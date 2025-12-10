11 ngôi sao đáng chú ý nhất SEA Games 33, Việt Nam có gương mặt nào?

Tờ Straits Times (Malaysia) mới đây đã công bố danh sách 11 gương mặt thể thao nổi bật nhất SEA Games 33 (9-20/12/2025) tại Thái Lan. Danh sách trải dài từ những nhà vô địch Olympic, thế giới đến các tài năng trẻ đang lên của khu vực. Đáng chú ý, Việt Nam góp mặt với “Rái cá sông Gianh” Nguyễn Huy Hoàng, người đang hướng đến kỷ lục 5 kỳ SEA Games liên tiếp giành HCV.

Suwannapheng, nữ phi công giành huy chương Olympic của chủ nhà

1. Thái Lan: Janjaem Suwannapheng

Nữ võ sĩ kiêm phi công Không quân Hoàng gia Thái Lan Janjaem Suwannapheng, 25 tuổi, là niềm tự hào của thể thao xứ Chùa Vàng. Cô từng gây tiếng vang khi giành HCV hạng trung nhẹ nữ tại SEA Games 2023 và tiếp tục đưa boxing Thái Lan lên bản đồ thế giới với tấm HCĐ tại Thế vận hội Paris 2024.

Janjaem là người cầm cờ của đoàn Thái Lan, song hành cùng ngôi sao cầu lông Kunlavut Vitidsarn (24 tuổi) trong lễ khai mạc SEA Games 33.

2. Việt Nam: Nguyễn Huy Hoàng

Kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng đã sở hữu 11 HCV SEA Games từ khi ra mắt năm 2017. Anh đặt mục tiêu bảo vệ trọn bộ 3 nội dung 400m, 1500m, 4x200m tự do nam từng đoạt HCV tại SEA Games 2023.

“Rái cá sông Gianh” hướng đến kỷ lục lịch sử

Phong độ của Hoàng lên cao sau khi giành 2 HCV (800m, 1500m tự do) và 1 HCB (400m tự do) tại giải vô địch châu Á 2025. HLV Nguyễn Hoàng Vũ tin rằng Hoàng có thể trở thành nam VĐV bơi đầu tiên trong lịch sử Việt Nam giành HCV ở 5 kỳ SEA Games liên tiếp.

3. Indonesia: Sayu Bella

Tay đua 22 tuổi Sayu Bella là trụ cột giúp Indonesia thống trị môn xe đạp tại khu vực. Tại SEA Games 2023, cô giành cả HCV băng đồng nữ và HCV băng đồng hỗn hợp.

“Nữ hoàng đổ đèo” của xe đạp địa hình

Sayu Bella hiện thi đấu chuyên nghiệp tại đội Asia Union TCS, cùng đồng đội là VĐV Singapore Riyadh Hakim, đội đua châu Á duy nhất được đăng ký bởi UCI.

4. Campuchia: Chhun Bunthorn

Câu chuyện của Chhun Bunthorn, 32 tuổi, là nguồn cảm hứng đặc biệt. Mồ côi cha mẹ từ năm 19 tuổi, phải bỏ học vì không đủ học phí và làm nông để tự nuôi sống, Bunthorn đã vượt lên để giành HCV lịch sử 800m nam tại SEA Games 2023, tấm HCV chạy điền kinh đầu tiên của Campuchia trong lịch sử đại hội. Tại Bangkok 2025, anh đặt mục tiêu viết tiếp trang sử mới cho thể thao xứ Chùa Tháp.

Bunthorn, VĐV điền kinh từ nông trại bước lên đỉnh SEA Games

5. Philippines: Hidilyn Diaz

Hidilyn Diaz, 34 tuổi, là biểu tượng của thể thao Philippines khi giành HCV Olympic Tokyo 2020, chiếc HCV đầu tiên trong lịch sử nước này.

Diaz, nữ hoàng cử tạ trở lại “đòi vàng”

Cô vắng mặt tại SEA Games 2023 để tập trung giành vé Paris 2024, và nay trở lại nội dung 55kg nữ với mục tiêu giành lại tấm HCV từng thuộc về mình.

6. Singapore: Maximilian Maeder

Kỳ thủ lướt ván diều (kitefoiling) Maximilian Maeder, 19 tuổi, bước vào SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Dù giàu thành tích sớm, từng vô địch thế giới và giành HCĐ Olympic Paris 2024, Maeder lại trải qua năm 2025 không như ý khi mất cả hai danh hiệu thế giới ở cấp senior và youth. Anh hy vọng SEA Games 33 sẽ là điểm bùng nổ để khép lại năm 2025 với dấu ấn mạnh mẽ.

Maeder, tài năng 19 tuổi muốn khẳng định đẳng cấp Olympic

7. Malaysia: Chen Tang Jie - Toh Ee Wei

Cặp đôi cầu lông nam nữ Chen Tang Jie - Toh Ee Wei là một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của cầu lông Malaysia. Họ từng chia tay hồi tháng 3/2025 vì “không còn hòa hợp”, thậm chí Toh xóa ảnh chung trên mạng xã hội.

Jie - Wei, cặp đôi chia tay rồi tái hợp thành nhà vô địch thế giới

Nhưng trước sức ép dư luận và sự nhắc nhở của Bộ trưởng Thể thao Malaysia Hannah Yeoh, họ tái hợp vào tháng 4, và lập tức tạo kỳ tích, giành HCV đôi nam nữ tại giải vô địch thế giới 2025, danh hiệu đầu tiên của Malaysia ở nội dung này. Tại SEA Games 33, họ là niềm hy vọng vàng số 1 của Malaysia.

8. Myanmar: Pauk Sa – “Khắc tinh” của huyền thoại Peter Gilchrist

Huyền thoại bi-a Peter Gilchrist thống trị English billiards SEA Games suốt 13 năm, nhưng tất cả chấm dứt khi Pauk Sa (nay 66 tuổi) bất ngờ quật ngã ông tại SEA Games 2022 và lặp lại chiến thắng tại 2023. Tại SEA Games 33, mục tiêu của Pauk Sa là thực hiện cú hat-trick HCV trước đối thủ số 1 của mình.

Pauk Sa (bên phải) “khắc tinh” của huyền thoại Peter Gilchrist (bên trái)

9. Lào: Bovilak Thepphakan

VĐV bi sắt Bovilak Thepphakan, 30 tuổi, là cái tên nổi bật nhất của Lào với 1 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ SEA Games kể từ năm 2013.

Thepphakan, ngôi sao bi sắt giàu thành tích nhất Lào

Cô cũng từng giành 2 HCB và 1 HCĐ tại Giải vô địch thế giới (2019, 2023). SEA Games 33 là cơ hội để Bovilak nâng cao bảng thành tích đã vốn rất ấn tượng.

10. Brunei: Basma và Walid Lachkar

Sinh ra trong gia đình mang dòng máu Morocco-Brunei, Basma Lachkar (22 tuổi) và em trai Walid (21 tuổi) đang tạo nên hình ảnh mới cho wushu Brunei.

Basma và Walid, cặp chị em mở đường cho wushu Brunei

Basma là VĐV nội dung thái cực quyền và thái cực kiếm, từng giành HCV World Games 2022 và HCB Asiad 2023. Walid thi đấu ở đao thuật, trường quyền, giành HCV và HCB tại giải vô địch trẻ thế giới 2024. Cả hai đặt mục tiêu giành tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.

11. Timor-Leste: Felisberto De Deus

Ở SEA Games 2022 tại Hà Nội, Felisberto De Deus, 26 tuổi, mang về 2 HCB (5.000m và 10.000m), chấm dứt chuỗi thời gian dài Timor-Leste không có huy chương điền kinh.

Deus, người hùng phá "lời nguyền" điền kinh

Sau kỳ 2023 không thành công (hạng 6 và 5), anh trở với HCĐ 5.000m tại Đại hội Thể thao Đại học ASEAN 2024. SEA Games 33 là kỳ đại hội mà De Deus đặt mục tiêu trở lại bục nhận huy chương.