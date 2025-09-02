Đua xe F1, thống kê Dutch GP: Piastri san bằng thành tích của ‘tiền bối’ Webber, giành Grand Slam đầu tay

Lượt chạy phân hạng: McLaren xuất phát 1-2 đúng ngày sinh nhật Bruce McLaren

Chặng xuất phát 1-2 thứ 69 trong lịch sử F1 giúp McLaren vượt qua Ferrari để đứng thứ hai trong danh sách mọi thời đại, chỉ sau Mercedes (82). Thành tích này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 88 năm ngày sinh của nhà sáng lập đội đua – Bruce McLaren. McLaren chưa từng giành pole hay chiến thắng nào vào ngày sinh nhật của Bruce McLaren (cho đến năm nay).

Cuối tuần ý nghĩa với đội đua và người sáng lập Bruce McLaren

Đây là pole thứ 5 mùa này của Piastri, nhiều nhất trong số các tay đua năm 2025, đồng thời cũng là pole đầu tiên kể từ chặng Spanish GP, 6 chặng trước. Piastri đã nhanh hơn Norris ở vòng phân hạng 9 trong 15 chặng mùa này. Thành tích pole của Piastri (1 phút 08,662s) là kỷ lục mới tại Zandvoort.

Norris cách pole chỉ 0,012s lần thứ hai mùa này (trước đó Verstappen cũng hơn Norris đúng 0,012s tại Suzuka). Norris dẫn đầu tất cả các buổi chạy thử cuối tuần này trừ vòng phân hạng. Verstappen lập sector 2 nhanh nhất và về hạng 3, tuy nhiên, đây là vị trí xuất phát thấp nhất của anh tại Zandvoort.

Isack Hadjar giành vị trí xuất phát P4 – thành tích tốt nhất trong sự nghiệp F1 của anh. Đây mới là lần thứ 13 trong 40 năm đội đua ở Faenza có tay đua xuất phát trong top 4 (3 lần với Minardi, 2 lần Toro Rosso, 6 lần AlphaTauri, 1 lần RB, 1 lần Racing Bulls). George Russell xuất phát thứ 5, mới chỉ một lần nằm ngoài top 6 xuất phát cả mùa (tại Monaco).

Verstappen giành podium trên sân nhà

Charles Leclerc đang dẫn trước đồng đội Ferrari – Lewis Hamilton với tỷ số 11-4 trong vòng phân hạng mùa này. Hamilton chỉ chậm hơn Leclerc 0,050s ở Q3 và P7 cũng đánh dấu lần đầu anh trở lại Q3 kể từ Silverstone 2025. Liam Lawson (P8) giúp Racing Bulls có cả 2 xe lọt vào Q3 trong 3 chặng liên tiếp.

Carlos Sainz (P9) lần đầu vào Q3 kể từ Emilia-Romagna GP giữa tháng 5. Fernando Alonso (P10) lần thứ 7 vào Q3 trong 9 chặng gần nhất. Tiếp đến là tân binh Kimi Antonelli (P11) không vào top 10 chặng thứ hai liên tiếp. Tsunoda và Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) có thời gian Q2 giống hệt nhau (1 phút 09,622s).

Hadjar có podium F1 đầu tiên sự nghiệp

Bortoleto đã vượt qua Nico Hulkenberg lần thứ 9, trong đó 5 chặng liên tiếp. Pierre Gasly (P14) mới chỉ lần thứ ba bị loại ở Q2 mùa này. Ở nhóm cuối, Franco Colapinto (P16) bị loại Q1 lần thứ năm mùa này; Nico Hulkenberg (P17) và Stroll đều đã 10 chặng dừng bước ở Q1 – nhiều nhất trong các tay đua. Tuy nhiên, Hulkenberg đã có tới 4 chặng xuất phát ngoài top 10 nhưng lại tăng 10+ bậc khi về đích. Esteban Ocon (P18) bị loại Q1 tại Zandvoort 3 năm liên tiếp.

Cuộc đua chính: Piastri có chiến thắng Grand Slam đầu tiên

Đây là chiến thắng thứ 9 trong sự nghiệp của Piastri, cân bằng tổng số chiến thắng của Mark Webber – quản lý của anh. Piastri giành pole, chiến thắng, vòng chạy nhanh nhất và dẫn đầu mọi vòng đua – nghĩa là anh đã có chiến thắng “Grand Slam” đầu tiên cho McLaren kể từ Mika Hakkinen tại Monaco Grand Prix năm 1998.

Piastri trở thành tay đua người Australia đầu tiên giành Grand Slam kể từ Jack Brabham (Bỉ 1960, Anh 1966). Đây cũng là lần đầu tiên Piastri dẫn từ đầu đến cuối cuộc đua trong sự nghiệp, và hiện anh đang dẫn đầu BXH tay đua với khoảng cách 34 điểm.

Bearman đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp dù xuất phát pit-lane

P2 của Verstappen đã chấm dứt chuỗi dài nhất không có podium của anh kể từ 2017/2018 (4 chặng liên tiếp). Verstappen chưa bao giờ kết thúc ngoài top 2 tại chặng quê nhà. Hadjar về thứ 3, trở thành tay đua trẻ thứ 5 trong lịch sử từng giành podium, sau Verstappen, Stroll, Antonelli và Norris. Ở tuổi 20, Hadjar là tay đua Pháp trẻ nhất từng lên bục podium F1 (kỷ lục trước đó thuộc về Pierre Gasly, 23 tuổi, năm 2019).

Đây là podium thứ 6 trong lịch sử đội đua Faenza (0 lần Minardi, 3 lần Toro Rosso, 2 lần AlphaTauri, 1 lần Racing Bulls). Hadjar cân bằng thành tích tốt nhất của một tân binh mùa này (Antonelli cũng về P3 tại Canada).

Russell về thứ 4 – thành tích tốt nhất của Mercedes tại Zandvoort kể từ 2022. Alex Albon xếp P5 – lần đầu tiên Williams có mặt trong top 5 tại Zandvoort kể từ Keke Rosberg và Derek Daly năm 1982. Đây là lần thứ 10 Albon ghi điểm mùa này – nhiều nhất kể từ khi anh gia nhập Williams.

Stroll tăng 12 bậc để xuất sắc cán đích thứ 7

Oliver Bearman (P6) đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp, sau khi xuất phát từ pit lane. Với Esteban Ocon về thứ 10, Haas có cả 2 xe ghi điểm lần thứ 3 năm nay. Stroll xuất phát P19 nhưng kết thúc P7 cho Aston Martin. Nhờ vậy, Stroll hiện đang xếp trên Alonso trên BXH tay đua (32 so với 30 điểm). Alonso về P8 và đã ghi điểm ở 6 trong 7 chặng gần nhất.

Yuki Tsunoda (Red Bull) về thứ 9, chấm dứt chuỗi 7 chặng liên tiếp không ghi điểm. Đây cũng là lần đầu tiên Tsunoda ghi điểm tại Zandvoort. Franco Colapinto về P11 – thành tích tốt nhất mùa này cho tay lái Alpine. Lawson (P12) là tay đua duy nhất thuộc Red Bull không ghi điểm.

Ferrari mất thành tích hoàn thành 100% cuộc đua năm nay

Antonelli (Mercedes) cán đích P6 nhưng tụt xuống P16 sau khi nhận án phạt tổng 15 giây. Norris có lần đầu tiên bỏ cuộc vì lỗi kỹ thuật kể từ Brazil 2022. Trong khi đó, Ferrari vốn có 100% tỷ lệ hoàn thành chặng mùa này, cho đến hôm nay (cả hai xe bỏ cuộc). Hamilton đã không ghi điểm trong 2 chặng gần nhất. Đây là DNF đầu tiên của Hamilton với Ferrari. Anh đã có ít nhất 1 lần bỏ cuộc do tai nạn trong 5 mùa liên tiếp.

Chặng thứ 16 sẽ diễn ra trên sân nhà của Ferrari, tại trường đua Monza, Italia cuối tuần này, từ ngày 5 đến 7/9 tới.