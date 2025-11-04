Tennis đỉnh cao thế giới: Djokovic gặp "khắc tinh", dễ có địa chấn ở Hy Lạp

🔍 Novak Djokovic - Alejandro Tabilo: Khoảng 23h, 4/11 (vòng 2 đơn nam Hellenic Championship)

Novak Djokovic, tay vợt đang hướng tới danh hiệu thứ 100 ATP gặp lại Alejandro Tabilo tại vòng 2 của Hellenic Championship (Athens, Hy Lạp), trận đấu này là thử thách, bài kiểm tra đủ sức nặng cho phong độ hiện tại của cựu số 1 thế giới. Tabilo đã toàn thắng Djokovic 2 lần liên tiếp (ở Rome 2024 và Monte Carlo 2025) mà không để thua set nào, một thống kê cực hiếm.

Djokovic (bên trái) lần đầu gặp Tabilo (bên phải) trên sân cứng

Novak vừa hồi phục sau chấn thương, phong độ có dấu hiệu chững lại và anh thừa nhận từng thi đấu “tồi tệ” trước Tabilo. Trong khi đó, Tabilo bước vào trận đấu với tâm lý thăng hoa, vừa thắng trận mở màn tại Athens và đang rất tự tin.

Djokovic, đang giữ hạng 5 ATP, dù đã hồi phục và xác nhận thi đấu ở ATP Finals, vẫn chưa ở trạng thái thể lực tốt nhất sau quãng thời gian sa sút phong độ. Trận đấu tại Athens lần này diễn ra trên mặt sân cứng, nhưng điều đó càng khiến cuộc đọ sức thêm thú vị, bởi Tabilo từng hạ Djokovic trên mặt sân đất nện, do đó, sân cứng có thể là nơi Nole lần đầu tiên đánh bại tay vợt Chile, người đang giữ hạng 89 ATP.

🎯 Dự đoán kết quả: Djokovic giành chiến thắng sau 3 set (2-1).

🔍 Aryna Sabalenka - Jessica Pegula: Khoảng 22h30, 4/11 (vòng bảng WTA Finals)

Ngày 4/11/2025, WTA Finals tại Guadalajara sẽ chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa Aryna Sabalenka (số 1 thế giới) và Jessica Pegula (hạng 5), trận đấu hứa hẹn diễn ra hấp dẫn.

Trận đấu nhiều duyên nợ giữa hai ngôi sao tennis nữ

Sabalenka đang sở hữu tỷ lệ thắng thua 32-6 trong mùa 2025, với hai danh hiệu sân cứng. Cô giữ 79,1% game giao bóng và giành 52,1% break-point, thể hiện khả năng tấn công mạnh mẽ và kiểm soát thế trận tốt. Dù từng thua Pegula tại bán kết Wuhan Open, Sabalenka vẫn duy trì phong độ ổn định ở những giải lớn.

Pegula lại gây ấn tượng với 36 chiến thắng, hai danh hiệu và hiệu suất 47,7% break-point, là một trong những tay vợt có khả năng phản công hiệu quả nhất. Sự linh hoạt trong điều phối nhịp độ và khả năng phòng thủ kiên cường giúp cô luôn là đối thủ khó chịu với mọi tay vợt.

Sau 11 lần gặp nhau, Sabalenka thắng tới 8 trận, áp đảo hoàn toàn về đối đầu. Lối chơi uy lực, giao bóng nặng và những pha trả bóng sớm giúp cô thường xuyên chiếm thế chủ động. Tuy nhiên, Pegula từng hai lần lội ngược dòng thành công, và đang sẵn sàng lật đổ tay vợt số 1.

🎯 Dự đoán kết quả. Trận đấu khép lại sau 3 set, phần thắng 2-1 thuộc về Sabalenka.

Lịch thi đấu tennis ngày 4/11