HLV Flick nổi giận trước tin đồn ưu ái Yamal, bất ngờ nhắc tới Ronaldo

HLV Flick lên tiếng về tin đồn ưu ái Yamal

Tôi muốn biết mấy người lấy thông tin đó ở đâu ra. Toàn là thứ nhảm nhí. Xin lỗi vì dùng từ đó, nhưng đúng là như vậy. Không có chuyện Deco (giám đốc thể thao của Barcelona) hay bất kỳ ai ở CLB can thiệp vào quyết định của tôi.

Họ hoàn toàn tin tưởng vào công việc của tôi và sẽ không bao giờ yêu cầu điều gì như thế. Tất cả chỉ là tin đồn vô căn cứ. Tôi không có gì phải giấu giếm cả. Nếu có ai nói điều đó, họ đang nói dối".

Đài Cadena SER (Tây Ban Nha) trong tuần này tiết lộ rằng Yamal đáng lẽ không được ra sân từ đầu trước PSG hôm2/10 vì đến muộn buổi họp đội. Theo nguồn tin này, HLV Flick ban đầu dự định kỷ luật ngôi sao trẻ 18 tuổi bằng cách loại anh khỏi đội hình xuất phát, giống như cách ông từng làm với Jules Kounde, Raphinha và Inaki Pena. Tuy nhiên, giám đốc thể thao Deco cùng ban lãnh đạo Barcelona được cho là đã can thiệp, buộc HLV Flick thay đổi quyết định.