Đua xe F1, Italian GP: Antonelli lội ngược dòng với chiến thắng ngoạn mục tại Monza

Gasly đã gây cơn chấn động lớn khi giành pole đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, tay đua người Pháp sẽ phải đối mặt với “thú dữ” ngay trên hơn 400m đầu tiên trước góc cua đầu tiên. Ferrari nóng lòng bắt đầu cuộc đua khi cả hai đều sử dụng bộ lốp C5, trong khi phần lớn các tay đua lại lựa chọn xuất phát với bộ lốp Medium.

Ngay khi có tín hiệu, Gasly giữ chân được Russell qua những góc cua đầu tiên. Hamilton không tìm được khoảng trống tại góc cua thứ 2, mất đà và rơi xuống vị trí thứ 8. Tới vòng thứ 2, Gasly hoàn toàn không thể phòng thủ khi Russell vượt lên trên đoạn thẳng chính.

Cú va chạm định mệnh của Leclerc tại Parabolica khiến cuộc đua phải tạm dừng

Leclerc rơi xuống vị trí thứ 4 phía sau Verstappen, trước khi mất lái tại Curva Alboreto và đâm vào rào chắn. Cuộc đua đã dừng lại không lâu sau đó. Tay đua Ferrari an toàn rời khỏi chiếc xe, để lộ rõ sự tiếc nuối và thất vọng.

Russell trở về đường pit, dẫn trước Gasly, Verstappen, Colapinto, Piastri, Norris, Lindblad, Hamilton, Bearman, Ocon trong top 10. Antonelli vươn lên tới vị trí thứ 12 trước khi lá cờ đỏ phất lên.

Phần lớn các đội chuyển sang bộ lốp C3, và không có ý định dừng thêm một lần nào nữa. Verstappen, Hamilton, Antonelli chuyển sang Medium, khi mà cả 3 đều xuất phát trên bộ lốp khác. Tuy nhiên, quãng đường 50 vòng sẽ thúc đẩy bộ lốp C4 tới giới hạn,

Vòng 5, Tsunoda mắc lỗi và khiến đoàn đua phải thực hiện thêm vòng khởi động. Tín hiệu vụt tắt và Russell bảo toàn lợi thế dẫn đầu. Colapinto vượt qua Verstappen cho vị trí thứ 3, nhưng lại mắc sai lầm tại góc cua thứ 7, tiến thẳng ra bãi sỏi và trở lại tại vị trí thứ 15.

Antonelli nhanh chóng tiếp cận nhóm dẫn đầu chỉ sau hơn 10 vòng đua

Verstappen vượt qua Gasly cho vị trí thứ 2, và nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Russell phía trước. Trong thoáng chốc, Antonelli đã tìm được đường lên tới vị trí thứ 7, phía sau bộ đôi McLaren. Phép màu của Alpine dần vụt tắt, khi Hamilton, Piastri, Antonelli lần lượt băng qua Gasly một cách dễ dàng.

Vòng 13, từ phía cuối đoàn đua, Antonelli chính thức đặt chân vào top 3. Verstappen vươn lên dẫn đầu cuộc đua, nhưng không thể cắt đuôi được “Mũi tên bạc” phía sau.

Trong khi tay đua Red Bull gặp khó khăn chống cự trên chiếc RB22, Russell giành lại vị trí dẫn đầu, và Antonelli vươn lên vị trí thứ 2. Vòng 18, toàn bộ tất cả tifosi reo vang khi cái tên Antonelli xuất hiện trên vị trí số 1. Cả hai tay đua đều tận dụng sự chênh lệch lượng pin, và đem tới màn “ăn miếng trả miếng” kịch tính cho vị trí dẫn đầu. Nhờ đó, khoảng cách tới chiếc xe Red Bull dần được rút ngắn.

Vòng 22, Mercedes ra tay chấm dứt cuộc đấu nội bộ, đồng thời nhận được sự phản bác mãnh liệt từ Antonelli, kẹt lại phía sau đồng đội khi quyết định được đưa ra. Vòng 28, xe an toàn ảo được kích hoạt khi Stroll dừng xe lại tại góc cua thứ 2 do sự cố với hệ thống thủy lực. Antonelli và Verstappen là hai tay đua duy nhất thay lốp, trở lại cuộc đua tại vị trí thứ 6 và thứ 7.

Colapinto xuất sắc trở lại top 10 sau sai lầm trong những vòng đầu tiên

Khoảng cách giữa hai chiếc Mercedes là 15 giây. Tuy nhiên, không một ai trên đường đua có thể cản bước tay đua trẻ người Ý vào lúc này. Verstappen cũng tận dụng lợi thế lốp, vươn lên vị trí thứ 3, dẫn trước Hamilton, Piastri, Norris, với Gasly, Lindblad, Tsunoda, và Colapinto nằm trong top 10.

Vòng 49, Antonelli tấn công ngay tại góc cua đầu tiên, nhưng đã bị chặn đứng, và bị đẩy ra bãi sỏi. Tay đua số 12 trở lại sau đó, giành lấy vị trí dẫn đầu khi tiến vào góc cua thứ 8, và từ đó tăng tốc thẳng tới vạch đích với khoảng cách 3,8 giây, trở thành tay đua người Ý đầu tiên chiến thắng tại Monza kể từ khi Ludovico Scarfiotti làm được điều này cho Ferrari cách đây 60 năm.

Verstappen cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Piastri và Norris có màn tranh chấp quyết liệt tới cùng, với Norris nhận vị trí thứ 4 chung cuộc. Hamilton về đích tại vị trí thứ 6, dẫn.trước Gasly, tay đua xuất phát từ vị trí pole, và Lindblad, Colapinto, và Tsunoda lần lượt khép lại top 10.

Top 10 tại Italian GP 2026

Nước Ý ăn mừng chiến thắng đầu tiên thuộc về họ sau 60 năm, và giờ đây họ đang sở hữu tay đua xuất sắc nhất. Liệu Antonelli có thể tiếp tục gia tăng cách biệt khi bước tới một trường đua hoàn toàn mới? Đón xem Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9.