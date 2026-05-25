Haaland chán nản vì Pep rời Man City, Real Madrid thừa cơ đón về đá cặp Mbappe

Haaland chán nản vì Pep rời Man City, Real "thừa nước đục thả câu"

Theo Sun Sports, dẫn nguồn từ truyền thông Tây Ban Nha, Real Madrid đang theo dõi chặt chẽ tình hình của Erling Haaland khi Man City chuẩn bị bước sang kỷ nguyên mới sau sự ra đi của HLV Pep Guardiola.

Cụ thể, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng hành động nếu nhận thấy Haaland không còn muốn gắn bó lâu dài với sân Etihad sau khi Guardiola chia tay CLB.

Nguồn tin cũng cho biết, chân sút người Na Uy đã có tâm trạng khá trầm lắng ngay cả trước thời điểm Man City thất bại trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, trước khi những tin đồn về việc Guardiola ra đi xuất hiện.

Không e ngại hợp đồng "khủng" của Haaland

Một số thông tin từ Tây Ban Nha cho rằng việc chuyển tới sân Bernabeu đang nằm trong kế hoạch của Haaland, trong bối cảnh Real Madrid muốn trở lại mạnh mẽ sau 2 mùa giải trắng tay.

Dù vậy, Man City được cho là sẽ không dễ dàng để mất ngôi sao số 1 của mình. Hồi tháng 1/2025, Haaland đã ký hợp đồng mới với đội chủ sân Etihad, có thời hạn tới năm 2034.

Tuy nhiên, Real Madrid tin rằng tiền đạo 25 tuổi hiện không thực sự hài lòng, bất chấp việc anh cùng Man City giành cú đúp cúp quốc nội và giành danh hiệu Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh thứ 3 trong 4 mùa giải gần nhất.

Real - Mourinho "xâu xé" Man City

Haaland không phải ngôi sao Man City duy nhất mà Real nhắm tới. Trước đó, "Đội bóng Hoàng gia" xác định tiền vệ Rodri chính là mục tiêu hàng đầu trong quá trình tái thiết dưới thời HLV Mourinho.

Ở chiều ngược lại, tình hình nhân sự tại Real Madrid cũng đang có nhiều biến động. HLV Xabi Alonso rời CLB hồi tháng 1, trong khi HLV tạm quyền Alvaro Arbeloa cũng xác nhận sẽ chia tay đội bóng. Jose Mourinho hiện được nhắc đến như ứng viên có thể trở lại Bernabeu.

Tương lai của Haaland tại Real Madrid được cho là còn phụ thuộc vào tình hình của Kylian Mbappe và Vinicius. 2 ngôi sao này được cho là đã xảy ra mâu thuẫn với HLV Alonso trước khi chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận lời dẫn dắt Chelsea.