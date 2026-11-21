Pochettino nhanh chóng tạo dấu ấn tại MU

Chiến lược gia người Argentina đã gặp gỡ tất cả những cầu thủ đội một của MU đủ thể trạng và sẵn sàng thi đấu trong ngày làm việc trọn vẹn đầu tiên tại trung tâm huấn luyện Carrington. Ông cũng lên kế hoạch gặp những cầu thủ hiện đang chấn thương vào cuối tuần.

Pochettino dành 3 giờ để họp riêng với các cầu thủ MU trong ngày 19/11

Pochettino đến Manchester (Anh) từ Mỹ và chỉ có 3 ngày rưỡi để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool vào ngày 22/11. Vì vậy, ông đã dành nhiều thời gian nhất có thể tại Carrington nhằm nhanh chóng tạo dấu ấn tại đội bóng mới.

Một trong những việc ông thực hiện là mời từng cầu thủ vào phòng làm việc để trò chuyện riêng, qua đó tìm hiểu kỹ hơn về các học trò, đồng thời truyền đạt những ý tưởng và kế hoạch của mình.

“Chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện. Hôm qua, tôi dành 3 giờ để gặp riêng từng cầu thủ trong phòng làm việc. Có thể tôi chưa gặp được một số cầu thủ đang chấn thương, nhưng tôi nghĩ trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ có thời gian trò chuyện riêng với tất cả mọi người”, Pochettino chia sẻ.

Pochettino tiếp quản một tập thể đang sa sút nghiêm trọng về sự tự tin, sau chuỗi phong độ chỉ giành được 1 chiến thắng trong 10 trận đấu tại Premier League mùa này. MU hiện đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng và thậm chí có thể rơi xuống cuối bảng trước khi bước vào trận đấu tại Anfield.

Chiến lược gia người Argentina tin rằng ông cùng các cộng sự có trách nhiệm vực dậy tinh thần và mang đến nguồn năng lượng mới cho toàn đội, qua đó giúp MU đưa mùa giải trở lại đúng hướng.

“Khi bạn không giành chiến thắng trong các trận đấu, sự tự tin bắt đầu suy giảm. Điều đó hoàn toàn bình thường. Tôi nghĩ các cầu thủ cần cảm nhận được điều gì đó từ chúng tôi, giống như những gì thường xảy ra khi có ban huấn luyện mới. Họ cần thấy rằng chúng tôi thực sự tin tưởng họ và có niềm tin vào khả năng của họ. Sau đó, chúng tôi phải chứng minh mình biết rõ những gì đang làm”, cựu HLV Tottenham cho biết.

“Đó là điều quan trọng. Tôi nghĩ sự đón tiếp và chào đón mà chúng tôi nhận được trong hai ngày qua, từ những cuộc họp cho đến các buổi tập luyện, đều rất tích cực. Hôm nay, chúng tôi còn trò chuyện với nhau sau buổi tập vì tôi nghĩ thời lượng tập luyện dài hơn một chút so với thường lệ.

Tôi đã nói lời cảm ơn vì các cầu thủ có thể nỗ lực hết mình. Điều đó rất tốt, bởi với lịch thi đấu phía trước, tôi nghĩ chúng tôi cần tận dụng khoảng thời gian này để thiết lập những nguyên tắc và triển khai các ý tưởng của mình. Tôi tin họ là những cầu thủ thông minh, có năng lực và sở hữu chất lượng chuyên môn tốt.

Đôi khi, vấn đề chỉ nằm ở việc tìm đúng cách để khơi dậy tiềm năng và tháo gỡ những điều chưa được thể hiện vì nhiều lý do khác nhau. Điều đó vẫn thường xảy ra, ở mọi ban huấn luyện và mọi CLB. Chúng tôi cũng từng trải qua những tình huống như vậy trong quá khứ và đã học hỏi được rất nhiều.

Nếu bạn đạt phong độ tốt, cảm thấy hạnh phúc, xây dựng được bầu không khí tích cực, thi đấu đoàn kết và có tổ chức, bạn sẽ biết mình cần làm gì khi có bóng. Khi không có bóng, toàn đội cũng phải cùng nhau chiến đấu và duy trì hệ thống tổ chức. Đó là những điều đơn giản có thể giúp các cầu thủ phát huy chất lượng vốn có. Tôi tin chắc chúng tôi sẽ giành được nhiều chiến thắng”.