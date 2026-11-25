Sau thất bại trước Carlos Alcaraz tại bán kết ATP Finals 2026, Ben Shelton tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi truyền thông quốc tế đưa tin tay vợt số 4 thế giới đã chia tay ngôi sao bóng đá nữ Trinity Rodman sau gần hai năm hẹn hò.

Cặp đôi vàng thể thao Mỹ Shelton - Rodman rộ tin tan vỡ

Cặp đôi vàng thể thao Mỹ rộ tin tan vỡ

Ngày 24/11, Daily Mail đưa tin Ben Shelton và Trinity Rodman đã đường ai nấy đi. Thông tin này sau đó được Reuters đăng tải, khiến người hâm mộ thể thao Mỹ không khỏi bất ngờ.

Cùng 24 tuổi, Shelton và Rodman được xem là một trong những cặp đôi nổi tiếng của làng thể thao Mỹ. Hai người công khai chuyện tình cảm trên Instagram vào tháng 3/2025 và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thể thao để cổ vũ nhau.

Tin đồn chia tay xuất hiện trong bối cảnh Shelton vừa trải qua thất bại trước Alcaraz tại bán kết ATP Finals ở Turin (Italy). Trong khi đó, Rodman cũng chịu nỗi buồn khi Washington Spirit thua Kansas City Current 1-2 ở trận chung kết giải bóng đá nữ nhà nghề Mỹ (NWSL).

Đáng chú ý, Shelton không có mặt trên khán đài trong ngày thi đấu quan trọng của bạn gái. Rodman là người ghi bàn thắng duy nhất cho Washington Spirit. Sau tiếng còi mãn cuộc, nữ cầu thủ ngồi khóc trên sân và được Brittany Mahomes, đồng sở hữu CLB Kansas City Current, đến an ủi.

Sự vắng mặt của Shelton càng gây chú ý bởi trước đây tay vợt người Mỹ thường xuyên xuất hiện để tiếp thêm động lực cho Rodman.

Chuyện tình đẹp từng khiến người hâm mộ ngưỡng mộ

Hồi tháng 9, Shelton có mặt trên khán đài theo dõi Washington Spirit đối đầu Angel City FC. Trước đó vài tuần, Rodman cũng liên tục di chuyển giữa Washington D.C. và New York để cổ vũ bạn trai trong hành trình tiến vào chung kết US Open 2026.

Nữ cầu thủ từng gây sốt khi xuất hiện trên khán đài với chiếc áo mang thông điệp “Tôi yêu bạn trai mình”. Những khoảnh khắc tình cảm của cả hai thường xuyên thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trinity Rodman là con gái của huyền thoại bóng rổ Dennis Rodman. Tuy nhiên, cô đã xây dựng được tên tuổi bằng chính tài năng của mình. Nữ tiền đạo sinh năm 2002 là một trong những ngôi sao nổi bật của bóng đá nữ Mỹ, từng giành HCV Olympic Paris 2024.

Trong khi đó, Shelton đang vươn mình trở thành một thế lực của tennis nam với lối chơi giàu sức mạnh, những cú giao bóng uy lực và phong cách thi đấu đầy cá tính.

Lịch thi đấu dày đặc trở thành rào cản tình yêu?

Theo truyền thông quốc tế, lịch trình thi đấu bận rộn cùng việc thường xuyên phải di chuyển được cho là những yếu tố khiến hai ngôi sao gặp khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ.

Với đặc thù của ATP Tour, Shelton phải liên tục di chuyển giữa các quốc gia trong phần lớn thời gian của năm. Rodman cũng có lịch thi đấu riêng tại CLB và đội tuyển bóng đá nữ Mỹ.

Dù vậy, cả Shelton lẫn Rodman hiện chưa trực tiếp lên tiếng xác nhận thông tin chia tay. Nguyên nhân thực sự đằng sau nghi vấn tan vỡ của cặp đôi vàng thể thao Mỹ vẫn chưa được làm sáng tỏ.