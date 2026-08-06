Kiều nữ điền kinh tai tiếng nhất Trung Quốc, mặc bikini trắng muốt đón sinh nhật

Nổi bật trên đường chạy với tốc độ hàng đầu châu Á, Wu Yanni còn là nữ VĐV hiếm hoi của điền kinh Trung Quốc luôn khiến truyền thông "dậy sóng" bởi ngoại hình quyến rũ, cá tính mạnh và hàng loạt tranh cãi. Mới đây, chân chạy sinh năm 1997 tiếp tục trở thành tâm điểm khi tung bộ ảnh bikini trắng nhân dịp bước sang tuổi 29.

Khác xa hình ảnh mạnh mẽ trên đường chạy 100 m rào, Yanni khoe vóc dáng săn chắc với vòng eo thon, đôi chân dài cùng thần thái tự tin không thua kém người mẫu chuyên nghiệp. Bộ ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn và nhận nhiều lời khen dành cho nhan sắc lẫn hình thể của ngôi sao điền kinh số một Trung Quốc.

Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 29, Yanni tung loạt ảnh khiến khán giả tiếp tục phải bàn tán về cá tính của mình

Từ "nữ hoàng chạy rào" đến niềm hy vọng vàng của Trung Quốc

Ở tuổi 29, Yanni vẫn là gương mặt sáng giá nhất của điền kinh nữ Trung Quốc ở nội dung 100 m rào. Cô đã 6 lần vô địch quốc gia, liên tục thống trị các giải đấu trong nước và duy trì phong độ ổn định suốt nhiều mùa giải.

Tại giải vô địch quốc gia gần nhất, dù điều kiện thi đấu không thuận lợi với mặt sân đọng nước, cô vẫn giành HCV sau khi cán đích với thành tích 12,99 giây.

Sở hữu kỷ lục cá nhân 12,74 giây ở nội dung 100 m rào cùng kỷ lục quốc gia 60 m rào trong nhà (8,01 giây), Yanni được kỳ vọng sẽ là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của điền kinh Trung Quốc tại ASIAD 2026 diễn ra ở Nhật Bản.

Tài năng càng lớn, tranh cãi càng nhiều

Nếu thành tích trên sân giúp cô nàng kiều nữ nổi tiếng thì cá tính bên ngoài lại khiến cô trở thành một trong những VĐV gây tranh cãi nhất Trung Quốc.

Không giống hình mẫu vận động viên giản dị quen thuộc, cô thường xuất hiện với lớp trang điểm chỉn chu, mái tóc tạo kiểu, móng tay sơn nổi bật và phụ kiện thời trang ngay cả khi bước vào thi đấu. Phong cách này nhiều lần khiến cô bị chỉ trích là quá phô trương, đặt hình ảnh cá nhân lên trên tinh thần thể thao.

Ngoài ra, những hình xăm lớn trên cơ thể, vốn phải che lại bằng băng dính khi thi đấu cũng từng tạo nên không ít cuộc tranh luận trên các diễn đàn thể thao Trung Quốc.

Không né tránh áp lực dư luận, Yanni luôn đáp trả bằng thái độ thẳng thắn. Trước những lời chê bai, cô từng tuyên bố: "Càng cạnh tranh khốc liệt, tôi càng thích thử thách".

Theo cô, việc chăm chút ngoại hình giúp bản thân tự tin hơn, còn thành tích trên đường chạy mới là câu trả lời thuyết phục nhất.

Bộ ảnh bikini mừng sinh nhật tuổi 29 tiếp tục cho thấy hình ảnh mà Ngô Diễm Ni đang xây dựng, hình ảnh một nữ VĐV hiện đại, tự tin theo đuổi phong cách riêng thay vì chạy theo những khuôn mẫu truyền thống.

Những hình ảnh mới và đẹp về Yanni trên kênh cá nhân Instagram của cô