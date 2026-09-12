Đua xe F1, thử nghiệm Spanish GP: Người Ý phô diễn sức mạnh tại thủ đô ‘xứ bò tót’

FP1: Mercedes xếp hạng 1-2 trong phiên chạy đầu tiên ở Madrid

George Russell kết thúc lượt chạy với vị trí nhanh nhất, đạt mốc 1 phút 34,077 giây. Thành tích này bỏ xa đồng đội Antonelli gần 0,3 giây, trong khi bộ đôi tay đua Ferrari, Charles Leclerc và Lewis Hamilton xếp ngay sau trong ngày Formula 1 chính thức tái xuất tại Madrid.

Madring sẵn sàng cho ngày thi đấu đầu tiên

Ngay khi đèn xanh ở cuối pit lane bật mở, các chiếc xe nhanh chóng tiến vào đường đua nhằm thu thập tối đa dữ liệu trong phiên chạy mở màn kéo dài 60 phút. Sergio Perez (Cadillac) là người đầu tiên gặp sự cố khi phải thay vô-lăng mới. Trong khi đó, cả Pierre Gasly và Franco Colapinto đều phải nằm trong garage suốt 15 phút đầu tiên.

Esteban Ocon (Haas) báo qua radio rằng "độ bám đường rất cao". Chính vì thế, thời gian hoàn thành vòng chạy liên tục giảm sâu khi các tay đua sử dụng lốp Medium trong giai đoạn đầu, đồng thời nỗ lực né tránh mật độ ‘giao thông’ dày đặc trên đường đua dài 5,414 km này.

Đến mốc giữa buổi tập, Hamilton tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng thành tích với mốc 1 phút 34,620 giây, nhỉnh hơn đồng đội Leclerc. Antonelli xếp sau thêm 0,2 giây nhưng anh đã chuyển sang sử dụng hợp chất lốp Mềm (Soft).

Russell đã phải bỏ dở vòng chạy tính giờ đầu tiên bằng bộ lốp viền đỏ do đường đua chật chội. Trong khi đó, Liam Lawson tận dụng hợp chất lốp Soft để đưa chiếc Red Bull của mình vọt lên P4.

Tình huống Hamilton quệt nhẹ vào tường

Russell nhanh chóng lấy lại nhịp độ, lên P3 ngay sau hai tay đua Ferrari và đứng trên Antonelli. Cùng lúc đó, mặt đường tiếp tục được cải thiện độ bám nhưng việc quản lý lốp bắt đầu trở thành bài toán đau đầu — Max Verstappen đã làm rỗ bề mặt (graining) bộ lốp Medium của mình.

Rắc rối xảy ra với Yuki Tsunoda khi chiếc Racing Bulls phải đẩy ngược vào garage khi phiên chạy còn 20 phút. Tay đua người Nhật Bản gặp sự cố với hệ thống trợ lực lái, buộc anh phải kết thúc buổi tập sớm.

Ở giai đoạn này, phần lớn các tay đua tập trung vào tốc độ vòng đơn. Russell lập mốc 1 phút 34,145 giây trước khi tự mình rút ngắn xuống 1 phút 34,077 giây — thành tích đứng vững cho đến khi kết thúc 60 phút. Trái ngược lại, Leclerc gặp nhiều khó khăn trong việc cải thiện thời gian bằng lốp Mềm. Antonelli bứt phá lên vị trí thứ 2, kém Russell chưa đầy 0,3 giây khi buổi tập bước vào 10 phút cuối.

Russell nhanh nhất FP1

Chung cuộc, Leclerc chậm hơn Russell gần 0,5 giây. Tiếp đến là Hamilton (dùng lốp Medium), Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Oscar Piastri (McLaren), Hulkenberg và Lawson hoàn thiện top 10.

Bortoleto đứng thứ 11, xếp trên Ocon (Haas), Colapinto, Gasly, tay đua chủ nhà Fernando Alonso (Aston Martin) và Ollie Bearman (Haas).

Tay đua chủ nhà còn lại, Carlos Sainz đứng P17 trên chiếc Williams, theo sau là Tsunoda, Lance Stroll (Aston Martin), Alex Albon (Williams) và bộ đôi Cadillac của Perez và Valtteri Bottas.

FP2: Antonelli tiếp tục nắm lợi thế

Tay đua người Ý đã lập cột mốc thời gian 1 phút 33,662 giây. Không ai có thể vượt qua vòng chạy của Antonelli trong những phút cuối, giúp anh nắm giữ lợi thế sau ngày đầu tiên.

Với quỹ thời gian hạn chế để làm quen với đường đua mới, 22 tay đua đều đã tận dụng tối đa thời gian và bắt đầu đẩy chiếc xe tới giới hạn — với kịch bản lý tưởng nhất là tránh đâm vào những bức tường ‘đáng sợ’ bao quanh đường đua Madring.

Alonso không thể hoạt động ở đầu FP2

Thật không may cho Alonso khi đội đua Aston Martin xác nhận anh sẽ buộc phải bỏ lỡ giai đoạn đầu của buổi tập FP2 do gặp sự cố ly hợp sau pha thực hành xuất phát ở FP1.

George Russell, thiết lập mốc thời gian đầu tiên 1 phút 36,011 giây. Anh nhanh chóng bị đẩy xuống khi Ferrari tiếp tục màn trình diễn ấn tượng bằng lốp Medium. Leclerc chiếm ngôi đầu cho đến khi tay đua đang dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân hoàn thành đợt chạy đầu tiên với khoảng cách hơn 1 giây.

Đúng như dự đoán trên một đường đua có bề mặt mới trải nhựa, độ bám mặt đường cải thiện rất nhanh. Leclerc đã rút ngắn khoảng cách xuống và các tay đua Mercedes và Ferrari chiếm trọn các vị trí từ P1 đến P4 trong 15 phút đầu tiên.

David Beckham xuất hiện tại garage của McLaren

Dù có một vòng chạy ấn tượng, Ferrari lại gặp khó khăn ở phân đoạn cuối (sector 3), nơi họ bị tụt lại đáng kể so với Antonelli. Nhưng vấn đề của “ngựa chiến” không nghiêm trọng bằng McLaren, khi đội đua quyết định thay hộp số trên xe của Lando Norris, khiến anh phải nằm lại trong garage, trong khi Oscar Piastri phàn nàn về việc thiếu độ bám ở trục bánh sau.

Mặc dù tay đua người Úc đã cải thiện thành tích trên hợp chất lốp Soft, vòng chạy của anh bị ‘lu mờ’ bởi Lindblad. Tay đua của Racing Bulls liên tục gây ấn tượng ở phân đoạn 1 và chỉ kém thời gian nhanh nhất của Antonelli 0,2 giây.

Tuy nhiên, ‘niềm vui ngắn chẳng tày gang’, và thật đáng tiếc khi chính Lindblad lại là người đầu tiên gây ra cờ đỏ. Khi tiến vào cua 13, tay đua người Anh bị mất lái phần đuôi xe và đâm vào hàng rào chắn, kết thúc sớm ngày thi đấu.

Lindblad gặp tai nạn đáng tiếc

Sau khi cờ đỏ kết thúc, Antonelli vẫn giữ vị trí P1 nhờ thời gian bứt phá trước đó, xếp trên Leclerc và Hamilton. Lindblad vẫn giữ được P4 xếp trên Russell, Max Verstappen và Piastri.

Yuki Tsunoda đứng thứ 8 cho Racing Bulls, theo sau là Ocon (Haas) và Liam Lawson (Red Bull). Pierre Gasly chiếm vị trí P11, dẫn trước bộ đôi Audi của Nico Hulkenberg và Gabriel Bortoleto, Bearman, Colapinto và Sainz.

Dù thời gian hoạt động bị rút ngắn, Alonso vẫn lấy được P17, trong khi Alex Albon, Sergio Perez, Lance Stroll và Valtteri Bottas khép lại bảng thành tích, còn Norris không thể thiết lập được một vòng chạy tính giờ đại diện cho McLaren.

Kết quả chi tiết hai phiên chạy đầu tiên chặng Spanish GP 2026:

FP1

FP2