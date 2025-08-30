Dự đoán tennis US Open ngày 30/8: Sinner "vượt núi", Zverev khẳng định bản lĩnh

🎾 Jannik Sinner - Denis Shapovalov: Khoảng 0h, 31/8 (vòng 3 đơn nam)

Tại vòng ba US Open 2025, Jannik Sinner, tay vợt số 1 thế giới và đương kim vô địch giải đấu sẽ đối đầu với Denis Shapovalov (hạt giống số 27). Đây là lần tái đấu đầu tiên sau trận thắng của Shapovalov ở Australian Open 2021.

Sinner có cơ hội "đòi nợ" Shapovalov

Sinner đang có phong độ rất ổn định với 4 chiến thắng trong 5 trận gần đây nhất, trong đó màn trình diễn áp đảo, thắng 3-0 trước Alexei Popyrin ở vòng hai, duy trì chuỗi 23 trận thắng liên tiếp trên sân cứng Grand Slam. Anh cho biết: "Mỗi giải đấu là khởi đầu từ con số 0, bạn phải tập trung thi đấu tốt từng trận đấu. Tôi cảm thấy thoải mái dù điều kiện sân khấu nhanh và có nhiều gió tạo thử thách để cho cú đánh giao bóng".

Shapovalov cũng có phong độ đáng chú ý với 3 chiến thắng trong 5 trận gần đây và vượt qua Valentin Royer để tới trận đấu này. Hạt giống Canada được biết đến với lối chơi tấn công liên tục và lối đánh có nhiều bất ngờ, nhưng phong độ chưa ổn định ở các giải Grand Slam.

📈 Dự đoán trận đấu

Chuyên gia đánh giá Sinner là ứng viên sáng giá hơn, và sẽ thắng Shapovalov, để đòi lại món nợ để thua năm 2021. Tuy nhiên, Shapovalov hứa hẹn sẽ khiến Sinner gặp nhiều vất vả trong trận tái đấu lần này. Trận đấu có thể kết thúc với tỷ số 3-1 hoặc 3-2, nghiêng về số 1 thế giới.

🎾 Zverev – Auger Aliassime: Khoảng 6h, 31/8 (vòng 3 đơn nam)

Alexander Zverev gặp Felix Auger Aliassime ở vòng 3 đơn nam US Open, hứa hẹn một cuộc hẹn đầy kịch tính giữa tay vợt có tài năng, kinh nghiệm.

Zverev gặp lại đối thủ mà anh thường thắng

Zverev, hạt giống số 3, đang có năm 2025 khá thành công với thành tích 43 thắng, 16 thua. Ở vòng trước, anh dễ dàng đánh bại Jacob Fearnley 6-4, 6-4, 6-4. Đối đầu với Felix, Zverev đang có tỷ lệ 6 thắng 2 thua.

Auger Aliassime cũng có thành tích khá tốt trong năm với 30 thắng, 19 thua, trong đó 17 thắng, 8 thua trên sân cứng. Tay vợt Canada vừa có chiến thắng quan trọng trước Roman Safiullin để lần đầu tiên giành vé vào vòng 3. Felix nổi bật với đa dạng trong tấn công và khả năng biến hóa hóa khi cần.

Zverev được đánh giá cao hơn về mọi mặt, và có sự bình tĩnh khi đối mặt với những thời điểm khó khăn. Trong khi đó, Felix có lối chơi đầy nhiệt huyết, cùng kĩ năng tương đối hoàn hảo, hứa hẹn sẽ đem đến nhiều pha bóng khó, thách thức cho Zverev.

📈 Dự đoán trận đấu

Dự kiến đây sẽ là trận đấu nếu Zverev giữ vững sự ổn định và tận dụng được phần nào điểm yếu của đối thủ, anh sẽ dễ dàng đi tiếp US Open. Felix có thể gây khó khăn bằng các pha tấn công nhanh, biến hóa nhưng khó có thể vượt qua tay vợt Đức. Dự đoán, Zverev thắng Felix với tỷ số 3-0, hoặc 3-1.

Lịch thi đấu US Open 2025 ngày 30/8