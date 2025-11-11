MU bị cáo buộc thiếu "tôn trọng" vì che giấu chấn thương của Sesko

MU bị chỉ trích vì giữ im lặng về chấn thương của Sesko

Sesko vào sân từ băng ghế dự bị nhưng chỉ thi đấu được khoảng 30 phút. Bản hợp đồng trị giá 73,7 triệu bảng của MU rời sân sau pha va chạm dẫn đến chấn thương đầu gối khi bị Micky Van De Ven truy cản. Đội ngũ y tế của MU đã kiểm tra và HLV Ruben Amorim cho biết Sesko gặp vấn đề ở đầu gối và sẽ được kiểm tra thêm.

Sesko chỉ thi đấu được khoảng 30 phút trong trận MU hòa Tottenham

Trong bối cảnh loạt trận “FIFA Days” sắp diễn ra, HLV Matjaz Kek muốn triệu tập Sesko cho đội tuyển Slovenia nhưng cho đến nay ông vẫn chưa nhận được thông báo nào từ phía MU. Theo truyền thông, Sesko nhiều khả năng không thể góp mặt ở các trận vòng loại World Cup 2026 gặp Kosovo và Thụy Điển trong những tuần tới. Đây là hai trận mà Slovenia buộc phải thắng để nuôi hy vọng giành suất play-off tranh vé vớt dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

HLV Kek bức xúc nói: “Với tất cả sự tôn trọng dành cho một CLB lớn như Manchester United, chúng tôi đến giờ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào, không giấy tờ, không tài liệu. Chúng tôi muốn đội ngũ y tế của mình trực tiếp kiểm tra chấn thương. Bác sĩ của chúng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này, không phải người bình thường”.

Ông nói thêm: “Tôi có một vài thông tin và vẫn liên lạc với Sesko, nhưng tôi không thể kết luận gì khi MU chưa cung cấp thông tin chính thức. Điều duy nhất tôi quan tâm là sức khỏe của cầu thủ. Chúng tôi luôn đặt an toàn lên hàng đầu và chưa bao giờ để ai ra sân nếu có nguy cơ chấn thương”.

HLV Kek cũng nhấn mạnh về sự tôn trọng dành cho đội tuyển quốc gia: “Đội tuyển quốc gia là điều rất đặc biệt, và tôi mong nhận được sự tôn trọng tối đa từ mọi phía. Slovenia xứng đáng được như vậy, dù đối diện là thế lực lớn như Anh hay giải đấu đẳng cấp như Ngoại hạng Anh”.

Trong khi đó, tiền đạo Andraz Sporar, đồng đội của Sesko tại đội tuyển Slovenia, xác nhận Sesko vẫn chưa hội quân trước các trận gặp Kosovo và Thụy Điển.

Anh chia sẻ: “Chúng tôi chưa có thông tin gì về chấn thương đầu gối của Sesko. Hy vọng mọi chuyện không nghiêm trọng vì chúng tôi thật sự cần cậu ấy cho hai trận đấu sắp tới. Tôi nghi ngờ cậu ấy sẽ hội quân, nhưng hy vọng chấn thương không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu ấy.

Chúng tôi chắc chắn sẽ nhớ Sesko, cậu ấy là cầu thủ chất lượng cao. Nhưng bóng đá là môn thể thao tập thể, và những người ra sân sẽ phải làm hết sức để tận hưởng trận đấu”.

MU hy vọng Sesko tránh được chấn thương nghiêm trọng

Theo ESPN, MU đang hy vọng Sesko đã không gặp phải chấn thương nghiêm trọng. Chân sút 22 tuổi đã rút khỏi đội tuyển Slovenia và sẽ ở lại Manchester để tiến hành đánh giá thêm. Sesko sẽ trải qua các kiểm tra bổ sung để có được bức tranh rõ ràng hơn về mức độ chấn thương.

Sesko được nhìn thấy đi tập tễnh nặng nề sau trận MU hòa Tottenham. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” tự tin rằng tiền đạo này sẽ không phải nghỉ dài hạn.

Tiền đạo người Slovenia được kỳ vọng hồi phục nhanh và có thể sẵn sàng cho trận MU tiếp Everton trên sân Old Trafford ở Ngoại hạng Anh vào ngày 25/11, ngay sau đợt “FIFA Days”.