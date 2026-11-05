Bảng xếp hạng huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 mới nhất

* Bảng xếp hạng huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tính đến ngày 29/10.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 quy tụ khoảng 12.000 vận động viên thuộc 36 đoàn thể thao, tranh tài ở 973 nội dung của 48 môn. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất trong nước, đồng thời là dịp đánh giá sức mạnh và chất lượng đào tạo vận động viên của các địa phương, ngành trên cả nước.

Theo bảng tổng sắp huy chương tính đến ngày 29/10/2026, đoàn Hà Nội tạm dẫn đầu với 7 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ, tổng cộng 17 huy chương. Đoàn chủ nhà TP.HCM bám sát ở vị trí thứ hai với 6 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ. Công an Nhân dân đứng thứ ba với 5 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ.

Nhóm tiếp theo gồm Đồng Nai và Thái Nguyên, cùng giành được 2 HCV. Đáng chú ý, đoàn Quân đội sở hữu 11 huy chương, trong đó có tới 10 HCĐ, nhưng chỉ xếp thứ tám do có 1 HCV.

Theo kế hoạch, các cuộc tranh tài chính diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, với TP.HCM là địa phương đăng cai chính, bên cạnh Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Lễ khai mạc được tổ chức ngày 21/11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn.

Với hàng trăm bộ huy chương còn chờ được trao, cuộc cạnh tranh vị trí dẫn đầu được dự báo sẽ tiếp tục biến động khi những môn trọng điểm như điền kinh, bơi lội, bắn súng và các môn võ bước vào tranh tài.

Bảng xếp hạng huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ được cập nhật theo kết quả thi đấu, giúp người hâm mộ theo dõi thành tích của từng đoàn.