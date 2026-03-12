Đua xe F1, Chinese GP: Cuộc đua Sprint đầu tiên năm 2026, thách thức từ đoạn thẳng dài 1km

Trường đua quốc tế Thượng Hải, với cấu trúc mô phỏng chữ Hán "Thượng" (上) mang nghĩa hướng lên trên, bao gồm hai đoạn thẳng chính và 16 góc cua. Đoạn thẳng đầu tiên dài 1km nối từ góc cua số 13 (hơi nghiêng/dốc, hay còn được gọi là ‘banking’) đến góc cua số 14, trong khi đoạn thẳng thứ hai là nơi đặt vạch xuất phát/đích.

Đoạn thẳng 1km sẽ là thử thách cho chiếc xe F1 2026

Đoạn thẳng này có lẽ là nỗi lo lớn nhất của các kỹ sư trong kỷ nguyên 2026. Với việc tỷ trọng năng lượng điện tăng lên mức 50% (350kW) trong khi công suất động cơ đốt trong giảm xuống, pin có thể bị cạn kiệt trước khi xe đi hết đoạn đường thẳng. Khi đó, tốc độ tối đa giảm đột ngột ở khoảng 1/4 cuối đoạn thẳng khi mô-tơ điện ngừng hỗ trợ, chiếc xe sẽ trở thành "mồi ngon" cho đối thủ phía sau nếu vẫn còn trữ năng lượng.

Một số góc cua tại đây rất nhanh, chẳng hạn như đoạn chữ S tạo bởi các góc cua số 7 và 8, trong khi những góc cua khác lại chậm hơn nhiều, như tổ hợp các góc cua số 1-3, cua số 6 và số 14. Sự kết hợp giữa các đoạn tốc độ cao và các chuỗi góc cua kỹ thuật khiến đường đua đòi hỏi rất nhiều ở lốp xe, đồng thời đặt ra thách thức lớn cho việc tái tạo năng lượng với bộ truyền động (power unit) thế hệ mới.

Lựa chọn lốp cho Grand Prix Trung Quốc 2026 vẫn không thay đổi kể từ khi đường đua trở lại lịch thi đấu cách đây hai năm. Các đội đua sẽ sử dụng các hợp chất C2, C3 và C4 để chinh phục đường đua dài 5,451 km.

Đường đua Thượng Hải nhìn từ trên cao

Sẽ rất thú vị để xem liệu các tay đua có thể tránh được tình trạng thường xuyên bị khóa bánh (lock-up) khi vào cua như đã thấy tại Sakhir trong kỳ thử nghiệm trước mùa giải, nơi có một số khu vực phanh nhiều tương tự như Trung Quốc.

Thách thức từ bề mặt đường đua và hiện tượng rỗ lốp (Graining)

Bề mặt đường đua Thượng Hải đã được trải nhựa lại hoàn toàn vào tháng 8 năm 2024. Lớp nhựa mới đã làm tăng đáng kể độ bám, từ đó giúp giảm thời gian hoàn thành vòng đua. Tuy nhiên, bề mặt mịn hơn đã gây ra hiện tượng lốp bị rỗ vào năm 2025, đặc biệt là ở trục bánh trước, vốn là yếu tố hạn chế hiệu suất chính trong năm đó, nhất là cuộc đua Sprint. Tuy nhiên, hiện tượng này đã giảm cường độ vào ngày Chủ nhật nhờ vào sự cải thiện của mặt đường (track evolution).

Nhiệt độ tại Thượng Hải cuối tuần này rất thấp

Sau một năm, đường đua chắc chắn sẽ "lão hóa" đi một chút và dù vẫn mịn hơn hầu hết các đường đua khác, mức độ bám có thể sẽ thấp hơn, kéo theo khả năng xảy ra hiện tượng graining cũng giảm đi. Giả thuyết này có thể được đánh giá trong buổi chạy thử đầu tiên.

Mô phỏng thời gian vòng chạy mà các đội nhận được rất sát với số liệu hiệu suất của năm ngoái. Mặc dù sở hữu những chiếc xe hoàn toàn khác biệt, các vùng SM (đoạn thẳng) rõ ràng đã bù đắp cho sự sụt giảm tốc độ của thế hệ xe mới so với thế hệ tiền nhiệm.

Ngoài ra, dự báo nhiệt độ không khí tại Thượng Hải cuối tuần này sẽ khá thấp (cao nhất là 18 độ C), khiến mặt đường nhựa khó đạt được mức nhiệt lý tưởng. Điều này gây khó khăn lớn cho việc đưa các hợp chất lốp C2 và C3 vào "khung nhiệt độ" hoạt động tối ưu. Nếu nhiệt độ quá thấp, hiện tượng rỗ lốp (graining) sẽ trầm trọng hơn do lốp bị trượt trên bề mặt đường thay vì bám dính, đặc biệt là khi các xe 2026 có xu hướng nhỏ gọn và nhẹ hơn.

Nhìn lại năm 2025

Chỉ có ba tay đua chọn hợp chất Hard khi xuất phát cuộc đua chính, trong khi phần còn lại của đoàn đua chọn lốp Medium. Hợp chất Soft hoàn toàn không được sử dụng trong cuộc đua chính ngày Chủ nhật.

Thông số kỹ thuật lốp Pirelli

Chiến thuật phổ biến nhất là dừng thay lốp một lần, với giai đoạn cuối chạy trên loại lốp cứng nhất – đã cho thấy ít xu hướng bị rỗ và duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi đã chạy quãng đường dài. Các tay đua về đích top 3 đã vào pit trong khoảng từ vòng 14 đến 15. Chiến thắng thuộc về Oscar Piastri, với đồng đội Lando Norris ở vị trí thứ 2 còn George Russell xếp hạng 3.

Giải thưởng Pirelli Sprint Qualifying Award

Vào thứ Sáu, sau khi kết thúc vòng phân hạng Sprint – phiên chạy xác định thứ tự xuất phát cho cuộc đua Sprint – tay đua giành pole sẽ nhận giải thưởng Pirelli Sprint Qualifying Award.

Năm nay, chiếc cúp đã được thiết kế lại hoàn toàn. Ở giữa phần đế và phần đỉnh (mô phỏng chiếc lốp Soft – hợp chất được sử dụng trong SQ3 để thiết lập thời gian nhanh nhất) là một chiếc mũ bảo hiểm được trang trí theo màu quốc kỳ của nước chủ nhà. Phần kính che mặt sẽ được khắc tên và số xe của tay đua P1.

Số liệu thống kê

Năm nay đánh dấu lần thứ 19 GP Trung Quốc được tổ chức tại Thượng Hải. Cuộc đua đầu tiên diễn ra vào năm 2004 với chiến thắng của Rubens Barrichello. Sự kiện này duy trì trong lịch thi đấu liên tiếp cho đến năm 2019, sau đó trở lại vào năm 2024.

McLaren có chiến thắng 1-2 trong cuộc đua năm ngoái

Lewis Hamilton và Mercedes hiện đang giữ kỷ lục về số lần chiến thắng tại đây với 6 lần. Tay lái người Anh cũng giữ kỷ lục về số lần đứng trên bục podium với 9 lần, tiếp theo là Kimi Räikkönen và Sebastian Vettel với 6 lần mỗi người.

Mũ podium phiên bản đặc biệt

Chặng thứ hai của mùa giải cũng sẽ có mẫu mũ podium phiên bản đặc biệt, do Pirelli Design hợp tác với nhà thiết kế Denis Dekovic tạo ra. Chiếc mũ dành cho các tay đua top 3 có màu Vàng Hoàng gia – tông màu đại diện cho quyền lực, danh tiếng và chiến thắng trong lịch sử Trung Quốc. Để chào mừng Năm Bính Ngọ, hình ảnh con ngựa được in trên các miếng dán trang trí phần lưỡi trai.