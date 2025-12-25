Không thích 'ao làng', Indonesia đề xuất SEA Games mở rộng có cả Australia

Indonesia khởi xướng ý tưởng tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á mở rộng (SEA Games Plus), dự kiến tổ chức vào năm 2028 với sự tham gia của các quốc gia ngoài khu vực ASEAN. Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia (KOI), ông Raja Sapta Oktohari chia sẻ trong buổi họp báo ngày 24/12 tại trụ sở ở Jakarta: “Chúng tôi đang liên lạc với một số quốc gia để khởi động việc mở rộng SEA Games. Từ đó hình thành một nhóm mới mang tên SEA Games Plus”.

Ông Raja cho biết theo kế hoạch, SEA Games Plus sẽ không còn giới hạn ở 11 quốc gia Đông Nam Á, mà có thể chào đón thêm các đoàn thể thao đến từ những khu vực khác.

Theo tiết lộ từ người đứng đầu thể thao Indonesia, một số quốc gia ngoài ASEAN như Bhutan cùng các đại diện đến từ châu Đại Dương đã được đưa vào danh sách mời tham dự. Trong đó, New Zealand, Fiji và thậm chí cả Úc cũng được kỳ vọng sẽ góp mặt ở sân chơi này.

Indonesia khởi xướng mở rộng SEA Games cho cả các nước nằm ngoài khu vực. (Nguồn: CNN Indonesia)

Theo truyền thông Indonesia, SEA Games Plus dự kiến sẽ được tổ chức tại Philippines vào năm 2028. Ông Raja kỳ vọng giải đấu mở rộng sẽ trở thành bước đệm quan trọng, giúp các vận động viên Đông Nam Á nâng cao trình độ và sẵn sàng vươn ra những đấu trường lớn hơn.

“Việc mở rộng SEA Games sẽ tạo ra một tiêu chuẩn mới. Thay vì chỉ thi đấu trong phạm vi 11 quốc gia như trước, chúng ta sẽ có cơ hội cọ xát với nhiều đối thủ mạnh hơn. Điều đó chắc chắn sẽ tạo nên một sự kiện rất đáng mong đợi”, ông nhấn mạnh.

Bên cạnh việc mở rộng quy mô, Chủ tịch KOI cũng cho rằng SEA Games Plus nên tập trung nhiều hơn vào các môn thể thao Olympic. Theo ông, kết quả của SEA Games truyền thống thường chịu ảnh hưởng từ việc nước chủ nhà đưa vào các môn thế mạnh nhằm hướng tới mục tiêu dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.

“Chúng ta đã thấy điều này ở nhiều kỳ SEA Games, từ Thái Lan, Campuchia, Việt Nam cho tới Indonesia. Nước chủ nhà nào cũng muốn trở thành số một”, ông Raja thẳng thắn phát biểu.

Vì điều này, Indonesia cho biết chủ trương ưu tiên các môn thể thao Olympic trong các sự kiện sắp tới, để vừa đảm bảo tính công bằng, vừa giúp tối ưu hóa nguồn kinh phí tổ chức, đồng thời tạo nền tảng phát triển bền vững cho thể thao khu vực.