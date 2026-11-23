Nhiệt độ buổi đêm ngày Chủ nhật giảm xuống chỉ còn 12 độ. Một số sự cố đã xảy ra ngay trước giờ lăn bánh. Williams phát hiện vấn đề với hệ thống phanh trên chiếc xe số, nhưng không thể kịp thời sửa chữa, và Albon phải ngồi ngoài cuộc đua. Chiếc xe số 30 cũng gặp vấn đề, và Lawson vắng mặt trong khâu xuất phát.

Với nhiệt độ mặt đường thấp ở mức 14 độ, bộ lốp C5 là lựa chọn chung cho phần lớn các tay đua. Trong đó, Antonelli và Bearman lại xuất phát trên bộ lốp Medium.

Hai chiếc xe hàng đầu sẵn sàng chĩa về hướng trung tâm chờ đợi tín hiệu xuất phát. Ngay khi có tín hiệu, Verstrappen bảo toàn lợi thế dần đầu trước Russell, trong khi Hadjar vươn lên vị trí thứ 3 sau khi vượt qua Norris. Russell sử dụng năng lượng tích trữ để vươn lên dẫn đầu. Nhưng Verstappen dễ dàng đoạt lại vị trí không lâu sau đó. Racing Bulls phục hồi chiếc xe thành công, và Lawson trở lại đường đua, 1 vòng chậm hơn so với đoàn đua.

Nhờ sự phòng thủ hoàn hảo từ đồng đội, Hadjar tìm được khoảng trống và vươn lên vị trí thứ 2. Không dừng lại ở đó, tay đua người Pháp tiếp tục nhắm tới vị trí số 1 trước mắt. Red Bull buộc phải ra tay ngăn cuộc nội chiến, với áp lực lớn từ phía sau khi khoảng cách giữa 8 chiếc xe đầu tiên dưới 5 giây.

Verstappen và Russell liên tục trao đổi vị trí dẫn đầu

Vòng 10, Russell trở lại vị trí thứ 2, tiếp tục khiêu chiến vị trí số 1. Gasly vươn lên vị trí thứ 4 sau khi vượt qua Lindblad. Antonelli sau một khởi đầu khó khăn cũng trở lại vị trí thứ 6 sau khi vượt qua Hamilton và Norris.

Vòng 12, Norris một mình đối đầu với hai tay đua Ferrari. Tay đua McLaren để mất vị trí, và tiếp tục tụt lại phía sau Colapinto và Piastri sau đó. Tuy nhiên, Hamilton đã vi phạm giới hạn đua khi vượt qua nhà đương kim vô địch, và đã phải nhận án phạt 10 giây. Vòng 19, Hadjar vượt qua Russell ngay trước khi Safety Car xuất hiện trên đường đua. Perez và Camara đã có va chạm tại góc cua thứ 14, kết thúc cuộc đua của tay đua Mexico.

Hadjar tạo khoảng trống kín đáo để giúp Red Bull có thể thay lốp thuận lợi, và Russell đáp trả bằng cách giành lại vị trí thứ 2 ngay trong đường pit. Hamilton buộc phải thay lốp trong vòng kế tiếp, và án phạt đã đẩy anh xuống vị trí thứ 14. Lindblad mất kiểm soát chiếc xe trong khi cố gắng làm nóng bộ lốp C4, và rời khỏi cuộc đua một cách đáng tiếc.

Chiếc cánh gió hỏng chấm dứt mọi cơ hội của Hadjar

Verstappen dẫn đầu trước Russell và Hadjar, với Antonelli là tay đua duy nhất trong top 10 sử dụng bộ lốp Soft. Vòng 25, trong khi Verstappen trở lại kiểm soát cuộc đua, cánh gió trước của Hadjar bị phá hủy, và chiếc xe số 6 biến mất khỏi khung hình. Hadjar trở lại phía cuối đoàn đua sau khi thay cánh gió mới.

Russell vượt qua Verstappen cho vị trí dẫn đầu. Nhưng chỉ chưa đầy nửa vòng trôi qua, chiếc xe Red Bull đã xuất hiện trở lại tại vị trí số 1. Vòng 33, Norris vượt qua Russell, tiếp tục tấn công Verstappen cho vị trí đầu đoàn, nhưng lại nhận về kết cục tương tự tay đua Mercedes. Vòng 35, hai tay đua người Anh lại hoán đổi vị trí một lần nữa.

Gasly dần tụt lại vị trí thứ 8, khi hệ thống làm mát có dấu hiệu quá tải, giảm hiệu năng chiếc xe một cách rõ rệt. Vòng 37, Antonelli vươn lên vị trí thứ 3, dẫn trước Piastri và Norris. Thảm họa tiếp tục đeo bám Ferrari khi hai tay đua của họ có va chạm tại góc cua thứ 7. Hamilton rơi xuống vị trí thứ 10, trong khi Leclerc giữ vị trí thứ 8.

Hai tay đua Ferrari va chạm sau cuộc nội chiến nảy lửa

Tay đua số 16 đã nhận án phạt 10 giây do gây ra vụ va chạm trên. Ở phía trước, Antonelli vượt qua Russell, và là kẻ thách đấu tiếp theo cho “trùm cuối” Verstappen. Nhà vô địch trẻ ngay lập tức được nếm mùi màn phòng thủ hoàn hảo tới từ tay đua Red Bull.

Vòng 48, Russell đanh mất cơ hội khi khóa bánh tại góc cua thứ 5. Verstappen chuẩn bị sẵn sàng cho vòng cuối cùng. Nhưng Antonelli lại gặp sự cố, và biến mất khỏi gương chiếu hậu của chiếc RB22.

Verstappen cán đích và giành chiến thắng chung cuộc sau 50 vòng đua kịch tính trước Norris và Piastri. Antonelli cán đích thứ 4 chung cuộc trước Gasly và Colapinto. Leclerc cán đích thứ 6, và rơi xuống vị trí thứ 10 sau khi án phạt được thi hành. Cuối cùng là Hamilton tại vị trí thứ 7, Sainz thứ 8, và Russell thứ 9 chung cuộc.

Perez nhận án phạt sau cuộc đua sau vụ va chạm với Camara. Tay đua Cadillac sẽ bị giáng 5 bậc xuất phát trong chặng đua kế tiếp tại Qatar.

Top 10 tại Las Vegas GP 2026

Verstappen đang có phong độ bất bại với 4 chiến thắng trong 6 chặng đua gần nhất. Trong 2 chặng đua cuối cùng, liệu ai có thể cản bước tay đua người Ha Lan? Đón xem Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2026 diễn ra từ ngày 27 tới ngày 29 tháng 11 tới.