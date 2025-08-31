Dự đoán tennis US Open ngày 31/8: Khát khao Djokovic, Alcaraz phô diễn đỉnh cao

🎾 Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech: Khoảng 0h30, 1/9 (vòng 4 đơn nam)

Trận đấu vòng 4 đơn nam giải US Open sẽ chứng kiến cuộc đối đầu nhiều chênh lệch giữa Alcaraz, số 2 thế giới và Arthur, tay vợt Pháp có phong độ ổn định nhưng cách biệt đẳng cấp là rõ rệt.

Alcaraz quá mạnh so với tay vợt Pháp

"Carlitos" với kỹ thuật toàn diện, thể lực tuyệt vời và lối chơi tự tin cùng bản lĩnh lớn ở các giải Grand Slam sẵn sàng áp đảo mọi đối thủ. Phong độ của Alcaraz tại US Open 2025 cũng rất ấn tượng khi anh dễ dàng vượt qua các vòng đầu với lối chơi tấn công như vũ bão.

Trong khi đó, Arthur dù có những màn trình diễn sáng sủa, nhưng rõ ràng vẫn chưa thể sánh với độ ổn định và đẳng cấp của Alcaraz.

Rinderknech có thể sẽ cố gắng tận dụng các pha giao bóng mạnh và gây áp lực ở những thời điểm then chốt, nhưng khó khăn lớn nhất là duy trì sự ổn định và không để đối thủ chiếm ưu thế trong các tình huống "phản đòn" từ tay vợt số 2 thế giới. Nếu không duy trì được sự tập trung, rất có thể anh sẽ sớm mất thế trận.

📈 Dự đoán trận đấu

Dựa trên phong độ hiện tại và khả năng thích ứng chiến thuật, dự đoán Alcaraz sẽ giành chiến thắng với tỷ số khá cách biệt 3-0 hoặc 3-1. Alcaraz nhiều khả năng sẽ thắng set đầu nhanh gọn để tạo đà tâm lý và kiểm soát và kết thúc sớm trận đấu.

🎾 Novak Djokovic - Jan-Lennard Struff: Khoảng 6h, 1/9 (vòng 4 đơn nam)

Djokovic sẽ bước vào trận đấu vòng 1/8 US Open gặp Jan-Lennard Struff tại vòng 4 US Open, tiếp tục hành trình chinh phục Grand Slam thứ 25 sự nghiệp. Djokovic đang là tay vợt hạng 7 thế giới với phong độ tốt, Struff (ATP hạng 144) là đối thủ được đánh giá thấp hơn rất nhiều dù anh đang cho thấy sự tiến bộ với những chiến thắng khá ấn tượng ở các vòng đấu vừa qua.

Nole tự tin trên hành trình săn Grand Slam thứ 25 sự nghiệp

Djokovic hoàn toàn áp đảo trong lịch sử đối đầu với Struff, thắng cả 7 lần hai người gặp nhau, trong đó có chiến thắng cách biệt vừa mới diễn ra tại Cincinnati Masters. Tuy nhiên, Djokovic thường chưa bung hết sức ở tuần đầu của các giải Grand Slam, vì thế Struff có thể có cơ hội thắng set.

Struff với phong độ đang lên, đặc biệt ở US Open năm nay khi loại lần lượt các tay vợt mạnh như Holger Rune hay Mackenzie McDonald, sẽ không dễ dàng bị đánh bại một cách chóng vánh. Anh có thể gây ra một vài khó khăn nhất định với lối tấn công linh hoạt và tâm lý thi đấu tốt ở các thời điểm then chốt.

📈 Dự đoán trận đấu

Trận đấu nhiều khả năng sẽ kéo dài sang 4 set khi Djokovic sẽ có khoảng thời gian đầu trận để thích nghi với tốc độ và sự dũng mãnh của Struff. Tuy nhiên, với đẳng cấp vượt trội và khả năng kiểm soát trận đấu, Djokovic từng bước chiếm ưu thế để kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-1.

Lịch thi đấu US Open 2025 ngày 31/8