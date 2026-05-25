Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Pep Guardiola, tạm biệt ông

Sự kiện: Pep Guardiola Premier League 2025-26 Manchester City

Man City đang đứng trước nguy cơ tan vỡ đội hình không phải vì thiếu tiền, mà vì các cầu thủ kiệt quệ cảm xúc.

Pep Guardiola có sức ảnh hưởng nằm ngoài quy luật của một HLV thông thường. Ông vừa là người kiến tạo, người thực thi và cũng là người biến những ước muốn của Man City thành hiện thực.

Trong một thập kỷ làm việc tại Anh, Pep tạo ra tư tưởng chiến thắng và thói quen chiến thắng cho Man City, điều CLB này chưa từng sở hữu trong hơn 100 năm tồn tại. Những năm tháng chinh chiến cùng Pep, Man Xanh đã quen với triết lý của ông và sống dựa vào đó. Nói không quá, Pep chính là hạt nhân quan trọng nhất trong thành công vượt bậc của Man City.

Trước khi ông đến, nửa Xanh thành Manchester chỉ giành được 19 danh hiệu. Nhưng từ khi đặt chân đến Etihad 2016, Pep mang về cho The Citizens 20 chiếc Cúp để vươn lên trở thành CLB thành công nhất nước Anh trong 10 năm gần nhất.

Kỷ nguyên của Pep đã giúp Man City thay đổi bộ mặt và vị thế. Họ không còn là "Người hàng xóm ồn ào", mà có thể sánh ngang hàng với Man Utd của Sir Alex huyền thoại, đôi lúc xếp trên cả những cái tên giàu truyền thống như Liverpool, Arsenal, Chelsea.

Man City của Pep trở thành thương hiệu mạnh toàn cầu khi luôn nằm trong Top đầu tiêu biểu của bóng đá Anh. Đó thực sự là điều không tưởng với đội bóng này trước khi lịch sử ghi tên Pep!

Hôm qua, Etihad chứng kiến trận thua cuối cùng của Pep trong vai trò HLV Man City. Nhưng chẳng ai nhắc đến 3 điểm bị mất trước Aston Villa, tất cả chỉ muốn níu giữ Pep lâu hơn một chút. Những thành viên của Man City, những học trò của ông mỗi người một vẻ, nhưng tất cả số họ đều bộc lộ rõ sự tiếc nuối và bất lực. Pep đã quyết định ra đi. Không ai cản được ông, như cách ông biến Man City thành cỗ máy chiến thắng vậy!

Tờ Telegraph nói rằng, Man City có thể sẽ vô địch nếu thông tin Pep rời CLB không bị lộ quá sớm. Hiệu ứng xấu lan nhanh đến mức những người yêu mến Man City cảm nhận được sự sụp đổ. Hai trận đấu, các cầu thủ Man City không còn tinh thần chiến đấu. Họ đá cho xong vì... đằng nào cũng thế. Thậm chí, một vài cầu thủ còn đề nghị được cho nghỉ và không đá!

Sau Pep, Man City sẽ phải vật lộn với sự thay đổi không mong muốn. Đó là cảnh tan nát của một đội quân cũng không muốn ở lại. Nhiều cầu thủ khẳng định, họ đến đây vì Pep và cố gắng cũng vì muốn được thi đấu dưới sự chỉ đạo của Pep. Nhưng khi vị HLV người Tây Ban Nha tự đặt dấu chấm hết cho triều đại của mình, Man City sẽ phải chấp nhận cuộc sống khó khăn chưa có lời giải.

Lâu lắm, thế giới bóng đá mới có một HLV tạo ra cảm xúc và sự nuối tiếc lớn đến vậy. Hôm nay, không chỉ Man City mất ông, mà Ngoại hạng Anh cũng đối mặt với tổn thất nặng nề vì người giỏi nhất trên băng ghế chỉ đạo đã đi!

Theo Vũ Bảo Thắng

25/05/2026 10:05 AM (GMT+7)
