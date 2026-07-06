Đỉnh cao U21 Quốc gia 2026: Nguyễn Công Phương so tài "đàn em Lê Công Vinh"

Chiều ngày 6/7/2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và FPT Play đã tổ chức lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết (VCK) giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026. Giải đấu sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12/7 đến ngày 25/7/2026 tại Trung tâm PVF (Hưng Yên).

Buổi lễ diễn ra vào chiều 6/7 tại Hà Nội. Ảnh BTC

Sân chơi năm nay quy tụ 12 anh tài xuất sắc nhất, cạnh tranh quỹ giải thưởng 500 triệu đồng (đội vô địch nhận 250 triệu đồng). Đặc biệt, đây cũng là thước đo quan trọng để ban huấn luyện đội tuyển U21 sàng lọc lực lượng, tuyển chọn những nhân tố ưu tú nhất cho đội hình U21 Việt Nam chuẩn bị chinh chiến tại chiến dịch ASIAD 2026 vào tháng 9 tới.

Ngay sau khi kết quả bốc thăm được công bố, mọi sự chú ý của giới chuyên môn đã đổ dồn về bảng B nơi không chỉ là "bảng đấu tử thần", mà chính xác là một "lò lửa" tàn khốc bậc nhất lịch sử giải trẻ.

Sức hút từ những tiền đạo cánh và nhạc trưởng quái kiệt

Mùa hè tại Hưng Yên sẽ hấp dẫn bởi màn thư hùng tại bảng B giữa Thể Công - Viettel vàSông Lam Nghệ An (SLNA). Sức hút của trận này được cụ thể hóa bằng màn so tài đỉnh cao giữa hai tài năng sinh năm 2006:

Công Phương (áo đỏ) cầu thủ nhạc trưởng của U21 Thể Công. Ảnh VFF

Nguyễn Công Phương (U21 Thể Công - Viettel) ví là nhạc trưởng hiện đại và toàn diện. Sinh năm 2006, Công Phương bước vào giải đấu năm nay với tư cách là linh hồn tuyến giữa, niềm hy vọng số một để giúp U21 Thể Công - Viettel đòi lại ngôi vương sau khi lỗi hẹn ở trận chung kết 2025.

Ngay tại vòng loại vừa kết thúc hôm 5/7, tiền vệ này đã phô diễn đẳng cấp kiểm soát khác biệt. Anh là người lĩnh xướng và điều tiết hoàn hảo lối chơi, giúp đội bóng áo lính vượt qua bảng đấu vòng loại ngột ngạt và khép lại bằng chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Hà Nội Bulls để chiếm ngôi nhất bảng.

Dưới lăng kính chuyên môn, Công Phương sở hữu bộ kỹ năng vô cùng hiện đại. Anh xử lý bóng sống và dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Điểm mạnh nhất của cầu thủ này là tư duy thi đấu của một "số 10" nhô cao: khả năng pressing cường độ lớn ngay bên phần sân đối phương, những đường chuyền dọn cỗ xé toang hàng phòng ngự và thói quen bất ngờ xâm nhập vòng cấm để dứt điểm cận thành.

Lê Đình Long Vũ (U21 Sông Lam Nghệ An), cánh chim đầu đàn mang dáng dấp "Lê Công Vinh". Ở phía đối diện, Long Vũ chính là linh hồn giúp U21 SLNA vượt qua vòng loại ngặt nghèo để giành vé đi tiếp. Việc ví von Long Vũ là "đàn em Lê Công Vinh" nhận được sự đồng thuận lớn nhờ sự tương đồng về bộ kỹ năng thuần túy của một tiền đạo cánh.

Cầu thủ xứ Nghệ sở hữu tốc độ, lối đá tinh quái, thích quấy phá hành lang biên của đối phương trước khi thực hiện các pha ngoặt bóng bó vào trung lộ dứt điểm hiểm hóc. Tinh thần chơi bóng rực lửa và cái duyên tỏa sáng ở trận cầu lớn chính là sợi dây vô hình kết nối anh với hình bóng thời trẻ của số 9 huyền thoại.

Lê Đình Long Vũ góp mặt trong top 60 sao trẻ thế giới do tờ báo The Guardian bầu chọn năm 2023

Sức nóng từ LPBank HAGL và thế chân kiềng tàn khốc

Cục diện bảng B không dừng lại ở cuộc đấu đôi đường giữa Thể Công và SLNA. Sự xuất hiện của U21 LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chính thức biến nơi đây thành cuộc chiến khốc liệt của ba lò đào tạo có bản sắc của bóng đá Việt Nam.

Dù trung vệ Đinh Quang Kiệt bận thực hiện nghĩa vụ quốc gia, U21 HAGL vẫn mang đến giải đấu thứ vũ khí hạng nặng mang tên Trần Gia Bảo. Ở tuổi 18, Gia Bảo không chỉ sở hữu kinh nghiệm trận mạc dày dặn từ sân chơi V-League, mà anh còn từng được tờ báo danh tiếng The Guardian (Anh) bình chọn vào top 60 tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới 2025. Sự tinh quái của Gia Bảo kết hợp cùng dàn cầu thủ thi đấu thăng hoa (giành 9 điểm tuyệt đối ở vòng loại) sẽ biến hàng công HAGL trở thành thách thức cực đại.

Theo thể thức giải đấu, mỗi bảng chỉ có 2 suất chính thức đi tiếp vào tứ kết. Việc cả ba "ông lớn" đụng độ nhau ngay từ vòng bảng nghĩa là sẽ có ít nhất một đại gia phải đối diện với nguy cơ bị loại sớm hoặc phải căng sức đá "vắt kiệt" ngay từ những trận đầu tiên.

Toàn cảnh cục diện các bảng đấu còn lại tại VCK

Bên cạnh sức nóng nghẹt thở tại bảng B, kịch bản tại hai bảng đấu còn lại của giải năm nay cũng ẩn chứa những diễn biến vô cùng khó lường:

Bảng A: Chủ nhà U21 PVF-CAND sẽ phải đụng độ thử thách cực đại mang tên U21 Hà Nội đội bóng đang giữ kỷ lục 6 lần vô địch giải đấu. Hai tấm vé chính thức đi tiếp tại bảng này sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt khi có sự góp mặt của U21 TP.HCM thực dụng và ẩn số U21 An Giang.

Bảng C: Đương kim vô địch U21 PVF bước vào hành trình bảo vệ ngai vàng với những rào cản rất lớn. Họ sẽ đối đầu trực tiếp với một U21 Công An Hà Nội đầy tham vọng, cùng hai đối thủ luôn sẵn sàng ngáng đường các ông lớn là U21 SHB Đà Nẵng và U21 Đồng Nai.