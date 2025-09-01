Đua xe F1, Dutch GP: Piastri chiến thắng hoàn hảo trong khi Norris rời khỏi Zandvoort trắng tay

Mặc dù với dự báo lịch mưa dày dặn xuyên suốt cuối tuần, nhưng phần lớn những cơn mưa đều đã tránh ‘khung giờ vàng’ để tạo điều kiện cho cuộc đấu tốc độ cao. Tương tự, dù nhiều mây di chuyển trên bầu trời Zandvoort, nhưng đường đua hoàn toàn khô ráo cho cuộc đua chính, với dự báo có khả năng thay đổi thời tiết vào giai đoạn sau của cuộc đua.

Với điều kiện lí tưởng, tất cả đều lựa chọn xuất phát với lốp trơn. Verstappen là tay đua duy nhất trong top 10 xuất phát với bộ lốp C4. Phần lớn các đội đều lựa chọn bộ lốp Meidum, với Ocon và Bearman, từ đường pit, lựa chọn bộ lốp Hard.

Piastri nằm quyền kiểm soát ngay từ những phút đầu tiên

Ngay khi có tín hiệu, Piastri có một cú bứt phá tốt, và nhanh chóng phòng thủ trước sự tấn công của Norris. Đồng thời, khoảng trống đã mở ra cho Verstappen. Tay đua Red Bull đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm tại góc cua thứ 3, và vẫn thành công vươn lên tới vị trí thứ 2. Hadjar bảo toàn lợi thế của mình, trong khi Leclerc vượt qua Russell cho vị trí thứ 5. Albon cũng có một xuất phát trong mơ, và vươn lên tới vị trí thứ 10.

Sau cú bứt phá đầu tiên, bộ lốp C4 lại sớm trở thành điểm yếu, và Piastri có thể nhanh chóng tạo lợi thế dẫn trước. Vòng 9, Norris băng qua Verstappen tại góc cua thứ 1, và giành lại vị trí thứ 2. Stroll và Bortoleto cạnh tranh sát sao, và cánh gió của chiếc Kick Sauber đã nhận thiệt hại. Stroll đã có lượt pit đầu tiên sau đó, và chuyển sang bộ lốp C2 mới.

Hadjar bảo toàn lợi thế và có podium đầu tiên trong sự nghiệp

Nguy cơ thay đổi thời tiết tới gần, nhưng cường độ không đáng kể. Vì vậy, những lươt pit tiếp theo dần xuất hiện ở phía sau đoàn đua. Bộ đôi McLaren đã bỏ xa Verstappen, trong khi Norris có thể giữ vững khoảng cách 3 giây so với Piastri.

Ferrari chuẩn bị cho chiến thuật undercut để có thể vượt qua Russell tại vị trí thứ 6. Nhưng tại vòng 23, Hamilton đã phải rời khỏi cuộc đua sau cú va chạm với rào chắn tại góc cua thứ 3. Với tình huống cần tới Safety Car, các đội đều tận dụng cơ hội với lượt pit đầu tiên, ngoại trừ bộ đôi Haas.

Lốp Hard là lựa chọn chung cho đoàn đua, ngoại trừ Verstappen sử dụng bộ lốp Medium. Vòng 27, Piastri trở lại dẫn đầu cuộc đua, bảo toàn lợi thế trước Norris. Nhưng ở phía sau đã có va chạm giữa Sainz và Lawson. Cả hai đều đã phải trở lại pit để loại bỏ bộ lốp hỏng. Tay đua Williams đã phải nhận thêm án phạt 10 giây sau cú va chạm đó.

Vòng 32, Leclerc có cú tấn công đầy mạo hiểm vào góc cua thứ 12, và thành công vươn lên tới vị trí thứ 5. Tình huống đã dấy lên nhiều tranh cãi, nhưng không có án phạt nào được đưa ra. Vòng 41, hai tay đua Mercedes hoán đổi vị trí khi Russell có dấu hiệu chậm lại sau tình huống cạnh tranh với Leclerc trước đó.

Xuất phát từ đường pit, Bearman cán đích thứ 6 chung cuộc

Vòng 52, Antonelli chuyển sang bộ lốp C4 cho 20 vòng đua cuối cùng. Ferrari phòng thủ ở vòng kế tiếp, và kịp thời ngăn cản tình huống undercut từ tay đua người Ý. Tuy nhiên, Antonelli lại có tình huống mạo hiểm tại góc cua thứ 3, và đã đâm trực diện vào chiếc xe Ferrari. Cả hai tay đua Ferrari đều đã phải dừng cuộc đua tại chính góc cua thứ 3 này.

Chiếc Safety Car một lần nữa tiến vào đường đua. Tương tự, các đội đều nhanh chóng tận dụng cơ hội này. Hai tay đua Haas thành công mạo hiểm với chiến thuật 1 dừng và có lợi thế trong lần thay lốp duy nhất của họ. Antonelli thành công đua chiếc xe trở lại đường pit, và trở lại tại vị trí thứ 7.

Tay đua Mercedes đã phải nhận án phạt 10 giây sau vụ va chạm. Thêm vào đó, ban trọng tài đã phát hiện Antonelli đã vượt quá giới hạn tốc độ đường pit, và ban hành một án phạt 5 giây nữa.

Vòng 57, điều kiện đua được đảm bảo, và Piastri một lần nữa bứt phá khỏi tầm truy đuổi của Norris. Tưởng chừng với màn phòng thủ hoàn hảo, McLaren có thể đem về chiến thắng 1-2 tiếp theo của mùa giải. Nhưng tới vòng 65, chiếc xe số 4 đã gặp sự cố rò rỉ dầu, và đã phải dừng lại tại góc cua thứ 9. Một lần nữa, cuộc đua được đưa vào trạng thái Safety Car.

Hamilton sẽ bị giáng 5 bậc xuất phát trong chặng đua kế tiếp

Vòng 69, Safety Car trở lại đường pit, với 4 vòng đua còn lại. Cục diện trận đấu đã ngã ngũ, và Piastri cán đích với chiến thắng thứ 7 của mùa giải. Verstappen cán đích thứ 2 trên sân nhà. Hadjar xuất sắc có được podium đầu tiên trong sự nghiệp tại vị trí thứ 3.

Russell cán đích thứ 4, Albon thứ 5. Antonelli rơi xuống phía sau đoàn đua sau khi nhận án phạt. Vì vậy, Bearman nhận vị trí thứ 6, tiếp theo là bộ đôi Aston Martin, và cuối cùng lại Tsunoda và Ocon.

Kết quả Dutch GP 2025

Sau chặng đua, sau khi xác nhận lại thông tin, trọng tài đã phát hiện Hamilton có vi phạm tốc độ trước thềm cuộc đua trong khu vực nguy hiểm, và tay đua Ferrari sẽ phải nhận án phạt 5 bậc xuất phát cho chặng đua kế tiếp.

Một kết quả mãn nhãn dành người người hâm mộ ‘màu da cam’, nhưng người hâm mộ đội ‘đỏ’ lại phải nhận một cái kết đắng trước thềm chặng đua trên sân nhà. Liệu sự cố vũ từ khán giả nhà có thể giúp Ferrari trở lại đầy mạnh mẽ? Đón xem cuộc đấu tiếp theo tại ngôi đền tốc độ, Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2025 diễn ra từ ngày 5 tới ngày 7 tháng 9.