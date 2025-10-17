Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ronaldo ghi 948 bàn vẫn bị chê không pressing: Lời tiết lộ từ trợ lý cũ của Pirlo

Sự kiện: Cristiano Ronaldo
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ronaldo đã ghi được 948 bàn, nhưng việc gần đây không có danh hiệu ở cấp CLB đã dấy lên câu chuyện vì sao các HLV đòi anh phải pressing.

   

Ronaldo có cần pressing?

Mới đây một bình luận mang tính châm biếm của Roy Keane đã gây chú ý, sau khi Cristiano Ronaldo ghi cú đúp trong trận hòa 2-2 của ĐT Bồ Đào Nha trước Hungary ở vòng loại World Cup 2026. Keane đã mỉa mai rằng "Ronaldo đã ghi 948 bàn à? Nhưng cậu ấy có pressing đối phương không? Cho tôi xem thống kê pressing, vì bây giờ chỉ số đó mới quan trọng mà".

Cristiano Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn ở tuổi 40

Cristiano Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn ở tuổi 40

Keane đã từng bày tỏ sự không bằng lòng, khi MU đẩy Ronaldo lên ghế dự bị do anh không đóng góp gì về mặt lối chơi cho đội và chỉ chờ cơ hội đến để dứt điểm. Keane cho rằng với một cầu thủ có khả năng săn bàn như Ronaldo và cũng đã cao tuổi, Ronaldo chỉ cần chạy vừa phải và luôn ở trạng thái sẵn sàng cho các đường chuyền dọn cỗ, thay vì cũng chạy đuổi bóng như các đồng đội xung quanh.

Keane hồi năm 2023 đã nói: "Người ta quên rằng bóng đá vẫn cần bàn thắng nhiều hơn là những pha chạy không bóng". Và với việc Ronaldo vẫn ghi bàn ở tuổi 40, khó mà phản bác được lập luận của Roy Keane.

Nhưng cách nghĩ của giới HLV thì thế nào? Trong khi được ưu ái ở ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo kể từ sau mùa 2020/21 đã không có bất cứ danh hiệu lớn nào ở cấp CLB, chiếc cúp duy nhất anh đoạt được là giải Vô địch các CLB Arab (2023) tại Al Nassr, giải đấu tổ chức rất không thường xuyên (lần tới sẽ diễn ra vào năm 2027).

Góc nhìn của một HLV

Dù ở Juventus, MU hay Al Nassr, Ronaldo thường xuyên lâm vào vấn đề là trong khi cá nhân anh có phong độ ghi bàn ổn định, đội bóng lại không chơi đủ tốt để cạnh tranh các danh hiệu. Thậm chí ở cả 2 đội bóng châu Âu gần nhất Ronaldo khoác áo, anh đều đã có bất đồng với HLV trưởng về đấu pháp của tập thể.

Trợ lý cũ của Pirlo tiết lộ HLV người Italia không thực sự muốn dùng Ronaldo do không hợp đấu pháp

Trợ lý cũ của Pirlo tiết lộ HLV người Italia không thực sự muốn dùng Ronaldo do không hợp đấu pháp

Mới đây HLV người Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Erdem, người từng làm trợ lý cho Andrea Pirlo tại CLB Karagumruk, đã bình luận về vấn đề này. Pirlo là HLV cuối cùng của Ronaldo tại Juventus, và Erdem cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild (Đức) rằng Pirlo thực sự không muốn dùng Ronaldo.

“HLV Pirlo tôn trọng tài năng của Ronaldo nhưng đấu pháp của ông ấy xoay quanh đội hình dâng cao và các cầu thủ đều phải pressing để hàng thủ dâng cao đó không bị phản công dễ dàng. Chỉ một cầu thủ trên hàng công không pressing là đối phương có thể dùng bóng dài chính xác đưa tiền đạo thoát xuống”, HLV Erdem cho biết.

“Pirlo nói với tôi rằng ông ấy thực sự không muốn dùng không chỉ Ronaldo mà cả Dybala, bởi họ đều không tích cực trong tranh chấp, dựa trên số liệu thu thập. Nhưng Juventus đã chi hơn 100 triệu euro mua Ronaldo, nên để Ronaldo trên ghế dự bị là điều bất khả thi. Mọi số liệu khác của Ronaldo đều rất tốt, nhưng riêng tranh chấp thì không. Pirlo vì thế thích dùng Alvaro Morata hơn vì khi mất bóng, cậu ta sẽ gây áp lực đủ để hàng phòng ngự có thời gian tổ chức lại đội hình”.

Theo Q.D (Tổng hợp Bild) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2025 18:24 PM (GMT+7)
