Dấu ấn sa bàn của HLV Roland

HLV Cristiano Roland đưa U17 Việt Nam tới World Cup 2026 bằng lối chơi có tổ chức, linh hoạt trong cách bố trí đội hình và biết thay đổi chiến thuật theo từng đối thủ.

Từ chức vô địch U17 Đông Nam Á đến hành trình vào tứ kết U17 châu Á, nhà cầm quân người Brazil đã xây dựng một tập thể biết chủ động tấn công khi gặp đối thủ vừa sức, đồng thời sẵn sàng phòng ngự chặt chẽ và phản công trước những đội bóng mạnh hơn.

Các cầu thủ U17 Việt Nam đang chơi rất tiến bộ

Từ 4-3-3 đến 4-5-1: Roland bố trí đội hình ra sao?

Theo dữ liệu tại giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam thường sử dụng sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-1-4-1 khi triển khai tấn công và chuyển sang 4-5-1 khi phòng ngự.

Với sơ đồ 4-1-4-1, Roland bố trí một tiền vệ phòng ngự đứng ngay phía trên bộ đôi trung vệ. Cầu thủ này vừa hỗ trợ đưa bóng từ tuyến dưới lên, vừa có nhiệm vụ ngăn chặn các pha phản công. Hai tiền vệ phía trên được phép di chuyển rộng để phối hợp với cầu thủ chạy cánh và tiền đạo.

Khi không có bóng, hai cầu thủ đá cánh lùi về ngang hàng tiền vệ, tạo thành tuyến phòng ngự 5 người phía trước bộ tứ hậu vệ. Cách bố trí này giúp U17 Việt Nam bịt khoảng trống ở trung lộ, hạn chế đối phương thực hiện những đường chuyền xuyên qua hàng tiền vệ.

Điểm đáng chú ý trong cách huấn luyện của Roland là đội không phòng ngự thụ động. Khi đối phương chuyền bóng ở phần sân nhà, các cầu thủ phía trên sẵn sàng pressing, gây sức ép để buộc đối thủ xử lý vội vàng. Ngược lại, nếu không giành được bóng, toàn đội nhanh chóng lùi về giữ cự ly đội hình.

AFC đánh giá U17 Việt Nam có khả năng phối hợp ngắn, tấn công biên và chuyển nhanh từ phòng ngự sang tấn công. Đây cũng là những đặc điểm nổi bật trong cách tổ chức lối chơi của Roland.

Thắng Malaysia 3-0: Cách U17 Việt Nam phá vỡ hàng thủ số đông

Trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 ngày 24/4 là ví dụ điển hình cho khả năng tổ chức tấn công của Roland. Trước một Malaysia chủ động lùi sâu phòng ngự, U17 Việt Nam đẩy cao đội hình, liên tục khai thác hai cánh và tạo sức ép quanh vòng cấm.

Ngay phút thứ 8, Sỹ Bách thoát xuống dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc. Chỉ 3 phút sau, Quý Vương mở tỷ số từ tình huống phối hợp phạt góc.

Bàn thắng thứ hai đến ở phút 45+4, khi Nguyễn Lực đi bóng bên cánh trái rồi kiến tạo để Văn Dương bứt tốc dứt điểm. Sang phút 55, Trí Dũng thoát xuống và căng ngang cho Văn Dương hoàn tất cú đúp.

Hai pha lập công của Văn Dương có điểm chung là người kiến tạo đưa bóng vào khu vực nguy hiểm từ hai hành lang khác nhau. Thay vì chỉ tạt bổng để tiền đạo tranh chấp, U17 Việt Nam sử dụng những đường chuyền ngang nhằm tạo cơ hội dứt điểm ở cự ly gần.

Khi đã dẫn cách biệt an toàn, các học trò Roland giảm tốc độ tấn công, ưu tiên giữ bóng chắc và hạn chế những tình huống mất bóng không cần thiết. Đội khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục, qua đó lần thứ 4 vô địch Đông Nam Á.

Thắng UAE 3-2: Khả năng tấn công đa dạng và sự khác biệt từ bóng chết

Nếu chiến thắng Malaysia thể hiện khả năng áp đặt thế trận, cuộc đối đầu UAE tại vòng bảng U17 châu Á 2026 lại kiểm tra bản lĩnh và cách xử lý của U17 Việt Nam trong tình thế khó khăn.

Đội bóng của Roland nhận bàn thua chỉ sau 16 giây nhưng không vội vàng đẩy tất cả cầu thủ lên tấn công. U17 Việt Nam kiên trì tổ chức các đợt lên bóng, tạo ra những cơ hội trước khi Nguyễn Lực sút phạt gỡ hòa ở phút 41.

Ngay đầu hiệp hai, Đại Nhân thực hiện đường chuyền trả ngược để Văn Dương dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Pha bóng này thể hiện một phương án tấn công hiệu quả của Việt Nam: đưa bóng xuống gần đường biên ngang rồi trả về cho đồng đội đang di chuyển vào vòng cấm.

UAE gỡ hòa ở phút 56, nhưng U17 Việt Nam tiếp tục tận dụng tốt tình huống cố định. Phút 68, Minh Thủy đá phạt góc để Mạnh Cường thoát khỏi sự đeo bám và ghi bàn quyết định.

Trong 3 bàn thắng, Việt Nam có một pha phối hợp tấn công biên, một cú sút phạt trực tiếp và một tình huống phạt góc. Sự đa dạng này rất quan trọng bởi ở những trận đấu mà đối phương phòng ngự kín kẽ, bóng chết thường là cơ hội để tạo khác biệt.

Nguyễn Lực và vai trò kết nối các đợt tấn công

Trong hệ thống của Roland, Chu Ngọc Nguyễn Lực là một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất tới khả năng sáng tạo.

Tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC sở hữu kỹ thuật tốt, khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp và thực hiện những đường chuyền mở ra cơ hội. Nhờ đó, Nguyễn Lực có thể kết nối hàng tiền vệ với các cầu thủ tấn công thay vì để đội phụ thuộc vào những pha đi bóng riêng lẻ.

Tại giải U17 Đông Nam Á, Nguyễn Lực giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất. Trước thềm World Cup, AFC tiếp tục lựa chọn anh là gương mặt đáng chú ý nhất của U17 Việt Nam nhờ kỹ thuật và khả năng chuyền bóng đa dạng.

Tuy nhiên, trước những đối thủ mạnh, nhiệm vụ của Nguyễn Lực sẽ khó khăn hơn nhiều. Anh cần di chuyển hợp lý để thoát khỏi sự đeo bám, nhận bóng ở những vị trí thuận lợi và thực hiện các đường chuyền nhanh trước khi đối thủ kịp áp sát.

Sỹ Bách, Đại Nhân và Văn Dương cũng đóng vai trò quan trọng ở phía trên. Tốc độ của những cầu thủ này giúp Việt Nam có thêm phương án phản công khi không thể duy trì quyền kiểm soát bóng.

Chuẩn bị cho World Cup: Tăng tốc độ chơi bóng và khả năng chịu sức ép

Sau giải châu Á, Roland tiếp tục hoàn thiện đội hình qua những trận đấu với đối thủ có thể hình và tốc độ tốt.

Trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam thua U18 FC Seoul 1-4, sau đó thắng U18 Cheonan FC 5-0 và Shinpyeong 4-2. Những trận đấu này giúp ban huấn luyện kiểm tra khả năng tranh chấp, di chuyển và duy trì đội hình khi gặp đối thủ có cường độ thi đấu cao.

Tại UAE ngày 9/11, Việt Nam đánh bại Fiji 2-0 trước khi hòa Panama 1-1 trong trận giao hữu cuối cùng tại Qatar ngày 14/11. Nguyễn Lực ghi bàn gỡ hòa trước Panama bằng quả phạt đền trong hiệp hai.

Những màn thử sức này giúp Roland đánh giá khả năng thích nghi của học trò, nhưng thử thách lớn nhất vẫn nằm ở các trận chính thức.

Ba đối thủ, ba bài toán chiến thuật tại World Cup

U17 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình ở bảng G bằng trận gặp Bỉ lúc 20h ngày 20/11. Đây là trận đấu mà Roland nên ưu tiên sự chắc chắn, sử dụng đội hình 4-5-1 để thu hẹp khoảng trống trước vòng cấm. Các cầu thủ chạy cánh cần hỗ trợ phòng ngự và sẵn sàng tăng tốc khi giành lại bóng.

Đến cuộc đối đầu New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11, U17 Việt Nam có thể chuyển sang 4-3-3 nếu kiểm soát tốt khu vực giữa sân. Những pha phối hợp ngắn và di chuyển ra sau lưng hậu vệ đối phương sẽ là phương án đáng cân nhắc để tìm kiếm bàn thắng.

Trận cuối gặp Mali lúc 20h ngày 26/11 đòi hỏi khả năng tranh chấp và chuyển đổi trạng thái tốt. Với đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ giàu tốc độ, Việt Nam cần hạn chế mất bóng ở giữa sân, giữ khoảng cách hợp lý giữa các tuyến và tránh để trung vệ phải liên tục đối mặt với những pha đua tốc độ.

Tại World Cup 2026, U17 Việt Nam không nhất thiết phải cầm bóng nhiều hơn đối thủ. Điều quan trọng là giữ được đội hình chặt chẽ, phối hợp đủ nhanh để thoát pressing và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi.