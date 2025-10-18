Đại chiến lớn nhất nước Anh: Liverpool mạnh hơn hẳn, nhưng MU có thể làm nên chuyện

🔴 Liverpool và những bài toán khó cho Arne Slot

Florian Wirtz và Mohamed Salah là những cái tên khiến HLV Arne Slot phải đau đầu trong 7 vòng đấu vừa qua ở Premier League. Wirtz không đáp ứng được sự kỳ vọng, chủ yếu vì giá chuyển nhượng quá cao. Salah thì rớt phong độ, làm cho quan điểm “không cần tham gia phòng thủ nếu anh sẵn sàng ghi bàn” của Slot trở nên sụp đổ.

Liverpool đang trải qua chuỗi trận tệ hại

Đấy là hai cái tên cụ thể nơi hàng công. Dưới hàng thủ, Slot lại bị ám ảnh bởi khái niệm “hậu vệ cánh”. Ở cả hai biên, ông đều chưa thể trả lời câu hỏi cho chính mình: đâu là hậu vệ cánh có thể đứng vững trong đội hình chính?

Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Conor Bradley là những người đã đá chính ở vị trí hậu vệ phải. Joe Gomez và Wataru Endo đều đã xuất hiện ở vị trí ấy, khi vào sân thay người. Bên trái có vẻ ổn hơn, khi chỉ có Milos Kerkez hoặc Andrew Robertson. Vấn đề là cả hai đều không đem lại cảm giác yên tâm. Robertson thi đấu ít hơn, nhưng lại đóng góp nhiều hơn, với những số liệu cụ thể đã được giới thống kê trưng ra.

Xuyên suốt từ hàng thủ đến hàng công, vấn đề của Liverpool là chưa có sự gắn kết, đồng bộ. Tất nhiên phải là như vậy, khi có quá nhiều hảo thủ, tổng trị giá gần nửa tỷ bảng, đồng loạt kéo đến Anfield. Cầu thủ đắt giá nhất lịch sử, Alexander Isak, chính là người xuất hiện cuối cùng.

Ai cũng biết HLV Slot cần có thời gian để nghiền ngẫm cách ráp nối hợp lý, và bản thân các ngôi sao cũng cần có đủ thời gian để hội nhập. Vấn đề là bao lâu, và có đáng để giới hâm mộ Anfield chờ đợi? Với các đội bóng đã thất bại tan nát, cải tổ triệt để là điều nên làm. Đằng này, một đội ĐKVĐ mà lại thay mới đến nửa đội hình, là điều kỳ lạ.

Phải nói rằng việc của Slot trong mùa bóng này là quá khó. Wirtz gây thất vọng vì anh có giá chuyển nhượng quá cao nhưng chưa ghi bàn, cũng chưa có đường chuyền nào thành bàn. Anh thậm chí đã phải ngồi ghế dự bị.

Nhưng, bóng đá không phải là những con số. Nếu Wirtz cứ kiến tạo mãi nhưng đồng đội lại không ghi bàn – thì cũng chưa chắc là anh thất bại trong khâu kiến tạo. Không ai kiến tạo nhiều hơn Wirtz trong 7 vòng đấu vừa qua ở Premier League. Nhưng trước mắt, áp lực đối với anh lại là con số 0 tròn trĩnh: chưa kiến tạo thành công bàn nào!

⚫ MU: Khi nhược điểm trở thành ưu điểm

Một trong những câu nói của Ruben Amorim được báo giới nhắc đi nhắc lại trong mùa bóng này, là ông sẽ không thay đổi triết lý của mình. Có nghĩa, Amorim đã, đang và sẽ chỉ bố trí sơ đồ chiến thuật 3-4-2-1. Nhiều người cho rằng đây là nhược điểm, bởi các cầu thủ MU không quen thi đấu với sơ đồ có 3 hậu vệ.

Cuối tuần này MU sẽ tới làm khách trên sân của Liverpool

Thống kê lại chỉ ra rằng Liverpool thường gặp khó khăn trước các đối thủ dùng 3 hậu vệ. Điển hình là Crystal Palace – đội đã thắng rất thuyết phục, mở ra chuỗi 3 trận thua liên tiếp vừa qua cho Liverpool. Từ cuối mùa trước đến Community Shield, rồi ở mùa này, Palace đều không thua Liverpool trong 3 trận gần đây.

Tính từ đầu mùa bóng trước, Liverpool đã thắng 5 trận trước các đối thủ dùng 3 hậu vệ, và tất cả đều là chiến thắng khó khăn, với cách biệt đúng 1 bàn dù đối phương không phải là đội mạnh (thắng 1-0 trước Burnley và Palace; 3-2 trước Southampton; 2-1 trước West Ham và Wolverhampton.

Có 3 trận trong số này, Liverpool ghi bàn quyết định sau phút 83. Và có 2 trong 3 bàn quyết định ấy là phạt đền). MU của Amorim cũng chơi khá hay khi thủ hòa 2-2 trên sân Anfield của Liverpool mùa trước.

Ngoài sơ đồ có 3 hậu vệ, MU của Amorim còn bị chỉ trích bởi tình trạng thường xuyên thi đấu lép vế, giữ bóng không nhiều dù Amorim luôn có chủ trương kiểm soát bóng. Nhưng hóa ra, những lúc không thể giữ bóng nhiều thì MU lại thành công hơn.

Từ khi Amorim cầm quân, MU đã đá 34 trận ở Premier League, với 22 trận giữ bóng trên 50% và 12 trận giữ bóng dưới 50%. MU chỉ thắng 23%, thua 64% trong những trận mà họ giữ bóng trên 50%. Ngược lại, họ thắng 42%, chỉ thua 25% trong các trận mà họ giữ bóng dưới 50%!

Cuối cùng, khi liên kết cả hai đặc điểm mà Amorim hay bị chỉ trích (không thể giữ bóng nhiều và chơi 3 hậu vệ một cách “cứng đầu”), chúng ta lại thấy đó là những điều có liên quan với nhau. Thậm chí có hẳn xu hướng như vậy ở Premier League. Các đội chơi 3 hậu vệ thường giữ bóng ít trong các trận đấu mà họ thắng hoặc hòa. Cũng chính các đội ấy, khi giữ bóng nhiều, thì họ thua nhiều hơn!

Xem ra, dùng 3 hậu vệ là cách phòng thủ rất tốt để hóa giải áp lực từ các đội mạnh chuyên tấn công ào ạt ở Premier League. Và khi không giữ được bóng thì các đội chơi 3 hậu vệ càng chuyên tâm vào việc giữ vững cự ly đội hình để tập trung phòng thủ.

Đại chiến giữa Liverpool và MU đã có lịch sử từ lâu đời

⚔️ Trận đấu lớn với gốc rễ từ xã hội

“Liverpool and Manchester Railway”, mở ra vào năm 1830, là tuyến đường sắt đầu tiên trên thế giới kết nối hai thành phố khác nhau. Đến năm 1894, người ta lại khai trương kênh đào Manchester Ship Canal, dài gần 60km dẫn từ Đại Tây Dương vào tận thành phố Manchester sâu trong nội địa. Thế là hàng hóa được chở thẳng từ Manchester ra biển hoặc ngược lại, mà không cần thông qua cảng Liverpool.

Sự kình địch về kinh tế giữa hai thành phố công nghiệp lớn đã căng thẳng từ thuở ấy, và đấy cũng chính là lúc môn thể thao vua đang phát triển mạnh. Bóng đá là môn thể thao của các cộng đồng thợ thuyền, của các khu kinh tế. Đấy là lý do vì sao bóng đá Anh chỉ mạnh ở Manchester và Liverpool, bóng đá Ý rực rỡ ở Turin và Milan, bóng đá Đức ở Munich, vùng Ruhr...Thủ đô như London, Roma, Born, Paris... là chỉ phù hợp hơn với hòa nhạc, thời trang, thư viện, bảo tàng!

Liverpool và MU là hai đội bóng vĩ đại nhất trên quê hương bóng đá, cũng là hai đội bóng đã “kình” nhau trong suốt lịch sử, với những mâu thuẫn gốc rễ nằm ở kinh tế, xã hội. Đôi bên đã có tổng cộng 40 danh hiệu VĐQG, 21 cúp FA, 9 chiếc cúp C1/Champions League.

Đội số 3 trong bảng vàng VĐQG ở Anh là Arsenal chỉ mới đăng quang 13 lần và chưa từng có cúp C1 (cả London đều chưa có cúp C1). Trải qua biết bao giai đoạn thăng trầm, đây lại là lần đầu tiên xưa nay, Liverpool và MU gặp nhau trong hoàn cảnh đôi bên đều đang sở hữu kỷ lục vô địch nước Anh đúng 20 lần.

Tất nhiên, ngay thời điểm này thì MU quá yếu so với Liverpool. Dù vừa thua 3 trận liên tiếp tính chung mọi giải, Liverpool cũng chỉ thua với cách biệt mong manh. Đấy đều là những kết quả thiên về sự ngẫu nhiên. Khoảng cách 1 điểm sau đội đầu bảng Arsenal chưa nói lên rằng Liverpool có nguy cơ khủng hoảng.

MU thì chưa bao giờ thắng được 2 trận liên tiếp ở Premier League dưới thời Amorim. Nhưng, tính chất “derby nước Anh” làm cho Liverpool – MU luôn là một cuộc thư hùng thật sự. Bất kể thời thế ra sao, đây vẫn luôn là một cuộc đại chiến không khoan nhượng, với mọi kết quả đều có thể xảy ra.

MU của Amorim nhiều khả năng sẽ phất lên rất nhanh nếu họ thành công trong chuyến làm khách tại Anfield kỳ này. Liverpool cũng sẽ xua tan áp lực để “lập lại trật tự” trong nhóm đội mạnh nhất, nếu thắng MU. Chỉ khắc nghiệt ở chỗ: thành công không thể mỉm cười với cả hai phía. Chờ xem thôi!