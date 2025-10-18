Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
HLV Flick nổi giận trước tin đồn ưu ái Yamal, bất ngờ nhắc tới Ronaldo

Sự kiện: Barcelona Lamine Yamal

Trước thềm trận derby xứ Catalonya với Girona, HLV Hansi Flick đã có phản ứng gay gắt về tin đồn Barcelona dành sự “đối xử đặc biệt” cho Lamine Yamal.

  

Diễn biến
HLV Flick nói về chiến thuật pressing

"Tôi luôn nói rằng khi phòng ngự, đó là công việc của cả tập thể. Tiền đạo muốn chúng tôi tạo ra cơ hội, nhưng các hậu vệ cũng muốn các tiền đạo phải pressing.

Chúng tôi phải chiến đấu để giành mọi danh hiệu một lần nữa. Dù không có đầy đủ lực lượng, đây cũng là cơ hội cho các cầu thủ trẻ và những người ít được ra sân thể hiện mình".

HLV Flick nói về đời sống cá nhân của Yamal

"Hãy xem thế nào đã. Với tôi, điều quan trọng nhất là khi ở đây, Yamal luôn làm việc chăm chỉ. Mọi thứ khác đều ổn cả. Cậu ấy rất chuyên nghiệp. Còn vào những ngày nghỉ, đó là đời sống riêng của cậu ấy, tôi không can thiệp. Đó là cuộc sống của Yamal".

HLV Flick lên tiếng về tin đồn ưu ái Yamal

Tôi muốn biết mấy người lấy thông tin đó ở đâu ra. Toàn là thứ nhảm nhí. Xin lỗi vì dùng từ đó, nhưng đúng là như vậy. Không có chuyện Deco (giám đốc thể thao của Barcelona) hay bất kỳ ai ở CLB can thiệp vào quyết định của tôi.

Họ hoàn toàn tin tưởng vào công việc của tôi và sẽ không bao giờ yêu cầu điều gì như thế. Tất cả chỉ là tin đồn vô căn cứ. Tôi không có gì phải giấu giếm cả. Nếu có ai nói điều đó, họ đang nói dối".

HLV Flick nổi giận trước tin đồn ưu ái Yamal, bất ngờ nhắc tới Ronaldo - 1

Đài Cadena SER (Tây Ban Nha) trong tuần này tiết lộ rằng Yamal đáng lẽ không được ra sân từ đầu trước PSG hôm2/10 vì đến muộn buổi họp đội. Theo nguồn tin này, HLV Flick ban đầu dự định kỷ luật ngôi sao trẻ 18 tuổi bằng cách loại anh khỏi đội hình xuất phát, giống như cách ông từng làm với Jules Kounde, Raphinha và Inaki Pena. Tuy nhiên, giám đốc thể thao Deco cùng ban lãnh đạo Barcelona được cho là đã can thiệp, buộc HLV Flick thay đổi quyết định.

HLV Flick so sánh Lewandowski với Ronaldo

"Tôi phải suy nghĩ một chút, nhưng tôi không nghĩ có cầu thủ nào chăm sóc cơ thể mình tốt như Lewandowski. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy, và Lewandowski bảo rằng cậu ấy không nghĩ đó là chấn thương nghiêm trọng.

Cậu ấy luôn rất có trách nhiệm với sức khỏe và thể trạng của mình. Ngoại trừ có lẽ là Ronaldo, không ai chăm sóc bản thân kỹ lưỡng như cậu ấy".

HLV Flick cung cấp tình hình của Lewandowski và Raphinha

Lewandowski nói với tôi rằng sau hiệp một (trận Ba Lan thắng Litva 2-0 hôm 13/10), cậu ấy đã phải thi đấu với băng quấn ở chân, nhưng cảm thấy ổn. Những điều như vậy không hề dễ dàng với các cầu thủ. Rõ ràng, những tình huống như thế này gây ảnh hưởng không nhỏ đến chúng tôi.

Với Raphinha, tôi hiểu vì sao cậu ấy rơi vào tình trạng như vậy. Việc di chuyển liên tục cuối cùng cũng để lại hệ quả. Raphinha là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của chúng tôi. Toàn đội rất nhớ cậu ấy, nhưng có lẽ sẽ không lâu nữa chúng ta sẽ được thấy Raphinha trở lại".

HLV Flick nổi giận trước tin đồn ưu ái Yamal, bất ngờ nhắc tới Ronaldo - 2

HLV Flick nói về khủng hoảng chấn thương

"Tất nhiên là chúng tôi đã thiếu nhiều cầu thủ. Không phải lúc nào cũng dễ dàng để xoay xở trong tình huống này. Chúng tôi phải tìm ra giải pháp, phải xác định những cầu thủ có thể đá chính và đủ thể lực để chơi trọn 90 phút. Có thể ngày mai, các cầu thủ từ La Masia sẽ có cơ hội ra sân. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

Yamal và Fermin đã trở lại, nhưng chúng tôi cần quản lý khối lượng thi đấu của họ một cách hợp lý. Tôi biết rằng khi chơi đúng với khả năng của mình, Barcelona có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Điều quan trọng nhất với tôi là chiến đấu ngay từ đầu và thể hiện thứ bóng đá tốt nhất của chúng tôi".

17/10/2025 23:20 PM (GMT+7)
