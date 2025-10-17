Họp báo Liverpool - MU: Amorim báo tin vui lực lượng, tuyên bố "phải thắng"

HLV Amorim tuyên bố muốn thắng

"Tôi nhớ lần làm khách gần nhất tại Anfield, chúng tôi đã chơi tốt và kết thúc với tỷ số hòa (2-2). Tôi thực sự thất vọng sau trận vì đội đã chứng minh được rằng mình có thể cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào. Tôi hiểu điều đó không phải là điều đặc biệt với MU, bởi lịch sử CLB luôn chiến đấu cho những danh hiệu lớn.

Tôi biết trận đấu này có ý nghĩa rất lớn với người hâm mộ, nhưng suy cho cùng, nó cũng như các trận đấu khác, nơi chúng tôi cần chứng minh rằng mình đang tiến bộ. Tôi tin là toàn đội đang chơi tốt hơn, nhưng cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và phòng ngự trong vòng cấm. Đây là một trận đấu nữa mà chúng tôi cần phải thắng".