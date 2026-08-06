Tân nữ HLV của MU gây sốt vì nhan sắc như diễn viên

CLB bóng đá nữ Manchester United mới đây đã công bố họ bổ nhiệm tân HLV trưởng Eva Olid theo bản hợp đồng tới 2028, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm cho phía MU. Bà Olid thay thế cựu HLV Marc Skinner, người đã gây nhiều tranh cãi về mặt thành tích trong thời gian cầm đội.

Tân HLV trưởng đội nữ MU, Eva Olid

Sinh ra tại Sabadell (xứ Catalan), bà Olid chơi bóng cho các CLB địa phương trước khi đến Mỹ làm công tác huấn luyện. Được bổ nhiệm dẫn dắt Hearts vào năm 2021, bà Olid khởi đầu công việc mới khi Hearts vẫn đang đá giải hạng 2 ở Scotland, nhưng đã đưa CLB nữ này thăng hạng, về ngôi Á quân League Cup năm 2024, và đoạt chức vô địch Scotland trong mùa 2025/26.

Thành công của bà Olid đưa bà tới MU, với trọng trách xây dựng một kỷ nguyên mới cho CLB này. HLV Marc Skinner đã đưa đội nữ MU tới 1 ngôi Á quân nước Anh, 1 danh hiệu FA Cup (cùng 2 lần Á quân), nhưng thành tích của HLV này được đánh giá là kém dần đều và MU đã trượt khỏi nhóm dự Champions League khi chỉ về thứ 4 mùa 2025/26 (chỉ top 3 đoạt vé Cúp C1).

Quyết định bổ nhiệm bà Eva Olid gây một sự chú ý lớn trên các mạng xã hội của MU bởi tân HLV 40 tuổi có nhan sắc không kém gì các diễn viên. Bà Olid có tài khoản Instagram nhưng chỉ thi thoảng mới đăng tải nội dung mới, dù vậy chỉ trong chưa đầy 24 giờ số lượt theo dõi tài khoản của bà đã tăng từ hơn 10.000 lên 22.000, trong khi thông báo bổ nhiệm bà Olid trên trang của CLB MU đã đạt gần 100.000 lượt thích.

Năm nay 40 tuổi, bà Olid đã có thành công vang dội tại Scotland trước khi tới Anh

Fan MU chào đón tân HLV của đội nữ với sự hứng khởi nhưng cũng có không ít thái độ dè dặt, dù không phải là cho khả năng của bà Eva Olid. Đã có rất nhiều sự chỉ trích từ khi MU được tiếp quản bởi tập đoàn INEOS, rằng tập đoàn này có vẻ không quan tâm dến đội nữ lắm nên đã cắt giảm nhiều thứ và từ chối đầu tư mạnh tay vào chuyển nhượng.

Man City (nhà ĐKVĐ) và 3 đại gia London (Chelsea, Arsenal, London City Lionesses) đều đã tăng cường lực lượng rất mạnh cho mùa giải sắp bắt đầu, trong đó London City Lionesses không được dự Cúp C1 vẫn đưa về được huyền thoại người Tây Ban Nha Alexia Putellas. Trong khi đó MU mới chỉ bổ sung những cầu thủ ít tiếng tăm, và bà Olid dường như sẽ phải dựa nhiều vào các cầu thủ trẻ.

Những hình ảnh về HLV Eva Olid