Đua xe F1, Qatar GP: Piastri giành pole Sprint quan trọng, Verstappen chỉ xếp P6

FP1: Piastri vượt Norris để dẫn đầu phiên thực hành duy nhất của Qatar GP

Thể thức Sprint xuất hiện lần cuối trong mùa giải tại Qatar, đồng nghĩa các tay đua chỉ có đúng một giờ thử nghiệm để tối ưu hiệu suất và tìm cài đặt xe tốt nhất trước phiên phân hạng Sprint quan trọng diễn ra sau đó.

Đường đua Lusail thắp sáng dưới màn đêm

Khi hoàng hôn xuống tại trường đua Lusail, hàng dài xe — đều dùng lốp Hard — đã sẵn sàng, mở màn cho các hoạt động trên đường đua.

Trong 10 phút đầu, George Russell và Max Verstappen lần lượt leo lên dẫn đầu bảng thành tích, sau đó là tay lái kỳ cựu Nico Hulkenberg của Kick Sauber.

Tay lái người Hà Lan (Verstappen) sau đó tạo khoảng cách tới 0,8 giây với thành tích 1 phút 23,343s trước khi gặp vấn đề với lốp trước bên trái.

Các tay đua tìm giới hạn ở FP1

Rắc rối của Verstappen chưa dừng lại khi anh gặp vấn đề với hệ thống lái, điều mà Charles Leclerc của Ferrari cũng gặp phải và tạm xếp P15. Anh cải thiện lên P6, đẩy Verstappen xuống P7 khi Kimi Antonelli có vòng chạy nhanh nhất phiên.

Đa số các tay đua cố gắng tích lũy nhiều vòng chạy nhất có thể, nhưng sau hơn một phần ba thời lượng, Norris là người ít vòng chạy nhất và đang chậm nhất bảng xếp hạng. Sau khi thay đổi set-up trong gara, Norris vẫn chưa thể cải thiện kết quả khi mắc lỗi chửa cua.

Ở giữa phiên, các hoạt động tạm lắng xuống khi các chiếc xe vào pit, với Russell dẫn đầu, hơn Verstappen 0,2 giây. Trong khi đó, Leclerc báo thêm vấn đề về cân bằng chiếc Ferrari khi anh vẫn chậm hơn đối thủ Mercedes hơn 1 giây.

Kết quả FP1

Norris dần cải thiện thành tích nhưng cả hai chiếc xe McLaren đều vẫn thiếu tốc độ - Oscar Piastri xếp thứ 9 và Norris P11. Họ không phải là những người duy nhất gặp khó với gió mạnh và mặt đường ít độ bám.

Khi còn 10 phút, Hadjar là một trong những người đầu tiên chuyển sang lốp Soft, nhanh chóng đưa lốp vào trạng thái tối ưu và leo lên dẫn đầu.

Hàng loạt tay đua cải thiện thành tích, và McLaren cuối cùng cũng tìm được sức mạnh của mình khi Norris lên P1 trước Piastri. Tay lái người Úc nỗ lực ở những phút cuối nhưng vẫn kém đồng đội 0,058s, kết thúc với thành tích 1 phút 20,294s.

Alonso đứng thứ ba cho Aston Martin, tiếp theo là Carlos Sainz và Hadjar, với Verstappen kết thúc P6. Ngay sau đó là Albon, Leclerc, Stroll và Antonelli hoàn thành top 10.

Vòng phân hạng Sprint: Piastri đánh bại Russell và Norris để giành pole Sprint

Oscar Piastri giành pole quan trọng cho cuộc đua Sprint tại Qatar khi vượt qua George Russell và đồng đội McLaren Lando Norris.

Hamilton dừng bước ở SQ1

Tay lái người Úc tạo dấu ấn đúng lúc tại SQ3, dẫn đầu sau cả hai vòng chạy, với thành tích 1 phút 20,055s – hơn Russell chỉ 0.032s.

Norris đứng thứ 3, chậm hơn 0,2s sau khi chửa cua cuối trong vòng quyết định.

Fernando Alonso có vị trí P4 ấn tượng cho Aston Martin, trong khi Yuki Tsunoda bất ngờ nhanh hơn đồng đội Verstappen, người gặp vấn đề với độ nảy của xe và chỉ đứng P6 trong cuộc đua quan trọng.

Top 10 còn có sự góp mặt củaAntonelli (Mercedes), Sainz (Williams), Leclerc (Ferrari) và Alex Albon (Williams).

SQ1 – Verstappen nhanh nhất, Hamilton lại bị loại sớm

Alonso xếp thứ 2 tại SQ1 và P4 chung cuộc

Chỉ có một phiên thử nghiệm FP1 và chưa đội nào sử dụng lốp Medium, các tay đua bước vào 12 phút của SQ1 – nơi lốp Medium là bắt buộc – với nhiều ẩn số.

Verstappen rời khỏi pit đầu tiên nhưng Norris là người dẫn đầu sau vòng đầu tiên với 1 phút 21,621s.

Độ bám đường cải thiện nhanh khiến thời gian liên tục giảm. Verstappen, Norris, Piastri thay nhau lên P1 trước khi Alonso bất ngờ dẫn đầu.

Cuối cùng Verstappen đứng đầu với 1 phút 21,172s, hơn Alonso 0,1 giây, tiếp theo là Piastri, Hulkenberg, Norris và Hadjar.

Ở nhóm bị loại, Stroll chỉ thiếu chưa đến 0,1 giây để vào SQ2, theo sau là Lawson và Hamilton – tay lái Ferrari kém tới 0,3s so với vị trí đi tiếp và than phiền rằng “xe không thể chạy nhanh hơn”, trong khi Leclerc chỉ đứng P13.

Hamilton chỉ nhanh hơn hai chiếc Alpine của Gasly và Colapinto. Một tình huống cản đường giữa Verstappen và Norris ở cua 1 và cua 16 được ghi nhận, nhưng không có án phạt nào được đưa ra.

Bị loại: Stroll, Lawson, Hamilton, Gasly, Colapinto

SQ2 – Hadjar mất suất top 10 vì giới hạn đường đua

Hadjar và Racing Bulls vắng mặt tại SQ3 đáng tiếc

Norris, Piastri và Verstappen tiếp tục cuộc chiến ở SQ2, với Norris tạo dấu ấn đầu tiên bằng vòng chạy 1 phút 20,956s trên lốp Medium.

Anh hơn Piastri 0.049s và hơn Verstappen 0.080s, thành tích đủ để giữ P1 dù Norris cua rộng (cua 2) lượt cuối.

Verstappen than phiền về hiện tượng nảy trên chiếc Red Bull và đứng thứ ba. Russell, Tsunoda, Sainz, Leclerc, Albon và Alonso lần lượt xếp sau. Top 8 chỉ hơn kém nhau gần 0,26 giây.

Antonelli tưởng như bị loại khi chỉ nhanh thứ 11 nhưng Hadjar bị hủy vòng nhanh nhất do vượt giới hạn đường đua ở cua 8, rơi xuống P11. Bearman, Bortoleto và Hulkenberg (cũng bị xóa thành tích) cùng Ocon rơi vào nhóm bị loại.

Bị loại: Hadjar, Bearman, Bortoleto, Hulkenberg, Ocon

SQ3 – Piastri tạo áp lực lên Norris, Verstappen chỉ xuất phát P6

Verstappen đã làm tất cả những gì có thể

Với bộ lốp Soft bắt buộc cho SQ3, McLaren lập tức thể hiện bước tiến lớn so với các đội đua khác. Piastri vượt Norris 0,044s sau vòng chạy đầu tiên và tạm dẫn đầu.

Verstappen, người cạnh tranh trực tiếp với "nhà đu đủ" lại cua rộng trong vòng đầu tiên và tiếp tục than phiền về độ nảy.

Kết quả của 3 ứng viên vô địch

Không có thành tích tốt, anh chỉ còn một vòng cuối cùng để cải thiện, và chỉ đủ để xếp hạng 6, sau đồng đội Tsunoda và Alonso.

Piastri cải thiện thêm ở vòng quyết định, đạt 1 phút 20,055s, vừa đủ nhanh hơn Russell. Norris phải chấp nhận P3 sau khi mắc lỗi ở cua cuối.

Phía sau top 6, Antonelli đứng trên Sainz, Leclerc và Albon — giúp cả hai Williams lọt vào SQ3 trên một đường đua mà họ dự đoán sẽ gặp khó khăn

Kết quả chi tiết lượt chạy phân hạng Sprint Qatar GP 2025: