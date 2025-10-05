Đua xe F1, Singapore GP: Russell vượt qua Verstappen và Piastri trong vòng phân hạng

Phiên chạy cuối cùng cũng không thể diễn ra trọn vẹn, khi mà các đội chỉ còn một giờ cuối cùng để chuẩn bị và hoàn thiện chiếc xe. Lawson tiếp tục mất đi cơ hội luyện tập sau khi gặp tai nạn tại góc cua thứ 8.

Phiên chạy trở lại với 35 phút còn lại trên đồng hồ. Vị trí dẫn đầu liên tục được đổi chủ khi các tay đua chuyển sang luyện tập cho phiên phân hạng tới. Chung cuộc, Verstappen dẫn đầu với thời gian 1 phút 30,148 giây, với Piastri, Russell, Antonelli, Norris theo sát với cách biệt chỉ dưới 0,1 giây phía sau. Sainz dẫn đầu các tay đua còn lại tại vị trí thứ 6, Hadjar tiếp tục thể hiện xuất sắc tại vị trí thứ 7, vượt qua các tay đua Ferrari ở phía sau.

Kết quả FP3

Đường phố Singapore rực sáng dưới màn đêm, với cuộc đấu tốc độ trở lại khi đồng hồ điểm 21g00. Các tay đua đều nhanh chóng tiến ra đường đua, ghi danh lên bảng xếp hạng. Verstappen vươn lên dẫn đầu sau lượt chạy đầu tiên với thành tích 1 phút 30,317 giây, dẫn trước Bearman và Russell. Trong khi đó, Piastri đánh mất cơ hội đầu tiên, khi mà Albon đã khiến cờ vàng phất lên trong khi cố gắng nhường đường tại góc cua đầu tiên.

Gasly rời Q1 với sự cố kĩ thuật

Đường đua tiến hóa mạnh hơn trong lượt chạy thứ 2, khi mà Hadjar vượt qua Verstappen trên bảng thời gian, trước khi Norris vươn lên chiếm vị trí dẫn đầu với thành tích 1 phút 29,932 giây. Piastri đã sử dụng bộ lốp Soft mới, và dễ dàng lọt vào top 10. Ở phía sau, các tay đua Kick Sauber, cùng với Gasly, Ocon, và Tsunoda đối mặt với nguy cơ bị loại.

Kết thúc lượt chạy cuối, Hamilton vươn lên dẫn đầu trước Russell và Norris. Tuy nhiên, phía sau Russell, Gasly đã gặp sự cố, và phải dừng lại tại góc cua thứ 11. Một số tay đua đã bị ảnh hưởng khi phải giảm tốc qua khu vực có cờ vàng, trong cơ hội cải thiện cuối cùng này. Bortoleto, Stroll, Colapinto, Ocon, và Gasly là những cái tên đầu tiên bị loại.

Hai tay đua Williams đã bị hủy kết quả phân hạng

Q2 bắt đầu với việc Verstappen trở lại đường đua đầu tiên ngay khi có tín hiệu, và dẫn đầu với thành tích 1 phút 29,747 giây, dẫn trước Piastri, Hamilton, và Norris. Leclerc tự đặt bản thân vào vùng nguy hiểm khi chỉ có thời gian nhanh thứ 13. Cùng với đó, Lawson, Tsunoda, Albon, và Antonelli nằm ngoài top 10 sau lượt chạy đầu tiên.

Sau khi vi phạm giới hạn đua và bị hủy kết quả, Antonelli trở lại và vươn lên đầu bảng xếp hạng, trước khi Russell và Verstappen cải thiện thành tích và trở lại top 1-2. Bộ đôi McLaren theo sát phía sau tại vị trí thứ 4 và thứ 5. Leclerc trong cơ hội cuối cùng cũng kịp rút ngắn thời gian hoàn thành vòng chạy, và vươn lên vị trí thứ 6, dẫn trước Hamilton, Hadjar, Alonso, và Bearman. Vì vậy, Hülkenberg, Albon, Sainz, Lawson, Tsunoda bị loại tại Q2.

McLaren thể hiện lép vế trong cuộc đấu giành pole

Một lần nữa Verstappen đơn phương đối đầu Mercedes, McLaren, và Ferrari trong cuộc đấu giành pole. Russell đã có một vòng chạy tính giờ gần như hoàn hảo để thiết ập mốc thời gian 1 phút 29,165 giây sau lượt chạy đầu tiên, tạm vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp. Verstappen cũng không hề kém cạch, khi hoàn thành sector 2 và 3 với thời gian nhanh nhất, nhưng do ở phân vùng thứ nhất anh kém đối thủ hơn 0,3 giây, nên tổng cộng thời gian vòng chạy vẫn chỉ đủ xếp thứ 2, với khoảng cách biệt là 0,175 giây.

Russell tiếp tục cải thiện 0,007 giây trong lượt chạy thứ hai, và đồng thời thiết lập kỉ lục mới. Ở phía sau, Verstappen giảm tốc và phút chót và chậm rãi băng qua vạch đích. Tay đua Red Bull cảm thấy nhịp độ của mình bị cản trở bởi Norris trong những góc cua cuối cùng. Các tau đua còn lại cũng không thể cải thiện thành tích của chính mình. Vì vậy, vị trí pole thuộc về Russell, và thứ hạng không có sự thay đổi so với lượt chạy đầu tiên.

Kết quả phân hạng

Sau phần hậu kiểm, ban trọng tài đã phát hiện vi phạm kĩ thuật trên cả hai chiếc Williams. Do đó, cả hai tay đua đều đã bị hủy kết quả, và sẽ phải xuất phát phía sau đoàn đua.

Liệu Russell có thể giành lấy chiến thắng thứ 2 của mùa giải, hay Verstappen sẽ vươn lên, tăng cơ hội trong công cuộc bảo vệ danh hiệu? Đón xem cuộc đua chính diễn ra vào 19g00 ngày 05 tháng 10.