Đua xe F1, Monaco GP: Antonelli bất bại trên đường phố Monaco

Thời điểm lăn bánh đến gần, Racing Bulls gấp rút hoàn tất công cuộc sửa chữa chiếc xe của Lawson, giúp anh trở lại vị trí xuất phát thứ 10. Trái lại, Bortoleto lại gặp sự cố ngay trên đường tiến ra đường đua. Vì vậy, tay đua người Brazil sẽ phải xuất phát từ đường pit.

Với quy định 2 lượt pit bắt buộc bị loại bỏ, chiến thuật 1 dừng chắc chắn sẽ chiếm chủ đạo, nếu cuộc đua có thể diễn ra một cách suôn sẻ. Phần lớn đoàn đua đều xuất phát với lốp Medium, ngoại trừ Bortoleto, Perez, và Bottas.

Verstappen rời khỏi cuộc đua sau sự cố xuất phát

Ngay khi tín hiệu vụt tắt, Antonelli bứt phá khỏi đoàn đua. Tuy nhiên, Verstappen lại gặp sự cố, và đứng yên nhìn từng chiếc xe vượt qua. Nhờ vậy, tay đua Mercedes đã sớm tạo ra khoảng trống trước sự truy đuổi của hai chiếc Ferrari.

Verstappen chậm rãi đưa chiếc xe trở lại đường pit, và phải rời khỏi cuộc đua một cách đáng tiếc. Ở phía sau, sai lầm trong khâu xuất phát đã khiến Perez phải nhận án phạt. Tay đua Cadillac đã vô tình có được lợi thế khi xuất phát từ vị trí trống của Bortoleto.

Ở phía sau, một số tay đua đã sớm chuyển sang bộ lốp Hard. Khoảng cách mà Antonelli tạo ra dần được thu hẹp, khi mà tay đua người Ý đối mặt với luồng xe ở phía cuối đoàn đua. Tuy nhiên, Hamilton không đủ sức để có thể tận dụng được cơ hội này.

Trái lại với cung đường thoáng đãng của đồng đội, Russell lại bị kẹt lại phía sau chiếc xe của Hadjar. Ngoài bộ lốp xuống cấp, tay đua Red Bull còn gặp phải một số vấn đề kĩ thuật. Nhờ vậy, top 3 ngày càng bỏ xa toàn bộ đoàn đua. Ở phía sau, Gasly cũng cầm chân Norris với hi vọng cán đích tại vị trí thứ 7.

Russell trắng tay sau cuối tuần tràn đầy thất vọng

Vòng 29, Hamilton chuyển sang bộ lốp C3, trở lại tại vị trí thứ 3. Không lâu sau đó, Bearman là tay đua thứ 3 phải dừng cuộc đua. Trước đó, Bottas cũng phải rời khỏi cuộc đua do vấn đề với hệ thống phanh tiếp diễn.

Vòng 32, Russell vào pit, tìm kiếm cơ hội undercut chiếc Red Bull đang ‘ngáng đường phía trước. Đó là quyết định đúng đắn, khi mà Hadjar phản ứng vòng kế tiếp thì thứ hạng đã thay đổi. Leclerc thay lốp, và trở lại vị trí thứ 3. Những án phạt liên tiếp được đưa ra, lần lượt dành cho Hamilton, Russell, và Colapinto. Cả 3 tay đua đều đã vi phạm tốc độ giới hạn đường pit.

Norris là tay đua thứ 4 gặp sự cố, và kết thúc chặng đua thứ 1000 của McLaren với sự tiếc nuối. Những án phạt tiếp tục xuất hiện với những lượt pit mới. Gasly và Piastri là hai tay đua tiếp theo phải nhận thêm 5 giây vào thời gian đua.

Hadjar lọt vào top 3 một cách ‘kì tích’

Sóng gió ập tới với là cờ vàng phất lên tại vòng 60. Stroll đâm vào rào chắn tại góc cua thứ 19, và Safety Car xuất hiện. Các tay đua tận dụng cơ hội và chuyển sang bộ lốp C5, cũng như là thực hiện án phạt. Trong đó, Mercedes lại không thực hiện án phạt của Russell, và ban trọng tài đã phát hiện điều đó.

Vòng 66, ngay khi lá cờ xanh được vẫy, Leclerc lại ‘tái hiện’ tai nạn của Stroll tại chính góc cua Antony Noghes. Cuộc đua đã phải dừng lại khẩn cấp do phần đường đó đã bị bong ra, ảnh hưởng tới độ bám trong cả 2 vụ tai nạn.

Trong thời gian chờ đợi, sửa chữa, Russell và Gasly tiếp tục nhận thêm án phạt. Tay đua Alpine một lần nữa vi phạm tốc độ giới hạn đường pit, trong khi Russell phải nhận án drive-through. Antonelli cùng xe an toàn dẫn đoàn tiến trở lại đoạn thẳng chính, chuẩn bị cho màn xuất phát thứ 2.

Gasly phải nhận 2 án phạt vị phạm tốc độ

Mercedes bứt phá xuất sắc, khi Russell vươn lên vị trí thứ 3 trước Hadjar. Tay đua số 63 lại di chuyển rất chậm sau đó, khiến đoàn đua ‘dồn toa’ lại tại góc cua thứ 6, và dẫn tới va chạm giữa Hulkenberg và Sainz. Tay đua Tây Ban Nha tiếp tục va chạm với Colapinto tại góc cua thứ 8, rời khỏi đường đua ngay sau đó.

Ở phía trước, Antonelli băng qua vạch đích, khép lại một cuối tuần hoàn hảo, và kéo dài chuỗi với chiến thắng thứ 5 liên tiếp. Hamilton cán đích thứ 2 chung cuộc. Gasly cán đích tại vị trí thứ 3, nhưng sau khi áp dụng án phạt, tay đua Alpine đã rơi xuống vị trí thứ 7 chung cuộc.

Hadjar vươn lên vị trí thứ 3. Cùng với đó, Piastri, Lawson, Lindblad đều được thăng hạng. Và cuối cùng là Albon, Ocon, Perez trong top 10. Trong khi Cadillac chưa kịp chuẩn bị cho màn ăn mừng của họ, Perez phải nhận thêm án phạt vi phạm vị trí xuất phát. Vì vậy, Alonso chính thức ghi điểm cho Aston Martin.

Kết quả Monaco GP 2026

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