Đua xe F1, Italian GP: Ferrari trở lại top 2, Williams có màn trình diễn bất ngờ

FP1: Hamilton dẫn đầu, Ferrari 1-2 trong phiên chạy mở màn

Lewis Hamilton đứng đầu phiên chạy FP1 chặng Italian GP 2025. Tay đua người Anh, đã lập thành tích 1 phút 20,117 giây trong 5 phút cuối cùng trên bộ lốp Soft của Pirelli. Thành tích này làm nức lòng các Tifosi, đồng thời anh nhanh hơn 0,169 giây so với Leclerc, người xếp thứ 2 cho Ferrari.

Alex Dunne và Paul Aron tham dự FP1

Phiên chạy 60 phút diễn ra dưới bầu trời xanh trong, với một vài gương mặt mới xuất hiện: Alex Dunne và Paul Aron lần lượt cầm lái chiếc McLaren của Oscar Piastri và chiếc Alpine của Franco Colapinto.

Cả hai đều từng xuất hiện trong mùa giải năm nay: Dunne chạy cho McLaren ở Red Bull Ring, còn Aron chạy cho Kick Sauber tại Silverstone và Hungaroring. Theo quy định, mọi tay đua chính thức đều phải nhường chỗ cho một 'tân binh' (xuất phát không quá 2 chặng F1) ở 2 buổi chạy thử trong mùa giải 2025.

Cả Leclerc, Lando Norris và Nico Hulkenberg cùng lao ra khỏi đường chạy ở khúc cua chicane đầu tiên, vì gió thổi qua đuôi xe ở khu vực phanh gấp và mặt đường còn trơn trượt.

Norris là người đầu tiên phá mốc 1 phút 22 giây với thành tích 1:21,513, trước khi Alex Albon hạ xuống 1:21,479 chỉ trong 10 phút đầu.

Rất nhiều tình huống các tay đua “mang” sỏi vào đường đua

Max Verstappen vươn lên dẫn đầu trên bộ lốp Medium với vòng chạy 1:21,166, đồng thời báo cáo qua radio rằng lốp “bắt đầu trượt nhiều hơn”. Trong khi đó, Albon tiếp tục gây ấn tượng với bộ lốp Hard, lập thành tích 1:21,073.

Khi điều kiện đường đua cải thiện, thời gian cũng được rút ngắn. Verstappen nâng chuẩn xuống 1:20,751 với cùng bộ lốp Medium, trong khi Aron bị trượt ở chicane thứ hai sau khi chiếc xe chạm cỏ, nhưng đã trở lại đường đua ở phút 20.

Dunne là người đầu tiên dùng bộ lốp Soft, nhưng chỉ đạt vị trí P15. Trong khi đó, Verstappen chỉ cải thiện chưa đến 0,1 giây và than phiền lốp Soft “không có độ bám, chỉ toàn trượt trên đường”.

Isack Hadjar gặp sự cố tốc độ cao ở cua Ascari, văng sỏi ra khắp đường đua, khiến phiên chạy bị tạm dừng cờ đỏ trong ít phút để dọn dẹp. Tình huống này cũng làm Leclerc gặp rắc rối.

Hamilton nhanh nhất FP1

Tay đua Ferrari khi đó đang trong vòng chạy nhanh và vượt một chiếc Kick Sauber ở gần chicane thứ hai đúng lúc cờ đỏ xuất hiện. Sự cố được các giám sát viên ghi nhận, nhưng sau đó không có án phạt nào được đưa ra.

Nhà vô địch Italian GP 2024 sau đó đã vươn lên dẫn đầu khi buổi chạy tiếp tục, lập thành tích 1:20,286, trước khi Hamilton giúp Ferrari xếp 1-2 với vòng chạy 1:20,117 trong 5 phút cuối – và đây cũng là thành tích nhanh nhất FP1.

Người xuất sắc nhất phần còn lại là Carlos Sainz (Williams), tiếp theo là Verstappen và tay đua Mercedes - Kimi Antonelli. Ứng viên vô địch Norris chỉ xếp thứ sáu, chậm gần một giây so với Hamilton, xếp ngay trên Albon.

George Russell nhanh thứ 8, nhưng phiên chạy của tay đua người Anh kết thúc sớm khi chiếc Mercedes dừng lại trên đường ở phút cuối cùng, buộc phải kích hoạt xe an toàn ảo (VSC). Hoàn thành top 10 là Fernando Alonso (Aston Martin) và Hadjar (Racing Bulls).

Russell gặp sự cố cuối phiên chạy

Tiếp theo là Gabriel Bortoleto và đồng đội tại Kick Sauber Hulkenberg, hai chiếc Racing Bulls của Liam Lawson và Yuki Tsunoda (Red Bull). Lance Stroll (Aston Martin) xếp trên Dunne, Esteban Ocon (Haas), Pierre Gasly (Alpine), Oliver Bearman (Haas) và Aron – người xếp cuối cùng chậm hơn Hamilton tới 2 giây.

FP2: Norris dẫn trước Leclerc và Sainz

Toàn bộ 20 chiếc xe nhanh chóng rời garage ngay khi đèn xanh bật ở lối ra pit-lane. Oscar Piastri tiếp quản chiếc McLaren từ tay tay đua F2 Alex Dunne, còn Franco Colapinto cũng trở lại Alpine sau khi nhường cho tay dự bị Paul Aron ở FP1.

Với gương chiếu hậu bị nứt, Piastri vẫn có vòng nhanh nhất đầu phiên với 1:21,212s, trước khi đồng đội Norris (mất hẳn một bên gương chiếu hậu) hạ chuẩn xuống 1:21,012 – cả hai đều dùng lốp Medium.

Antonelli nghỉ sớm tại FP2

Pierre Gasly (Alpine) có tình huống phanh muộn ở chicane Ascari, lao qua bãi sỏi và văng đầy đường đua. Ngay sau đó, Antonelli (Mercedes) mất lái ở cua Lesmo 2, mắc kẹt ở khu vực thoát hiểm và cờ đỏ một lần nữa được phất lên.

Phiên chạy bị tạm dừng vài phút để xe cứu hộ xử lý chiếc xe của Antonelli, còn McLaren tranh thủ sửa gương cho Piastri và Norris. FP2 còn 45 phút khi Race Control thông báo đường đua đã an toàn để tiếp tục. Các vòng chạy nhanh nhất liên tục xuất hiện sau đó: Leclerc với 1:20,937s, Verstappen lập thành tích 1:20,710s, rồi Sainz xuống còn 1:20,583.

Khoảng giữa phiên, các tay đua chuyển sang lốp Soft. Norris bỏ vòng đầu do sai sót ở chicane Roggia, nhưng nhanh chóng lập vòng chạy 1:19,878s để vươn lên dẫn đầu. Leclerc gặp khó với lốp Soft, cua rộng ở Lesmo 2 và than phiền “lốp không có độ bám”. Verstappen cũng không hài lòng, nói xe của mình trở nên “rung lắc nhiều” và “bất ổn trên từng mấp mô nhỏ”.

Sainz xếp hạng 3 ở cả 2 lượt chạy ngày thứ 6

Trước khi chuyển sang giả lập đua chính, Leclerc cải thiện thành tích để vươn lên P2, chỉ kém Norris 0,083 giây, nhưng lại tiếp tục mắc lỗi ở Ascari. Sainz cũng duy trì phong độ cao để nắm P3 chung cuộc.

Piastri đứng thứ tư, ngay sau anh là Hamilton (người có pha lao ra bãi sỏi ở cua Lesmo 2 cuối phiên) và Verstappen. Albon kết thúc một ngày ấn tượng cho Williams với P7, xếp trên Hulkenberg, Yuki Tsunoda (Red Bull) và Russell (Mercedes) – trở lại sau sự cố thủy lực ở FP1.

Isack Hadjar là tay đua Racing Bulls nhanh nhất ở P11, tiếp theo là Bortoleto, rồi đến nhóm tay đua của Aston Martin và Haas: Stroll, Bearman, Alonso và Ocon. Các vị trí cuối cùng thuộc về Liam Lawson, Gasly, Antonelli và Colapinto. Các đội đua và tay đua sẽ phân tích dữ liệu trong đêm thứ 6 để chuẩn bị cho các phiên chạy quan trọng ngày thứ 7.

Kết quả chi tiết hai phiên chạy đầu tiên chặng Italian GP 2025:

FP1

FP2