Đua xe F1, Chinese GP: Mercedes hoàn toàn áp đảo, George Russell giành Pole cuộc đua Sprint

FP1: Một giờ đồng hồ "sống còn" và đầy hỗn loạn

Với thể thức Sprint, các đội đua chỉ có vỏn vẹn 60 phút tại buổi tập tự do duy nhất (FP1) để tìm ra thiết lập (set-up) tối ưu cho cả chặng đua. Tại Thượng Hải – một đường đua vốn đòi hỏi sự cân bằng cực cao giữa lực ép xuống ở các góc cua chậm và lực cản thấp trên đoạn thẳng dài 1,17km – áp lực thời gian đã tạo nên một kịch bản đầy hỗn loạn ngay từ khi đèn xanh bật lên lúc 11:30 sáng giờ địa phương.

Colapinto trượt ở cua 9

Sự hối hả thể hiện rõ qua việc các xe nối đuôi nhau rời pit lane ngay lập tức. Tuy nhiên, mặt đường Thượng Hải vốn mịn nhưng lại dễ gây hiện tượng rỗ lốp (graining) đã sớm "thử thách" các tay đua.

Franco Colapinto (Alpine) mở đầu chuỗi sự cố với pha trượt xe ở cua số 9. Ngay sau đó là màn so kè "bánh chạm bánh" căng thẳng giữa Lando Norris (McLaren) và Lewis Hamilton (Ferrari). Nỗ lực vượt mặt của Norris đã dẫn đến một va chạm nhẹ nhưng trọng tài quyết định không đưa ra án phạt nào.

Hamilton, người chiến thắng cuộc đua Sprint năm ngoái, dường như vẫn loay hoay tìm điểm giới hạn của chiếc xe khi anh tiếp tục có pha văng khỏi đường đua tại cua số 6. Trong khi đó, tay đua Red Bull Isack Hadjar phàn nàn gay gắt trên radio rằng tình trạng giao thông trên đường "không thể chịu nổi", khiến các lượt chạy mô phỏng phân hạng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lindblad không thể hoàn thành trọn vẹn FP1

Sự cố kỹ thuật cũng không buông tha các đội đua. Arvid Lindblad (Racing Bulls) phải dừng xe ở góc cua 14 do lỗi hệ thống, trong khi Carlos Sainz (Williams) mất gần 40 phút trong garage vì lỗi dữ liệu. Giữa sự hỗn loạn đó, George Russell vẫn dẫn đầu với thời gian 1 phút 32,741 giây bằng lốp Soft, bỏ xa các đối thủ McLaren xếp thứ 3 tới 0,555s, báo hiệu một ngày thi đấu bùng nổ của Mercedes.

Ollie Bearman của Haas gây ấn tượng mạnh với vị trí thứ bảy, xếp trên Max Verstappen của Red Bull, Nico Hulkenberg của Audi và Pierre Gasly của Alpine. Liam Lawson (Racing Bulls) giành vị trí thứ 11, xếp trên Gabriel Bortoleto (Audi), Isack Hadjar (Red Bull), Esteban Ocon (Haas) và Colapinto.

Cặp đôi của Williams là Alex Albon và Sainz lần lượt xếp thứ 16 và 17 trong một buổi tập đầy khó khăn của đội đua có trụ sở tại Grove. Trong khi đó, Fernando Alonso và Lance Stroll tích lũy thêm số vòng chạy cho Aston Martin ở vị trí thứ 18 và 20, xen giữa họ là chiếc Cadillac của Valtteri Bottas. Lindblad đứng thứ 21 sau sự cố dừng xe, và Sergio Perez của Cadillac là người đứng cuối bảng xếp hạng.

Vòng phân hạng Sprint: Sự khẳng định của George Russell

Các tay đua rất khẩn trương bắt đầu vòng phân hạng

Tại SQ1, Mercedes lập tức phô diễn sức mạnh khi Russell đạt thành tích 1 phút 33,030 giây ngay từ lượt chạy đầu tiên, nhanh hơn phần còn lại tới 0,4 giây. Sự tự tin của Mercedes lớn đến mức họ quyết định rút xe về garage sớm để giữ lốp cho các vòng sau, mặc cho Ferrari và McLaren nỗ lực thu hẹp khoảng cách.

SQ1 cũng là "mồ chôn" hy vọng của các tên tuổi lớn. Carlos Sainz và Alex Albon của Williams bất lực trong việc tìm kiếm tốc độ, ngậm ngùi rời cuộc chơi cùng bộ đôi của Aston Martin là Fernando Alonso và Lance Stroll. Tuy nhiên, nỗi thất vọng lớn nhất thuộc về Cadillac. Đội đua mới đến từ Mỹ trải qua một ngày thảm họa khi Sergio Perez không thể thiết lập vòng chạy do sự cố hệ thống nhiên liệu, đẩy anh xuống vị trí cuối cùng trên vạch xuất phát.

Ferrari với cánh gió “độc” cũng không thể bám sát Mercedes

Sang SQ2, kịch bản trở nên kịch tính hơn khi Kimi Antonelli bị điều tra vì lỗi cản trở Lando Norris ngay lối ra pit. Tuy nhiên, trên đường đua, tay lái trẻ người Ý đã chứng minh tại sao anh được Mercedes đặt kỳ vọng lớn khi liên tục bám đuổi sát thành tích của Russell.

Ngược lại, Max Verstappen và chiếc Red Bull RB22 đang bộc lộ những điểm yếu đáng báo động về khả năng điều khiển (drivability). Nhà vô địch thế giới liên tục văng qua vùng sỏi ở cua cuối và chỉ suýt soát lọt vào SQ3 ở vị trí thứ 9, một hình ảnh hiếm thấy của "Super Max" trong nhiều năm qua.

SQ3: Màn trình diễn hoàn hảo của "Mũi tên bạc"

Khi 10 tay đua nhanh nhất bước vào SQ3 để tranh vị trí xuất phát đầu tiên cho cuộc đua 19 vòng vào sáng thứ Bảy, tất cả đều sử dụng hợp chất lốp Mềm (Soft). Kimi Antonelli là người đầu tiên thiết lập cột mốc dưới 1 phút 32 giây, nhưng niềm vui của tân binh này ‘ngắn chẳng tày gang’ khi người đàn anh George Russell tung ra vòng chạy "thần sầu" với thời gian 1 phút 31,520 giây.

Norris xếp thứ 3 ngay sau bộ đôi Mercedes

Lando Norris nỗ lực hết mình để giành vị trí P3, kém Russell 0,6 giây. Lewis Hamilton, dù vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với chiếc Ferrari, đã xuất sắc đứng thứ 4, tách hai chiếc McLaren khi Oscar Piastri chỉ đứng thứ 5. Charles Leclerc đứng thứ 6 với khoảng cách lên tới 1 giây so với vị trí dẫn đầu, một kết quả khiến tay lái Monaco thất vọng.

Ở cuối top 10 là sự hiện diện của Pierre Gasly (Alpine) với hạng 7 và Ollie Bearman (Haas) ở vị trí thứ 9. Max Verstappen kết thúc một ngày thi đấu đáng quên ở vị trí thứ 8, phàn nàn về việc chiếc xe hoàn toàn thiếu độ bám trên bề mặt đường nhựa Thượng Hải.

Kết quả chi tiết lượt chạy phân hạng Sprint tại Thượng Hải: