng của ông thầy cũ Frank Lampard.

Khoảng thời gian còn lại là không đủ để Coventry lội ngược dòng, qua đó chấp nhận thất bại 1-3 và nhìn Aston Villa giành vé đi tiếp ở League Cup.

Chung cuộc: Coventry 1-3 Aston Villa

Video bóng đá Atletico Madrid - Osasuna: Phủ đầu sắc lẹm, rực rỡ Lee Kang In (La Liga)
Video bóng đá Atletico Madrid - Osasuna: Phủ đầu sắc lẹm, rực rỡ Lee Kang In (La Liga)

Atletico Madrid khởi đầu mùa giải khá tốt và đang có cơ hội để bám đuổi 2 gã khổng lồ Barcelona và Real Madrid. Với mục tiêu rõ ràng như vậy, đội bóng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh - Tân Thành ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/09/2026 03:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
League Cup Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN