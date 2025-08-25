ĐT nữ Việt Nam đấu Đức, cơ hội tạo "địa chấn" giải bóng chuyền thế giới

Trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Đức vào lúc 17h00 ngày 25/8 tại giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025 sẽ mang tính bước ngoặt quyết định thành bại của đội nhà ở bảng G. Đây là cơ hội hiếm hoi để Việt Nam gây địa chấn, khi đối thủ Đức đang giữ vị trí cao thứ 11 thế giới, trong khi Việt Nam đứng hạng 22 với rất nhiều thách thức phía trước.

Cả thế giới sẽ nhắc tên nếu Việt Nam hạ được tuyển Đức vào ngày 25/8

📊 Thực tế bảng G hiện tại và cơ hội của Việt Nam

Sau lượt trận đầu tiên, Đức đang dẫn đầu bảng với chiến thắng 3-0 trước Kenya, trong khi Việt Nam phải nhận trận thua 1-3 trước Ba Lan, đội được xếp hạng thứ 3 thế giới. Dù vậy, việc Việt Nam thắng được một set trước nhà đương kim tốp 3 thế giới đã thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khen của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, mở ra hy vọng tiếp tục cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/8.

Đức là đội bóng có bề dày kinh nghiệm bậc nhất giải với 17 lần tham dự giải vô địch thế giới. Dưới sự dẫn dắt của HLV Giulio Bregoli, đội được xây dựng quanh các ngôi sao như đội trưởng Camilla Weitzel, cùng dàn chủ công giàu kinh nghiệm và đồng đều. Tuy nhiên, Đức cũng chịu tổn thất về lực lượng khi thiếu vắng chuyền hai Pia Kastner và libero Annie Cesar do chấn thương.

Việt Nam thiếu Bích Tuyền nhưng sở hữu những niềm hy vọng lớn như Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Bích Thủy và Kiều Trinh, những cầu thủ có khả năng tạo nên đột biến nếu thi đấu khi có phong độ và sự tự tin cao nhất.

⚡️ "Thành bại tại trận này"

Không chỉ là trận đấu quyết định thứ hạng bảng G, kết quả còn ảnh hưởng trực tiếp tới điểm số xếp hạng thế giới (World Ranking) của tuyển Việt Nam. Theo tính toán, nếu thắng 3-0 Việt Nam có thêm 18.62 điểm, có 15.50 điểm nếu thắng 3-1 và 12.37 điểm nếu thắng 3-2. Ngược lại, bị trừ 6.38 điểm nếu thua 0-3, mất 3.25 điểm nếu thua 1-3 và 0.13 điểm khi thua sát nút 2-3.

Hiện tại Việt Nam đang cách Thái Lan 18.66 điểm trên bảng xếp hạng thế giới. Nếu tạo nên cú sốc thắng Đức với tỷ số 3-0, Việt Nam sẽ áp sát Thái Lan và nghiễm nhiên mở rộng cánh cửa giành vé vào vòng 1/8.

Dù tuyển Đức được đánh giá cao hơn nhiều về kinh nghiệm và vị thế, bóng chuyền thế giới chưa bao giờ thiếu những bất ngờ. Việt Nam với tinh thần chiến đấu, sự tiến bộ rõ nét và niềm tin vào bản thân hoàn toàn có thể khiến trận đấu này trở thành khoảnh khắc lịch sử.

Tuyển Đức đang dẫn đầu bảng G sau chiến thắng 3-0 trước Kenya ở trận ra quân

Thất bại hay thành công trong trận đấu này đều sẽ là bước ngoặt quan trọng, mở ra một chương mới cho sự phát triển của bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Mục tiêu ban đầu là giành chiến thắng trước Kenya, đội bóng có thứ hạng thấp hơn, nhưng với khát vọng lớn lao và lòng quả cảm, chúng ta hoàn toàn có thể mơ về một kỳ tích vượt xa mong đợi. Những giấc mơ đó có thể trở thành hiện thực nếu đội tuyển Việt Nam thi đấu với tinh thần quyết tâm và bản lĩnh không ngừng vươn lên.

🏐 Lịch thi đấu bóng chuyền thế giới ngày 25/8