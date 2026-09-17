Video bóng đá Coventry - Aston Villa: Những cựu sao Chelsea ghi dấu ấn (League Cup)

Coventry City lẫn Aston Villa đang xếp ở những vị trí cuối bảng Ngoại hạng Anh, vì vậy 2 đội bước vào cuộc chạm trán trong khuôn khổ League Cup với quyết tâm cải thiện phong độ. Nhờ lực lượng vượt trội, Aston Villa không mấy khó khăn áp đảo sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 7, cựu tiền đạo Chelsea, Tammy Abraham ghi bàn mở tỷ số cho đội khách.

Abraham và Barkley gieo sầu cho thầy trò Lampard

Nhận bàn thua sớm, Coventry vùng lên mạnh mẽ, để rồi nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn gỡ hòa ở phút 27 (Victor Torp lập công). Dù vậy đến phút 40, Aston Villa đã tái lập lợi thế dẫn bàn nhờ khoảnh khắc lóe sáng của một cựu cầu thủ Chelsea khác, Ross Barkley.

Bước sang hiệp 2, Coventry tiếp tục bộc lộ những sơ hở chết người nơi hàng thủ. Điều gì đến cũng phải đến, phút 57, Tammy Abraham hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-1 cho Aston Villa trước đội bóng của ông thầy cũ Frank Lampard.

Khoảng thời gian còn lại là không đủ để Coventry lội ngược dòng, qua đó chấp nhận thất bại 1-3 và nhìn Aston Villa giành vé đi tiếp ở League Cup.