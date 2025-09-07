Đua xe F1, phân hạng Italian GP: Ferrari hụt hơi, “bò húc” chiến thắng cuộc đua “1 chọi 2”

FP3: Top 5 hơn kém nhau chỉ 0,184s

Dù đây là 60 phút chạy thử cuối cùng trước vòng phân hạng quan trọng, phải tới phút thứ 10 phần lớn các tay đua mới rời pit, nhưng họ chủ yếu thực hiện các vòng cài đặt để làm sạch lốp. Những tay đua ra pit sớm đều chạy lốp Hard, hướng sự tập trung tới nửa sau buổi chạy – thời điểm điều kiện đường đua tối ưu cho mô phỏng vòng phân hạng.

Thời tiết ngày thứ 7 lý tưởng tại Monza

Lewis Hamilton đã lao ra khu vực thoát hiểm ở chicane đầu tiên. Các tay đua khác như Norris, Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto và Carlos Sainz cũng gặp khó tại đây, khi Sainz than phiền về gió thổi ngược.

Đến phút 15, Isack Hadjar là người đầu tiên sử dụng bộ lốp Soft, nhưng tay đua Racing Bulls chỉ đứng P2, kém gần 0,3s so với Yuki Tsunoda – dẫn đầu với 1:20,775s trên lốp Hard. Sau 20 phút, Max Verstappen (Red Bull) vươn lên P1 với bộ lốp. Leclerc ngay sau đó vươn lên P2, chỉ kém Verstappen đúng 0,014s.

Tay đua Ferrari thử lại trên lốp Medium nhưng bị trượt đuôi xe ở Parabolica. Trong khi đó Verstappen cải thiện với mốc thời gian 1:19,688s trên lốp mềm, nhưng tỏ ra bực bội khi bị Esteban Ocon (Haas) cản đường trong lúc chuẩn bị vòng chạy.

Các tay đua tìm giới hạn bản thân tại Monza

Tiếp đến, Hamilton lên P2 trên lốp Medium, chậm hơn Verstappen hơn 0,2 giây, còn Alex Albon (Williams) đứng P3 với lốp Soft. 15 phút cuối là thời điểm mô phỏng phân hạng bắt đầu. Ngay lập tức Norris vượt lên dẫn đầu với 1:19,331s, Piastri kém 0,247s và rơi xuống P3 sau khi Verstappen chen chân vào P2. Norris không thể cải thiện thêm, nhưng Piastri rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 0,165s.

Bộ đôi Ferrari tiếp tục gặp khó khăn: Leclerc lại thoát hiểm khi chạm bánh sau bên trái vào bãi sỏi khi thoát cua Lesmo 2, còn Hamilton chỉ lên được P6 và than phiền chiếc xe cần “thêm tốc độ”.

Ở vòng tiếp theo, Leclerc chạy sector 1 nhanh nhất và leo lên P2, chỉ kém Norris 0,021s. Khoảng cách giữa top 5 (Norris, Leclerc, Piastri, Verstappen và George Russell) chưa đến 0,2 giây. Bortoleto bất ngờ xếp thứ 6 cho Kick Sauber, theo sau là Hamilton, Hadjar, Kimi Antonelli (Mercedes) và Albon hoàn thành top 10.

Kết quả chi tiết FP3

Các vị trí tiếp theo: Nico Hulkenberg (Kick Sauber), Fernando Alonso (Aston Martin), Sainz (Williams), Franco Colapinto (Alpine) và Tsunoda. Liam Lawson đứng hạng 16, chiếc Racing Bulls của anh bị hỏng sàn xe và phải sửa ở cuối phiên. Các vị trí còn lại thuộc về Bearman (Haas), Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) và Ocon (Haas).

Lượt chạy phân hạng: Kỷ lục mới cho nhà đương kim vô địch

Thời tiết khi bắt đầu vòng phân hạng rất lý tưởng cho các tay đua có thể thể hiện 100% khả năng và đạt kết quả tốt nhất. Kick Sauber lại là tâm điểm của những phút đầu Q1 khi Hulkenberg thiết lập vòng chạy 1:19,950s – xếp thứ 6; chỉ thua McLaren hơn 0,3s.

Hadjar dừng bước tại Q1

Đến giữa phiên, Alonso và Aston Martin bất ngờ chen chân vào top 2, kế tiếp là Russell (P1 trên bộ lốp Medium – 1:19,414s), Bortoleto và Sainz đều có vị trí trong top 5, báo hiệu độ bám đường đang dần tăng lên, khiến những phút cuối trở nên thú vị và khó lường. Sainz đã bị xóa kết quả vòng đầu tiên do chạy quá giới hạn đường đua, nhưng đã chiếm P3 trước khi các tay đua chuẩn bị cho vòng chạy cuối Q1.

Russell là người duy nhất ở lại pit trong vòng chạy cuối, giúp anh tiết kiệt được bộ lốp Soft cho các phiên chạy tiếp theo. Trong khi đó, Antonelli lại không có thành tích quá tốt dù sử dụng lốp Soft, nhưng vẫn vào Q2 với vị trí 11. Hamilton, Hulkenberg và Ocon cũng vào Q2 với thành tích P12 đến P14. Albon thoát hiểm với vị trí cuối cùng của top 15.

Người giành podium tại Zandvoort, Hadjar lại bị loại ngay Q1 ở Monza với cách biệt chỉ 0,08s với Albon. Stroll, Lawson cùng bộ đôi cùa Alpine, Colapinto và Gasly là những cái tên còn lại dừng bước sớm.

Ferrari hụt hơi trong những phút cuối

Q2 bắt đầu muộn hơn vài phút do phải dọn dẹp sỏi bị văng lên đường đua. Verstappen là người tạo cột mốc ở Q2 với thành tích 1 phút 19,140s ở phút thứ 6. Russell tiếp tục thể hiện ấn tượng với vị trí P2, tiếp đến là Piastri chỉ chậm hơn 0,004s.

Bortoleto là nhân tố bất ngờ với kết quả P4. Trong khi đó Norris mắc lỗi phanh khóa bánh ở cua 1 và phải hủy vòng chạy của mình. Anh buộc phải chạy hai vòng tính giờ trong vòng 5 phút cuối cùng và mọi sự chuẩn bị sẽ cần chính xác đến từng giây. Với sức mạnh của chiếc xe McLaren, tay lái người Anh đã vào top 10 với vị trí thứ 5.

Q2 tại Monza năm nay chứng kiến khoảng cách sít sao chưa từng có. Sau khi kết thúc 15 phút, Bearman là người đầu tiên bị loại ở vị trí P11 với khoảng cách chỉ... 0,306s so với P1. Hulkenberg, Ocon và hai tay lái Williams – Albon và Sainz là những cái tên còn lại nằm ngoài top 10. 5 tay lái nhanh nhất lần lượt là Verstappen, Antonelli, Piastri, Russell và Norris. Top 15 chỉ hơn kém nhau 0,567s.

McLaren lại để thua trước đẳng cấp của Verstappen

Vòng đầu tiên của Q3 tiếp tục chứng kiến vị trí P1 thay đổi liên tục qua từng vòng. Đầu tiên là Piastri, sau đó là Leclerc rồi đến Verstappen, tay đua đầu tiên xuống mốc 1 phút 18 giây. Russell và Hamilton cách đó không xa (dưới 0,25s) với P4 và P5 trong khi nhóm còn lại sử dụng lốp cũ nên chưa thể đánh giá cụ thể.

Ferrari dường như đã bung hết sức mạnh ở vòng đầu, và họ không thể cải thiện trong vòng quyết định. McLaren thể hiện sức mạnh khi Piastri tạm chiếm P2 còn Norris còn nhanh hơn nhờ việc chạy núp gió đồng đội. Tưởng chừng như mọi chuyện đã an bài thì Verstappen một lần nữa phá kỷ lục đường đua Monza – 1 phút 18,792s và lần đầu nhanh nhất Q3 tại Italia.

McLaren và Ferrari xếp 4 vị trí tiếp theo, nhưng Hamilton sẽ phải chịu án phạt lùi 5 bậc xuất phát trong cuộc đua chính, khiến anh xuất phát thứ 10. Russell, Antonelli sẽ xuất phát hàng 3 sau khi Hamilton chịu phạt, ở hàng 4 sẽ là Bortoleto và Alonso còn Yuki Tsunoda xuất phát thứ 9, chậm nhất Q3 lần này.

Kết quả chi tiết vòng phân hạng chặng Italian GP 2025: