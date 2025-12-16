ĐT Việt Nam khiến bóng chuyền nữ Thái Lan run rẩy, Thanh Thúy - Như Anh bị kiểm tra doping

Trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 tối 15/12 để lại dư âm về một cuộc so tài nghẹt thở giữa Việt Nam và Thái Lan. Khi màn so tài khép lại, hai tuyển thủ Trần Thị Thanh Thúy và Lê Như Anh được Ban tổ chức lựa chọn kiểm tra doping, cho thấy tầm ảnh hưởng và màn trình diễn nổi bật của họ ở trận đấu đỉnh cao này.

Thanh Thúy (số 3) có trận đấu tuyệt hay, thật tiếc cô và toàn đội chưa có duyên với HCV SEA Games

Theo thông lệ của các giải đấu lớn, Ban tổ chức SEA Games sẽ tiến hành kiểm tra doping ngẫu nhiên đối với những VĐV thi đấu nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch. Việc Thanh Thúy và Như Anh được chọn không mang bất kỳ dấu hiệu tiêu cực nào, mà trái lại cho thấy hai gương mặt của Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh đến mức trở thành tâm điểm chuyên môn của trận chung kết.

Thanh Thúy, đầu tàu không thể thay thế

Trong bối cảnh tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận chung kết mà không có sự phục vụ của Nguyễn Thị Bích Tuyền, Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục gánh vác vai trò đầu tàu. Chủ công sinh năm 1997 hoàn toàn bình phục chấn thương, trở thành điểm tựa lớn nhất trên hàng công và là địa chỉ tin cậy trong các thời khắc khó khăn.

Dù bị tuyển Thái Lan “chăm sóc đặc biệt”, liên tục bố trí chắn kép và điều chỉnh hàng thủ để khóa mũi tấn công số một, Thanh Thúy vẫn thể hiện đẳng cấp của một VĐV lớn. Những cú đập uy lực ở biên, các tình huống xử lý thông minh trong thế bóng khó đã mang về cho Việt Nam nhiều điểm số quan trọng, giữ đội tuyển bám sát đối thủ cho tới tận set 5.

Góp về chuyên môn, Thanh Thúy còn thể hiện rõ vai trò thủ lĩnh tinh thần, liên tục động viên đồng đội trong những thời điểm tâm lý căng cứng nhất. Đó là lý do giới chuyên môn đánh giá đây tiếp tục là một “trận đấu điểm 10” của “4T”, bất chấp kết quả cuối cùng chưa trọn vẹn.

Lê Như Anh, quân bài khiến Thái Lan bất ngờ

Nếu Thanh Thúy là trụ cột quen thuộc, thì Lê Như Anh chính là yếu tố tạo đột biến lớn nhất mà HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tung ra ở trận chung kết. Lần đầu tiên dự SEA Games, phụ công trẻ thuộc biên chế VTV Bình Điền Long An đã cho thấy sự tự tin đáng kinh ngạc ở sân chơi lớn.

Như Anh (số 10), phụ công, cao 1m78 thể hiện phong độ quá chững chạc dù mới 20 tuổi

Được đưa vào sân từ set 4, Như Anh mang đến nguồn năng lượng tươi mới, giúp tuyển Việt Nam thay đổi nhịp độ thi đấu và xoay chuyển thế trận. Khả năng phát bóng khó, tốc độ ra tay nhanh ở vị trí số 3 cùng sự lì lợm trong các pha đối đầu trên lưới đã khiến hàng chắn Thái Lan gặp nhiều lúng túng.

Chính sự xuất hiện của Như Anh là một trong những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam kéo trận chung kết vào set 5 quyết định, đẩy chủ nhà Thái Lan vào trạng thái căng thẳng hiếm thấy trên sân nhà.

Ở một giải đấu mà chủ nhà luôn được đánh giá cao về tâm lý và bản lĩnh, việc Việt Nam chơi sòng phẳng, thậm chí nhiều thời điểm áp đảo, cho thấy khoảng cách giữa hai nền bóng chuyền đang ngày càng được thu hẹp.

Thua trong gang tấc, nhưng củng cố mạnh về vị thế

Ở set 5 quyết định, vận may đã không đứng về phía Việt Nam. Tuyển Thái Lan thể hiện sự già dặn bằng cú phát bóng tinh quái ở thời điểm then chốt, qua đó bảo vệ thành công tấm HCV ngay trên sân nhà. Dẫu vậy, màn trình diễn của Việt Nam xứng đáng nhận được sự tôn trọng tuyệt đối.

SEA Games 33 khép lại với một trận chung kết mà Việt Nam không thua về bản lĩnh, không thua về chiến thuật, và càng không thua về khát vọng. Thanh Thúy - Như Anh cùng các đồng đội đã để lại hình ảnh của tập thể mạnh về thể chất, bản lĩnh tâm lý và sẵn sàng thách thức mọi đối thủ trong và ngoài khu vực.