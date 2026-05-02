Đua xe F1, Miami GP: Cơn mưa nâng cấp cập bến cùng sự cải tiến luật đua

Dựa trên dữ liệu từ 3 chặng đua đầu tiên của mùa giải, cùng với đó là sự góp ý từ chính những tay đua và các đội đua, FIA đã đưa ra những tinh chỉnh mới trong bộ luật F1 2026, và sẽ được đưa vào hoạt động ngay trong cuối tuần này tại Miami.

Tại Melbourne, Colapinto đã có phản xạ thần tốc, tránh va chạm với chiếc xe của Lawson trong tình huống xuất phát. Do đó, hệ thống ‘phát hiện năng lượng thấp’ đã ra đời. Hệ thống này giúp phát hiện những chiếc xe có tốc độ thấp bất thường trong những tình huống xuất phát, và MGU-K sẽ tự động can thiệp để tăng tốc, giảm thiểu rủi ro mà không đem lại lợi thế cho các tay đua.

Ngoài ra, sau vụ tai nạn của Bearman tại Suzuka, năng lượng được sử dụng cho hệ thống Boost đã được giới hạn, để sự chênh lệch tốc độ không còn quá lớn giữa chiếc xe đang ‘xả’ pin và chiếc xe đang ‘nạp’ pin.

Cuối cùng là một số cải thiện về nhiệt độ lốp, và tầm nhìn để đảm bảo an toàn cho điều kiện trời mưa. Những thay đổi này cũng sẽ được áp dụng trong cuối tuần này, khi mà dự báo cho thấy cuộc đua chính sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn dông lớn. Ngoài ra cuộc đua sẽ phải tạm hoãn nếu sấm chớp xuất hiện gần đường đua.

Dự báo mưa chính thức của FIA là 40% cho cuộc đua chính

Những gói nâng cấp lớn đầu tiên dự kiến được trình làng vào cuối tháng 5 tại Canada. Tuy nhiên, sau hơn 4 tuần lễ không có cuộc đua chính thức nào, một số đội đua đã thúc đẩy tiến độ cho cuộc đua tại Miami.

Cadillac lần đầu tiên đưa một chiếc xe F1 chính thức tham dự cuộc đua trên sân nhà. Và họ đã hoàn thành màn lột xác đầu tiên của mùa giải. Chiếc xe được cải thiện về mặt khí động học, và nhẹ hơn so với phiên bản trước. Liệu những thay đổi này có thể giúp Cadillac tạo nên những tình huống vượt mãn nhãn trước khán giả nhà?

Cùng kẹt lại phía cuối đoàn đua, Aston Martin đem lại những tín hiệu tích cực trước thềm chặng đua thứ 4 của mùa giải. Cho tới thời điểm hiện tại, đội đua tới từ Silverstone chỉ có thể hoàn thành cuộc đua 1 lần duy nhất. Honda đã đưa ra những biện pháp nhằm giúp cải thiện độ rung của chiếc xe. Alonso bày tỏ sự hài lòng với chiếc AMR26, hi vọng sự hợp tác này đang đi đúng hướng, và cả 2 chiếc xe có thể cán đích mà không gây hại tới tay đua cầm lái.

Aston Martin đã ‘vật lộn’ với chiếc xe kể từ đầu mùa giải

Red Bull sẽ đem tới mẫu cánh gió ‘ngược’ đến thử nghiệm trong 90 phút của FP1. Có vẻ như đội đã sẵn sàng đưa mẫu thiết kế này vào thực chiến, trong khi Ferrari vẫn còn chưa chắc chắn về tiềm năng của gói nâng cấp này. Cùng với một số thay đổi khác trên cánh gió trước, chiếc RB22 tiến gần hơn tới top 3. Tuy nhiên, theo Hadjar, chừng đó vẫn chưa đủ để có thể cạnh tranh trên podium.

McLaren có khởi đầu mùa giải đầy khó khăn, khi mà cả 2 chiếc xe đều khó có thể rời khỏi vạch xuất phát. Tuy nhiên, họ đã có hai mùa giải thành công liên tiếp, và mọi việc dần trở lại đúng quỹ đạo của nhà đương kim vô địch. Piastri trở lại cạnh tranh cho ngôi vị dẫn đầu tại Nhật Bản, và nhận vị trí thứ 2 chung cuộc. Trong 2 chặng đua tới tại Bắc Mỹ, đội trưởng Stella hứa hẹn sẽ đem tới một chiếc xe hoàn toàn mới. Việc những chặng đua tại vùng Trung Đông bị hủy đã một phần giúp thúc đẩy tiến độ, và họ vẫn dự kiến thực hiện màn lột xác vào đầu tháng 5. Liệu chiếc MCL40 có thể vươn lên dẫn đầu tại Miami?

Piastri ghi podium đầu tiên của mùa giải 2026

Mercedes là một trong những đội đua không đem gói nâng cấp trong chặng đua này. Antonelli, hiện đang dẫn đầu cuộc đua vô địch, đã giải quyết điểm yếu trong những tình huống xuất phát quan trọng. Giờ đây, khi trở lại Miami, nơi tay đua người Ý đoạt vị trí pole trong Sprint 1 năm về trước, và với mục tiêu lớn trên lưng, Antonelli tự tin có thể giữ vững lợi thế và băng qua những chặng đua tại Bắc Mỹ.

Đón xem Formula 1 crypto.com Miami Grand Prix 2026 diễn ra với lịch trình như sau

FP1: 23h ngày 01/05

Phân hạng Sprint: 3h ngày 02/05

Sprint: 23h ngày 02/05

Phân hạng: 3h ngày 03/05

Cuộc đua chính: 3h ngày 04/05