Bóng chuyền nữ VN có set thắng chấn động trước đội hạng 3 thế giới, fan tưởng nằm mơ

⚡ Các cô gái Việt Nam thi đấu ấn tượng dù không có Bích Tuyền

Trước khi trận đấu mở màn của đội tuyển nữ Việt Nam gặp Ba Lan tại bảng G giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 diễn ra vào tối ngày 23/8 ở Thái Lan, hầu như không có người hâm mộ VN nào dù là lạc quan nhất tin việc đội nhà gây khó được cho đối thủ.

Sự đa dạng trong lối chơi của tuyển nữ VN làm bất ngờ dàn sao Ba Lan

Bởi lẽ, Ba Lan hiện đang xếp hạng 3 thế giới, sở hữu dàn siêu sao lừng danh với chiều cao rất nổi bật, được đánh giá là một trong những đội hình toàn diện nhất của làng bóng chuyền nữ thế giới hiện nay. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam thiếu đi mũi tấn công lợi hại nhất Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Ấy vậy mà việc vắng Bích Tuyền lại phần nào làm cho lối chơi của tuyển nữ Việt Nam trở nên khác biệt và khó đoán hơn. Hàng chắn lợi hại của Ba Lan không còn biết tập trung bám chắn vào tay đập nào khi các cô gái Việt Nam tổ chức tấn công cực kỳ đa dạng từ vị trí biên của Kiều Trinh cho đến các bài đánh nhanh giữa lưới của Bích Thủy.

Đối thủ gần như không thể đoán được ý đồ các đường chuyền của Lâm Oanh trong set đầu

Đặc biệt, Vi Thị Như Quỳnh với những pha dứt điểm lỏng tay hiệu quả đã khiến dàn sao Ba Lan bối rối, mắc rất nhiều lỗi bước 1 cũng như dứt điểm vội vàng ra ngoài. Tuyển nữ Việt Nam bất ngờ có chiến thắng trong set đầu với tỉ số 25-23.

🔥 Chấn động cộng đồng bóng chuyền, fan ngỡ như nằm mơ

Mặc dù để thua chung cuộc với tỉ số 1-3 nhưng set thắng chấn động của tuyển nữ Việt Nam trước Ba Lan cũng như gây ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ trong set đấu thứ 4, chỉ để thua 22-25 đã tạo nên “cơn sốt” trong cộng đồng bóng chuyền nước nhà.

Vi Thị Như Quỳnh và đồng đội tạo nên "cơn sốt"

Trên các diễn đàn, rất nhiều mỹ từ như “chấn động”, “tuyệt vời” hay “chúc mừng” đã được người hâm mộ đưa ra để nói về set thắng lịch sử này của Như Quỳnh và đồng đội. Thậm chí có fan còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Khán giả Huyền Trang chia sẻ: “Thắng set này có thể sĩ đến hết đời”.

Bạn Chính nói: “Họ có tầm dứt điểm lẫn tầm chắn đều cao hơn vậy mà ta vẫn thắng được. Quá hay luôn”.

Fan nữ Dương Hồng Vân: “Không thể tin nổi vào mắt mình nữa”.

Bạn La Hiếu Vương: “Tôi không tin đây là tuyển nữ Việt Nam”.

Fan nữ Khả Luận: “Trời ơi tôi có đang nằm mơ không. Tuyển nữ Việt Nam dẫn trước Ba Lan 1-0. Khó tin quá vậy”.

Set thắng lịch sử của bóng chuyền nữ nước nhà

Sau trận đấu, tất cả các fan đều khẳng định dù để thua nhưng đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có thể ngẩng cao đầu, tự hào về những gì đã thể hiện. Thậm chí có khán giả còn lạc quan khi cho rằng nếu tuyển nữ Việt Nam thi đấu với tinh thần và phong độ này thì có thể đánh bại được 2 đối thủ còn lại là tuyển Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya (hạng 23 thế giới) để giành ngôi nhì bảng cũng như tấm vé đi tiếp.

Theo lịch thi đấu, lượt trận thứ 2 bảng G giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển Đức sẽ diễn ra lúc 17h ngày 25/8.