Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026, bảng xếp hạng U17 Việt Nam ở World Cup mới nhất

Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026, bảng xếp hạng U17 Việt Nam ở World Cup

Bảng A Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U17 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U17 Ai Cập 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U17 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng B Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Suất play-off châu Phi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U17 New Caledonia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U17 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng C Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U17 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Suất play-off châu Phi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U17 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng D Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U17 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U17 Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U17 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng E Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Ý 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U17 Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U17 Bờ Biển Ngà 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U17 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng F Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U17 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U17 Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U17 Tajikistan 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng G Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U17 Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U17 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U17 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng H Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Tây Ban Nha 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U17 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U17 Fiji 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U17 Morocco 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng I Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U17 CH Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U17 Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U17 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng J Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Mỹ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U17 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U17 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U17 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng K Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U17 Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U17 Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U17 Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng L Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U17 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U17 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U17 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U17 Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0

2026 FIFA U17 World Cup áp dụng thể thức 12 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội. Sau vòng bảng, 12 đội nhất bảng, 12 đội nhì bảng và 8 đội hạng ba xuất sắc nhất sẽ tiến vào vòng 32 đội.

U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand. BXH được tính theo các tiêu chí quen thuộc gồm điểm số, hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng và thành tích đối đầu.

Việc giải mở rộng lên 48 đội giúp cơ hội đi tiếp của các đại diện châu Á như U17 Việt Nam trở nên rộng mở hơn, đặc biệt khi vẫn có suất dành cho các đội đứng thứ ba thành tích tốt.

Lịch thi đấu và phân nhánh vòng knock-out của 2026 FIFA U17 World Cup hiện chưa được FIFA công bố chi tiết. Chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất ngay sau khi ban tổ chức đưa ra thông báo chính thức mới nhất.