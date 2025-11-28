Điền kinh Việt Nam: Phép tính đột phá đấu trường Asiad và Olympic

Điền kinh Việt Nam cần thêm nhiều những nhân tố như Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh cho mục tiêu ở sân chơi châu lục.

Tại hội nghị, Chủ tịch Điền kinh châu Á, ông Dahlan Jumaan Al Hamad đã đánh giá cao phong trào điền kinh đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, đặc biệt là những thành tích xuất sắc đã đạt được tại đấu trường khu vực và châu lục trong thời gian gần đây. Ông Al Hamad cho rằng kết quả điền kinh Việt Nam đạt được là minh chứng sống động cho tinh thần vượt khó và là nguồn cảm hứng cho toàn châu lục, qua đó, bày tỏ sự kỳ vọng lớn lao, mong muốn điền kinh Việt Nam tiếp tục phát huy những thành quả trên.

Theo lộ trình đăng cai các giải quốc tế, từ nay đến 2027, Việt Nam sẽ đăng cai một giải điền kinh tầm khu vực Đông Nam Á. Giai đoạn đến 2030, Việt Nam đặt mục tiêu tổ chức một giải đấu tầm châu lục.

TTK Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Hội đồng điền kinh châu Á hỗ trợ giới thiệu địa điểm tập huấn và chuyên gia hàng đầu cho Việt Nam.

Đại diện Việt Nam, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng, thành viên Hội đồng Điền kinh châu Á - đã trình bày các đề xuất nhằm thúc đẩy sự phát triển điền kinh Việt Nam. Các đề xuất trọng tâm gồm phát triển điền kinh phong trào và điền kinh thành tích cao.

Với điền kinh phong trào, Việt Nam đề nghị Hội đồng Điền kinh châu Á hỗ trợ triển khai chương trình điền kinh trẻ em tại trường học trên quy mô toàn quốc và chuẩn hóa hệ thống thi đấu phong trào tại Việt Nam. Về phát triển điền kinh thành tích cao, Việt Nam đề xuất Hội đồng Điền kinh châu Á giới thiệu các địa điểm tập huấn chất lượng cao, giới thiệu chuyên gia hàng đầu thế giới để đội tuyển điền kinh Việt Nam có thể tham gia huấn luyện dài hạn, hướng tới mục tiêu giành HCV ASIAD, giải vô địch châu Á và đạt chuẩn Olympic.

Tổ chức Hội nghị Hội đồng điền kinh châu Á thành công thể hiện vị thế tăng lên của điền kinh Việt Nam

Trong khu vực Đông Nam Á, trong 2 thập niên qua điền kinh Việt Nam đang ngày càng khẳng định được vị thế với những gương mặt nổi bật như Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng thế hệ trước hay Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan...Trong 3 kỳ SEA Games gần đây, điền kinh Việt Nam cũng 2 lần vượt qua Thái Lan để chiếm vị trí số 1. Tuy nhiên, đấu trường Asiad và Olympic vẫn là sân chơi quá tầm với điền kinh Việt Nam.

Kết quả tại Hội nghị Hội đồng điền kinh châu Á được chờ đợi sẽ mở ra cơ hội mới để nâng tầm điền kinh Việt Nam, tạo nên những gương mặt xuất sắc hơn, đủ khả năng cạnh tranh ở sân chơi châu lục và thế giới.