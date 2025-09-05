Đua xe F1, Italian GP: Liệu phép màu có tái lập tại Monza?

Chặng đua GP Ý thường là một chặng đua đầy quan trọng đối với Ferrari. Và lần này, tầm quan trọng được nâng thêm một bậc nữa khi đội đua vừa rời khỏi Zandvoort trắng tay. Thêm vào đó, Hamilton sẽ bị giáng 5 bậc xuất phát trong cuối tuần này tại Monza. Ferrari hiện bảo vệ vị trí thứ 2, dẫn trước Mercedes chỉ 12 điểm.

Ferrari đã thể hiện mạnh mẽ trong nửa sau mùa giải 2024, và đã cạnh tranh danh hiệu vô địch với McLaren tới những vòng đấu cuối cùng. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch hoàn toàn không có đối thủ trong mùa giải hiện tại, và Ferrari cũng chưa có chiến thắng sau 15 chặng đua.

Hai tay đua Ferrari nhận sự ủng hộ nồng nhiệt trước thềm chặng đua tại Milan

Hamilton đã đua tại Monza kể từ khi bặt đầu sự nghiệp F1 của mình, và cũng đã có tổng coongjo 5 chiến thắng. Nhưng trong năm nay, đây sẽ là lần đầu tiên Hamilton được trải nghiệm chặng đua dưới màu áo của Ferrari. Và cùng với Leclerc, cả hai tay đua đều muốn có được chiến thắng dành tặng cho tifosi.

Leclerc đã có khoảnh khắc thăng hoa khi đánh bại McLaren, và có được chiến thắng tại Monza năm 2024. Lần này, Ferrari chắc chắn không phải là đội mạnh nhất thời điểm hiện tại, và McLaren vẫn là đội đua mạnh nhất. Liệu phép màu có xảy ra, và chiến thắng một lần nữa sẽ thuộc về các tay đua Ferrari?

Không chỉ đội đua Ý, McLaren cũng có một tay đua trắng tay rời khỏi Zandvoort. Norris đã gặp phải sự cố kĩ thuật trong giai đoạn cuối của cuộc đua. Cuộc đấu danh hiệu đã đảo chiều liên tục, khi hai tay đua McLaren tranh giành phần thắng. Tuy nhiên, sau sự cố lần này, khoảng cách đã được giãn cách lên tới 34 điểm.

Piastri giữ phong độ hoàn hảo kể từ sau cú ‘vấp’ trong chặng đua mở màn mùa giải. Vì vậy, cơ hội rút ngắn khoảng cách của Norris có lẽ là giành lấy chiến thắng từ tay Piastri trên đường đua.

Norris có khoảng cách lớn cần rút ngắn trong 9 chặng đua còn lại

Hadjar đã được nếm mùi podium đầu tiên trong sự nghiệp, sau màn thể hiện hoàn hảo trong chặng đua vừa rồi. Kết quả chắc chắn sẽ đưa tầm ngắm của Red Bull trở lại tay đua người Pháp. Thêm vào đó, vị trí đồng hành cùng Verstappen trong mùa giải tới vẫn được được quyết định.

Tsunoda đang tạm giữ vị trí số 2 tại Red Bull, nhưng cũng đồng thời đối mặt với những khó khăn như những bậc ‘tiền bối’ mà Lawson hay Peréz đều gặp phải. Tay đua người Nhật cũng có thể có đối thủ cạnh tranh, khi Red Bull đang nhắm tới việc đưa tay tân binh Arvid Lindblad vào F1. Tsunoda hiện chỉ có thể ghi 9 điểm kể từ khi thăng hạng tại chặng đua trên sân nhà.

Cơ hội thăng tiến mở ra cho tay đua người Pháp

Cũng nhờ diễn biến bất ngờ, các đội đua còn lại đều có cơ hội ghi điểm quý giá. Với podium của Hadjar, Racing Bulls vượt qua Kick Sauber, và rút ngắn khoảng cách với Aston Martin tại vị trí thứ 6 xuống chỉ còn 2 điểm. Ngoài ra, nhờ án phạt của Antonelli, cả hai tay đua Haas đều lọt vào, đem lại 9 điểm, và chỉ cách vị trí thứ 8 của Kick Sauber 7 điểm.

Đón xem Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2025 với lịch trình cụ thể như sau:

Thứ Sáu – 05/09

FP1: 18:30 – 19:30

FP2: 22:00 – 23:00

Thứ Bảy – 06/09

FP3: 17:30 – 18:30

Vòng phân hạng: 21:00 – 22:00

Chủ nhật – 07/09

Cuộc đua chính (Race): 20:00