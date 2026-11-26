Barcelona nhận tin dữ từ LĐBĐ Tây Ban Nha

Trong trận đấu với Villarreal, Fermin Lopez đã nhận thẻ đỏ trực tiếp dù đã rời sân do phản ứng gay gắt với quyết định của trọng tài chính. Với tấm thẻ này, Lopez sẽ bị treo giò 2 trận nên Barcelona nhanh chóng gửi đơn kháng cáo. Tuy nhiên, LĐBĐ Tây Ban Nha đã bác đơn kháng cáo và án phạt của Lopez giữ nguyên. Cầu thủ này sẽ vắng mặt trong 2 trận đấu với Deportivo và Atletico Madrid.

Fermin Lopez

Chủ của Newcastle muốn bán 25% cổ phần

Theo tờ Athletic, chủ sở hữu của Newcastle United, Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia (PIF) đang cân nhắc bán 25% cổ phần của “Chích chòe” thông qua việc phát hành cổ phiếu mới. Đây là động thái cho thấy PIF đang muốn thoái vốn để tìm chủ nhân mới cho Newcastle. Hiện tại, PIF đang nắm giữ 84% cổ phần của đội chủ sân St James Park.

Pep Guardiola lý giải sự thành công bóng đá Tây Ban Nha

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Pep Guardiola chia sẻ lý do bóng đá Tây Ban Nha thành công trong những năm gần đây. “Tôi nghĩ là không nơi nào làm bóng đá tốt hơn Tây Ban Nha. Các cầu thủ được đào tạo tại các học viện từ lúc 7-8 tuổi.

Thực ra không chỉ bóng đá, Tây Ban Nha còn thành công cả trong môn bóng ném và bóng rổ. Các ĐTQG đều vào tới bán kết, chung kết. Đó là kết quả của văn hóa thấu hiểu trận đấu cũng như phương pháp huấn luyện. Tây Ban Nha vượt trội hơn tất cả về điều đó”.

U19 MU thi đấu bết bát

U19 MU thi đấu khá bết bát tại giải UEFA Youth League, giải cúp C1 dành cho các đội U19. Sau chiến thắng trước U19 Sabah, U19 MU liên tục thua 2 trận trước U19 Atletico và U19 Como và hòa U19 Roma. Mới nhất, U19 MU hòa 2-2 với U19 Sporting qua đó có được 5 điểm/5 trận và xếp thứ 25/36 đội tham dự.

Gyokeres không có ý định rời Arsenal

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Viktor Gyokeres đã lên tiếng bác bỏ những đồn đoán về khả năng rời Arsenal vào tháng Giêng. Tiền đạo người Thụy Điển cho biết đang tận hưởng cuộc sống tại sân Emirates. “Mục tiêu của tôi hiện tại là tập trung vào các trận đấu. Tôi muốn thể hiện tốt mỗi lần ra sân. Tôi thực sự thích cuộc sống tại đây và muốn tiếp tục gắn bó với Arsenal”.