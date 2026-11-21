Mourinho bỏ ngang họp báo khi bị hỏi về Ronaldo

Mourinho dành phần lớn thời gian họp báo để thảo luận về kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu với Celta Vigo tại vòng 13 La Liga vào ngày 22/11. Tuy nhiên, một phóng viên sau đó đặt câu hỏi liệu ông có muốn chia sẻ điều gì về đợt tập trung đầu tiên của Bồ Đào Nha mà không có Ronaldo, chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá cấp độ ĐTQG, hay không.

Mourinho tỏ rõ sự không hài lòng với câu hỏi về Ronaldo

Ngay cả khi phóng viên chưa hỏi hết câu, Mourinho đã bắt đầu lắc ngón tay, thể hiện rõ rằng ông không muốn đề cập đến chủ đề này.

“Không, không, không, không, không”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đáp.

“Với tư cách một người Bồ Đào Nha, điều duy nhất tôi muốn nói là hy vọng Bồ Đào Nha tiếp tục giành chiến thắng. Còn lại, tôi không muốn dính dáng đến chuyện này và sẽ không nói thêm. Cảm ơn”.

Ngay sau đó, ông nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi sân khấu và kết thúc buổi họp báo.

Mối quan hệ nhiều thăng trầm giữa Mourinho và Ronaldo

Ronaldo đã có một năm thi đấu cho Real Madrid trước khi Mourinho tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên tại Bernabeu vào năm 2010. Nhiều người lo ngại cuộc gặp gỡ giữa hai cá tính mạnh mẽ này sẽ trở nên khó xử, bởi họ từng có những lời công kích qua lại khi còn ở Anh.

Mối quan hệ giữa Mourinho và Ronaldo không phải lúc nào cũng tốt đẹp

Khi MU của Ronaldo vượt qua Chelsea do Mourinho dẫn dắt để giành chức vô địch Premier League mùa giải 2006/07, cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha từng tuyên bố Mourinho “không biết cách thừa nhận những thất bại của chính mình”. Đáp lại, Mourinho gọi Ronaldo là “kẻ nói dối”, cáo buộc anh thiếu tôn trọng người khác và cho rằng những phát ngôn đó bắt nguồn từ việc CR7 không được giáo dục đầy đủ khi còn nhỏ.

“Tôi không có vấn đề gì với cậu bé đó”, Mourinho kết thúc lời đáp trả.

Những bất đồng bắt đầu xuất hiện từ giai đoạn đầu Mourinho làm việc tại Real Madrid. Thậm chí, một số nguồn tin còn cho rằng hai người suýt xảy ra xô xát vào tháng 1/2013. Dù những mâu thuẫn diễn ra trong nội bộ, cả hai cũng không thể che giấu hoàn toàn bất hòa trước công chúng trong giai đoạn cuối làm việc cùng nhau.

Trước trận đấu với Malaga hồi tháng 5/2013, Ronaldo tuyên bố tương lai của Mourinho tại Real Madrid “không quan trọng” đối với anh. Sau đó, khi ăn mừng bàn thắng trong chiến thắng 6-2 của Real Madrid trước Malaga, siêu sao người Bồ Đào Nha đã có những lời lẽ gay gắt hướng về phía Mourinho. Không lâu sau, “Người đặc biệt” rời đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Sau đó, Mourinho từng nhìn lại mâu thuẫn giữa hai người: “Tôi chỉ có một vấn đề với cậu ấy, rất đơn giản và cơ bản. Đó là khi một HLV chỉ trích cầu thủ từ góc độ chiến thuật nhằm giúp họ cải thiện những điều mà theo tôi, họ có thể làm tốt hơn. Vào thời điểm đó, cậu ấy không đón nhận điều này một cách tích cực, có lẽ bởi cậu ấy nghĩ mình biết mọi thứ và HLV không thể giúp mình phát triển thêm”.

Việc đường ai nấy đi dường như đã giúp cả hai xây dựng lại mối quan hệ. Ronaldo từng gọi Mourinho là HLV xuất sắc nhất trong sự nghiệp, trong khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhiều lần thừa nhận tài năng của cậu học trò cũ và mô tả CR7 là “một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại”.

Ronaldo thậm chí từng để ngỏ khả năng tái hợp với Mourinho khi được hỏi về viễn cảnh này: “Tại sao không?”. Tuy nhiên, khả năng đó ngày càng trở nên khó xảy ra khi sự nghiệp lẫy lừng của tiền đạo Al Nassr đang tiến gần đến hồi kết.