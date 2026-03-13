Đua xe F1, Chinese GP: Ferrari lật "bài tẩy" mới?

Ferrari chính thức sử dụng mẫu cánh gió ‘độc đáo’

Rời khỏi Melbourne, Mercedes lộ diện là đội nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch hiện tại. Tuy nhiên, họ không đơn độc dẫn đầu, với Ferrari hoàn toàn nằm trong tầm ngắm.

Ở chặng đua cuối tuần, Leclerc và Hamilton đã cạnh tranh mạnh mẽ trong giai đoạn đầu của cuộc đua. Nhưng sau đó sức tấn công của họ dần cạn kiệt, và cả hai tay đua đều không thể rút ngắn khoảng cách trong nửa sau của cuộc đua với bộ lốp mới hơn.

Lần này, tại chặng Sprint đầu tiên, có lẽ sức mạnh bứt phá đã được thể hiện mạnh mẽ sẽ giúp Ferrari chiếm trọn điểm tối đa ngày thứ 7!

Ngoài ra, Ferrari chính thức sử dụng mẫu cánh gió ‘độc đáo’ mà đội đã từng thử nghiệm tại Bahrain. Thay vì mở ra như thường lệ, mẫu cánh gió này xoay ngược lại, mở ra khoảng trống lớn hơn so với cách mở thông thường, tăng hiệu quả trong việc giảm lực cản. Liệu đây có phải quyết định đúng đắn, đặc biệt là khi chỉ có duy nhất một phiên tập duy nhất vào cuối tuần này?

Chiếc cánh gió ‘ngược’ của Ferrari

Màn ra mắt thành công của Hadjar

Trong khi đó, McLaren không còn gần với vị trí dẫn đầu như tại mùa giải 2025. Verstappen bất ngờ bị loại sau vụ tai nạn đáng tiếc tại Q1. Tuy nhiên, Piastri và Norris đều bị Hadjar vượt mặt. Và khi mà Norris có một cuộc đua ‘mờ nhạt’ phía sau Mercedes và Ferrari, Verstappen hoàn toàn không có đối thủ trong cuộc trở lại ghi điểm từ vị trí xuất phát thứ 20.

Laurent Mekies hoàn toàn hài lòng với màn ra quân của Hadjar. Mặc dù tay đua người Pháp đã mất ‘đất diễn’ vì lí do kĩ thuật, nhưng anh đã hoàn toàn thành công trong ngày thứ 7 khi lọt vào top 3 sau phiên phân hạng. Liệu đây là dấu hiệu cho thấy Red Bull đã giải quyết được ‘lời nguyền’ của tay đua thứ 2?

Top 3 tuột khỏi tay Hadjar vì sự cố động cơ

Hiện tại, Haas dẫn đầu trong các đội còn lại khi Bearman xuất sắc đem về vị trí thứ 7 chung cuộc. Lindblad cũng để lại dấu ấn khi ghi điểm trong chặng đua đầu tiên của mình. Tân binh từ Racing Bulls đã có một cuộc đua ấn tượng, với màn phòng thủ gây khó khăn với tay đua kì cựu như Verstappen hay Hamilton.

Ngoài ra, Bortoleto đơn phương độc mã ghi điểm về cho Audi, khi Hulkenberg mắc phải sự cố kĩ thuật, và không thể tham gia cuộc đua. Alpine cũng thành công ghi điểm với Gasly cán đích thứ 10 chung cuộc, khi xuất phát từ vị trí thứ 14.

Aston Martin tận dụng mọi cơ hội để khắc phục, hoàn thiện chiếc AMR26

Aston Martin gặp nhiều vấn đề khó khăn

Aston Martin là đội gặp vấn đề nhiều nhất trong những đội không ghi điểm. Vấn đề kĩ thuật kéo dài khiến cuộc đua tuần trước trở thành một phiên tập cho toàn đội. Tuy thời gian chạy ngắn ngủi, Alonso cũng đã để lại dấu ấn với cú vọt lên tới top 10 từ vị trí thứ 17.

Mục tiêu hiện tại của đội đua và Honda là có thể đưa cả hai chiếc xe băng qua vạch đích mà không gặp bất kì sự cố nào. Vì vậy, Aston Martin cần phiên chạy thử, cùng phiên phân hạng, và hai cuộc đua tới diễn ra trơn tru nhất có thể.

Thể thức Sprint chào đón các tay đua ngay khi họ vừa mới có cơ hội thực chiến đầu tiên trên cỗ xe mới. Đón xem Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2026 với lịch trình như sau:

FP1: 10h30 ngày 13/03

Phân hạng Sprint: 14h30 ngày 13/03

Sprint: 10h30 ngày 14/03

Phân hạng: 14h ngày 14/03

Cuộc đua chính: 14h ngày 15/03