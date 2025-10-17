Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Họp báo Liverpool - MU: Amorim báo tin vui lực lượng, tuyên bố "phải thắng"

Sự kiện: MU - Liverpool: Rực lửa Manchester United Premier League 2025-26

HLV Ruben Amorim đã có những chia sẻ đáng chú ý trong buổi họp báo trước trận MU làm khách của kình địch Liverpool ở vòng 8 Ngoại hạng Anh (23h30, 19/10).

   

Diễn biến
HLV Amorim khẳng định sự ủng hộ từ ban lãnh đạo MU

"Họ luôn nói với tôi điều đó, đôi khi là qua tin nhắn sau các trận đấu. Nhưng anh biết đấy, tôi và Jim (Ratcliffe) đều hiểu rằng kết quả không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Điều quan trọng nhất luôn là trận đấu tiếp theo. Trong bóng đá, bạn không thể kiểm soát được ngày mai, tôi hiểu rõ điều đó, nhưng việc nhận được những lời động viên như thế cũng rất tốt, nhất là trong bối cảnh có nhiều tin đồn bên ngoài".

Họp báo Liverpool - MU: Amorim báo tin vui lực lượng, tuyên bố "phải thắng" - 1

HLV Amorim tuyên bố muốn thắng

"Tôi nhớ lần làm khách gần nhất tại Anfield, chúng tôi đã chơi tốt và kết thúc với tỷ số hòa (2-2). Tôi thực sự thất vọng sau trận vì đội đã chứng minh được rằng mình có thể cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào. Tôi hiểu điều đó không phải là điều đặc biệt với MU, bởi lịch sử CLB luôn chiến đấu cho những danh hiệu lớn.

Tôi biết trận đấu này có ý nghĩa rất lớn với người hâm mộ, nhưng suy cho cùng, nó cũng như các trận đấu khác, nơi chúng tôi cần chứng minh rằng mình đang tiến bộ. Tôi tin là toàn đội đang chơi tốt hơn, nhưng cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và phòng ngự trong vòng cấm. Đây là một trận đấu nữa mà chúng tôi cần phải thắng".

HLV Amorim nói về áp lực khi đối đầu các ông lớn

"Có lẽ áp lực khi phải thắng và gánh vác trách nhiệm giành chiến thắng khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đó là lý do vì sao khi bạn khoác áo một CLB lớn, bạn buộc phải thắng mọi trận đấu, đặc biệt là khi người ta mặc định rằng bạn sẽ thắng. Chúng tôi đôi khi gặp khó trong việc đối mặt với kỳ vọng đó.

Khi mọi người nghĩ rằng MU sẽ không thắng, có lẽ các cầu thủ lại chơi thoải mái hơn. Nhưng chúng tôi cần thay đổi điều đó. Muốn vậy, toàn đội phải tự tin hơn để giành chiến thắng, tích lũy thêm điểm số và chơi bóng với tâm lý thoải mái hơn".

MU không dính "virus FIFA"

"Licha (Lisandro Martinez) sẽ không thể góp mặt. Cậu ấy đã gần như hồi phục, nhưng mới chỉ trở lại tập luyện cùng toàn đội. Với Mazraoui thì tôi chưa chắc chắn. Còn lại, các cầu thủ vừa trở về sau loạt trận ĐTQG đều sẵn sàng thi đấu, nhưng như các bạn thấy, một số người đã phải chơi ở Nhật Bản nên chúng tôi cần thận trọng, cho họ thêm thời gian nghỉ.

Bruno Fernandes đã thi đấu 62 phút, vì thế chúng tôi cho cậu ấy thêm một ngày nghỉ. Chúng tôi đang cố gắng cân bằng mọi thứ để toàn đội đạt thể trạng tốt nhất, nhưng nhìn chung, các cầu thủ trở về từ ĐTQG đều sẵn sàng ra sân".

HLV Amorim "khích tướng" Lammens

"Không có vị trí nào là bất khả xâm phạm, điều quan trọng là bạn phải thể hiện được trong suốt tuần tập luyện. Dĩ nhiên, Lammens đã làm rất tốt, và hoàn toàn có khả năng sẽ được ra sân ngay từ đầu. Ấn tượng đầu tiên ở một CLB luôn rất quan trọng, nhưng duy trì được phong độ đó còn quan trọng hơn.

Lammens chưa phải là Schmeichel, cậu ấy vẫn là một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Cậu ấy đã cho thấy sự điềm tĩnh và nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ. Tuy nhiên, như tôi vẫn nói, những gì đã qua chỉ là quá khứ, chúng tôi phải tiếp tục chứng minh mình ở trận đấu tiếp theo".

HLV Amorim thừa nhận MU không cùng đẳng cấp với Liverpool

"Đôi khi mọi thứ thay đổi rất nhanh, nhưng nếu nhìn vào lịch sử của hai CLB, bạn sẽ thấy có những giai đoạn một đội liên tục chiến thắng, trong khi đội kia lại trải qua thời kỳ sa sút. Điều đó từng xảy ra với Liverpool khi MU thống trị mọi đấu trường, và ngược lại, MU cũng từng rơi vào tình cảnh đó khi Liverpool đạt đỉnh vinh quang.

Chúng tôi phải thừa nhận điều đó và thành thật với người hâm mộ. MU có thể thắng bất kỳ trận đấu nào, nếu chúng tôi tập trung cho trận đấu trước mắt, đó mới là điều quan trọng nhất. Chúng tôi có thể thắng trận đấu sắp tới. Còn để đạt tới đẳng cấp như Liverpool trong tương lai, đó là mục tiêu, nhưng tôi không thể nói trước sẽ mất bao lâu".

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

17/10/2025 20:12 PM (GMT+7)
