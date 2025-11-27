SEA Games 33: Chiêm ngưỡng thần thái đầy mê hoặc của các tuyển thủ wushu Việt Nam

Tại SEA Games 33, môn wushu bao gồm 14 nội dung, trong đó có 10 nội dung sanda (đối kháng) và 7 nội dung taolu (biểu diễn). Tại kỳ SEA Games 32, đội tuyển Wushu Việt Nam giành vàng ngay ngày đầu ra quân. Chung cuộc, chúng ta xếp thứ 2 toàn đoàn với 6 huy chương Vàng.

Đội tuyển Wushu Việt Nam có sự chuẩn bị rất tốt cho SEA Games 33 khi giành hai huy chương Vàng tại Giải wushu vô địch thế giới 2025 ở Brazil hồi tháng 9. Hồi năm ngoái, đội tuyển cũng đoạt 4 huy chương Vàng tại giải thái cực quyền thế giới 2024.

Theo đánh giá, SEA Games 33 quy tụ nhiều võ sĩ wushu hàng đầu thế giới, đồng thời các quốc gia cũng có sự đầu tư mạnh mẽ trong khi nhiều nội dung bị cắt giảm, vậy nên cuộc cạnh tranh huy chương sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt.

Căn cứ vào bối cảnh cũng như tình hình thực tế, HLV trưởng đội tuyển Wushu Việt Nam Nguyễn Văn Chương cho biết đội tuyển đặt mục tiêu giành từ 2 đến 3 huy chương Vàng tại SEA Games 33, cũng như nỗ lực để đạt thành tích cao nhất ở các nội dung tham gia.

Đến với kỳ Đại hội trên đất Thái Lan, đội tuyển Wushu Việt Nam gồm 14 thành viên, với 10 người tranh tài ở nội dung biểu diễn và 4 ở nội dung đối kháng.

Với thành tích đồ sộ gồm huy chương Vàng Giải Vô địch Wushu Thế giới, Đại hội Thể thao Thế giới, ASIAD và 7 huy chương Vàng SEA Games, Dương Thúy Vi tiếp tục là cái tên được kỳ vọng mang vinh quang về cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong , Thúy Vi cho biết cô đang ở trạng thái tốt nhất cả về thể chất lẫn tinh thần, tự tin cho mục tiêu hoàn thành tốt các nội dung thi đấu.