Fan nữ gợi cảm nhất World Cup gây bão khi mặc bikini nhỏ xíu trên sườn núi

Bikini giữa tuyết, gây sốc trên mạng xã hội

Giữa khung cảnh phủ đầy tuyết trắng tại Nendaz, Ivana Knöll tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện với bộ bikini màu đen, kết hợp cùng boots lông. Hình ảnh đối lập giữa trang phục gợi cảm và thời tiết lạnh giá nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng loạt bình luận.

Trong bài đăng, Ivana chia sẻ đây là “phong cách quen thuộc” sau mỗi buổi biểu diễn, đồng thời gửi lời cảm ơn tới khán giả tại sự kiện “Snow Vibes”. Tuy nhiên, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại về sức khỏe khi cô gần như không có trang phục giữ ấm trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Dù gây tranh cãi, loạt hình ảnh vẫn nhận về lượng tương tác lớn, cho thấy sức hút của Ivana Knöll chưa có dấu hiệu hạ nhiệt kể từ khi cô trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội.

Từ khán đài World Cup đến sân khấu DJ

Ivana Knöll được biết đến rộng rãi từ FIFA World Cup 2018, nơi cô thu hút sự chú ý với phong cách cổ vũ nổi bật. Tận dụng độ nổi tiếng, cô nhanh chóng xây dựng hình ảnh cá nhân và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực giải trí.

Hiện tại, Ivana hoạt động với vai trò DJ dưới nghệ danh KnollDoll, biểu diễn tại nhiều sự kiện lớn ở châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ. Gần đây, cô còn tham gia biểu diễn trong một sự kiện bóng đá, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chuyển hướng sự nghiệp.

Việc liên tục xuất hiện với hình ảnh táo bạo, từ khán đài bóng đá đến sân khấu âm nhạc, giúp Ivana duy trì độ phủ truyền thông. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa phong cách cá nhân và hình ảnh trước công chúng trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ.