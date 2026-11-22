Max Verstappen đã về nhất tại Las Vegas GP, nhưng chặng đua diễn ra khá gay cấn với sự chênh lệch vô cùng sít sao giữa các tay đua ở thời điểm cuối chặng. Bên cạnh đó là một vụ va chạm đáng chú ý giữa 2 đồng đội, lẫn một tình huống hỏng cánh gió khá bất ngờ của một ứng viên top 5.

Max Verstappen chiến thắng trong một chặng đua đầy rẫy biến động chỉ riêng ở vị trí dẫn đầu

Kimi Antonelli đã đăng quang từ Mexican GP nên cuộc đua chính giờ chỉ còn là sự cạnh tranh cho vị trí thứ 2 trên BXH chung cuộc, Max Verstappen đang hơn George Russell chỉ 17 điểm trên bảng xếp hạng. Tay đua người Hà Lan giành pole nhưng Russell xếp ngay sau, hứa hen một cuộc cạnh tranh gay gắt.

Russell đã chỉ kém Verstappen khoảng đúng 1 giây ở những vòng đua đầu, thậm chí tay đua người Anh có lúc vượt lên trước nhưng không duy trì được vị trí dẫn đầu được lâu. Tuy nhiên Russell dần bị bắt kịp, có thời điểm anh bị Antonelli vượt lên trước, thậm chí Isack Hadjar của đội Red Bull cũng có lúc cạnh tranh với Verstappen cho vị trí dẫn đầu.

Nhưng ở vòng 26, cánh gió của Hadjar đã bất ngờ bị hỏng và một vài mảnh đã bay ra đường đua, tay đua người Pháp dần bị tụt về phía sau và chỉ về đích thứ 14. Từ vòng 28, Russell trở lại cuộc bám đuổi Verstappen và có lúc đã tạm vượt lên, trong khi đó Lando Norris sau khởi đầu tương đối im ắng đã vọt lên. Khi vòng đua 34 diễn ra, Norris thậm chí đã lên trước Russell, trong khi Antonelli xếp thứ 4 và Oscar Piastri lên thứ 5.

Màn so tài vô cùng gay cấn, nhưng ở vòng 49 Russell trong nỗ lực vượt qua Antonelli ở khúc cua số 5 đã đâm sượt nhẹ qua tường, chừng đó đủ khiến tay đua người Anh bị rớt lại, rốt cuộc chỉ về thứ 9. Antonelli trong khi đó cũng bị tụt lại, tạo cơ hội cho Norris và Piastri lần lượt leo lên thứ 2 & thứ 3, nhưng không ai đuổi kịp được Verstappen, người về nhất chặng với chỉ 0,63 giây nhanh hơn Norris. Antonelli về thứ 4 và Pierre Gasly về thứ 5.

Cuộc đua kết thúc với cự ly giữa các tay đua top 5 chỉ là 3 giây, và khoảng cách xa nhất mà Verstappen khi dẫn đầu tạo ra với các đối thủ chỉ đến ở vòng đua cuối. Đây có lẽ là cuộc đua có số lần đổi vị trí dẫn đầu nhiều nhất của mùa giải.

Bên cạnh cuộc đua ở các vị trí dẫn đầu, đã có 2 vụ va chạm diễn ra. Sergio Perez và Rafael Camara va xe vào nhau ở vòng 19, nhưng đáng chú ý hơn cả là giữa Lewis Hamilton và Charles Leclerc ở vòng 38. Hamilton đầu chặng đã bị trừ 10 giây vì đi chệch đường đua, nhưng đã ngoi dần lên top trên và cạnh tranh vị trí thứ 5 của Piastri, trước khi một va chạm của anh với Leclerc đã khiến cả 2 tay đua của Ferrari bị tụt lại, Leclerc bị trừ 10 giây. Hamilton về thứ 7 và Leclerc về thứ 10.