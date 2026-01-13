Ảnh U23 Việt Nam vỡ òa mừng chiến tích lịch sử, U23 Saudi Arabia gục ngã trong nước mắt

Kết thúc trận đấu với chiến thắng lịch sử 1-0 cho U23 Việt Nam trước chủ nhà U23 Saudi Arabia, HLV Kim Sang Sik và các cộng sự trong ban huấn luyện chạy ra giữa sân chia vui cùng "Những chiến binh sao vàng".

Nụ cười tươi của thầy Kim và thủ môn Trần Trung Kiên.

Trung Kiên đã có một trận đấu rực sáng với những tình huống cứu thua xuất thần cho U23 Việt Nam.

Trong khi Đình Bắc tiếp tục sắm vai người hùng với siêu phẩm giúp U23 Việt Nam hạ đẹp chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Đình Bắc gửi lời cảm ơn đông đảo người hâm mộ luôn đồng hành và cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

Trung Kiên chia vui với Hiểu Minh, các cầu thủ phòng ngự của U23 Việt Nam đã có một ngày thi đấu thực sự vất vả.

Đình Bắc dành sự tôn trọng nhất định với các cầu thủ bên phía U23 Saudi Arabia.

U23 Việt Nam tưng bừng ăn mừng "chiến tích" 3 trận toàn thắng với cổ động viên Việt Nam có mặt trên khán đài sân vận động Prince Abdullah Al Faisal.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik chụp ảnh lưu niệm với số ít cổ động viên Việt Nam tại Saudi Arabia.

Thầy Kim và các học trò thẳng tiến vào vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026 với thành tích 3 trận toàn thắng.

Trong khi các cầu thủ chủ nhà U23 Saudi Arabia gục ngã đau đớn.

Đình Bắc, Lý Đức động viên cầu thủ chủ nhà sau khi U23 Saudi Arabia chính thức sớm nói lời chia tay giải.

Thủ môn Trung Kiên an ủi một cầu thủ U23 Saudi Arabia mắt đang ngấn lệ.

Còn với U23 Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang tự tin tiến thêm những bước vững chắc tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.