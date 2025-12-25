Philippines tố bị "cướp" 20 HCV SEA Games, sếp lớn đấm nhau vì mâu thuẫn

Philippines nói thẳng, “cuộc chơi không công bằng” tại SEA Games 33

SEA Games 33 khép lại tại Thái Lan, nhưng dư âm tranh cãi về tính công bằng của đại hội vẫn chưa hạ nhiệt. Trong số nhiều đoàn bày tỏ bức xúc, Philippines là quốc gia lên tiếng mạnh mẽ và trực diện nhất, với tuyên bố gây sốc cho rằng, họ đã bị “tước đoạt” ít nhất 20 huy chương vàng (HCV), và đáng ra phải đứng thứ 4 toàn đoàn, thay vì thứ 6.

Philippines bức xúc vì "đánh rơi" nhiều HCV

Dẫn lời tờ Philstar, một quan chức thể thao cấp cao Philippines cho rằng SEA Games 33 đã vượt qua “lằn ranh quen thuộc” của lợi thế chủ nhà. Trong 16 kỳ SEA Games gần nhất, chủ nhà đứng nhất toàn đoàn tới 11 lần, điều vốn không xa lạ. Tuy nhiên, theo phía Philippines, kỳ đại hội năm nay chứng kiến sự can thiệp mang tính hệ thống, từ điều lệ thi đấu, số lượng VĐV cho đến cách áp dụng luật.

Những dẫn chứng được đưa ra không hề chung chung. Ở môn boxing, Thái Lan được phép đăng ký số lượng võ sĩ vượt trội so với các đoàn khác, hệ quả là giành tới 14/17 HCV. Võ sĩ Olympic hai lần đoạt huy chương Nesthy Petecio của Philippines bị loại bởi quyết định trọng tài gây tranh cãi, trở thành nỗi ấm ức lớn của đoàn này.

Tại điền kinh, VĐV đẩy tạ William Morrison bị buộc thay đổi dụng cụ thi đấu ngay trước giờ tranh tài, với lý do bị cho là “không hợp lệ”. Ở thể dục dụng cụ, ban tổ chức áp dụng quy định hạn chế số nội dung cá nhân, khiến Carlos Yulo, ngôi sao từng giành 5 HCV SEA Games 202 không tham dự.

Kết thúc đại hội, Philippines giành được 50 HCV và xếp thứ 6. Nếu 20 HCV không “bị đánh rơi”, Philippines sẽ vượt Malaysia và Singapore để chiếm vị trí thứ 4.

“SEA Games là bệ phóng cho Olympic, đừng mang thể thao ra làm trò đùa”, một lãnh đạo thể thao Philippines cay đắng nhận xét. Với họ, SEA Games 33 không chỉ là thất bại về thành tích, mà là vết rạn về niềm tin.

Đại biểu quốc hội bị tố hành hung quan chức SEA Games

Nếu những tranh cãi về việc bị cho là “xử ép” làm nóng hậu trường SEA Games 33, thì vụ việc liên quan đến môn đấu kiếm Philippines đã đẩy căng thẳng vượt xa khuôn khổ thể thao.

Ông Richard Gomez (bên trái) bị tố đánh chủ tịch PFA, Rene Gacuma

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông đánh vào sau đầu một quan chức tóc bạc ngay tại địa điểm thi đấu môn đấu kiếm hôm 16/12 ở Thái Lan. Theo Philstar, người bị cáo buộc hành hung là Richard Gomez, giám đốc điều hành Liên đoàn Đấu kiếm Philippines (PFA). Nạn nhân được xác định là Rene Gacuma, chủ tịch PFA.

Trong đơn khiếu nại gửi Trưởng đoàn thể thao Philippines tại SEA Games 33, ông Gacuma cho biết mình đã bị “tấn công thể chất” ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của môn đấu kiếm. Vụ việc bắt nguồn từ tranh cãi xoay quanh quyết định loại Alexa Larrazabal khỏi nội dung kiếm chém nữ cá nhân. Theo PFA, quyết định thay thế được đưa ra sau khi xem xét các yếu tố kỷ luật, việc không tuân thủ giáo án tập trung và vấn đề hồ sơ di chuyển quốc tế của VĐV.

Ông Gacuma mô tả việc bị giữ chân, bóp mạnh ngón tay, chửi bới và sau đó là một cú đánh vào vùng gáy khi ông quay lưng rời đi. Đáng chú ý, vị chủ tịch PFA cho biết huyết áp của ông đã tăng lên mức nguy hiểm sau sự cố, trong bối cảnh bản thân có tiền sử bệnh tim và đang mang máy tạo nhịp. Sự việc được cho là xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều quan chức trong đoàn.

Phía Richard Gomez thừa nhận có xảy ra đối đầu, nhưng bác bỏ cách mô tả từ phía ông Gacuma. Trả lời truyền thông Philippines, Gomez cho rằng việc loại Larrazabal, VĐV số một ở nội dung kiếm chém là quyết định thiếu chuyên môn, thậm chí ám chỉ có dấu hiệu thiên vị và gây tổn hại đến tinh thần VĐV. Ông cũng tuyên bố sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý ngược lại, với cáo buộc Liên đoàn “bắt nạt” và làm tổn thương tâm lý VĐV.