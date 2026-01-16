Đình Bắc dẫn đầu cuộc đua Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng VCK U23 châu Á 2026

Ảnh: Tedtran TV

Ngay sau khi loạt trận vòng bảng khép lại, trang chủ của AFC đã mở cổng bình chọn "Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng" tại VCK U23 châu Á 2026. 8 pha lập công được đề cử, bao gồm pha lập công của Rakan Al Ghamdi (U23 Saudi Arabia) trong trận đấu với U23 Kyrgyzstan, Mathias Macallister (U23 Australia) trận gặp U23 Thái Lan, cú nã đại bác của Ali Al Azaizeh (U23 Jordan) làm tung lưới U23 Saudi Arabia.

Bên cạnh đó, còn có bàn thắng của Yuto Ozeki (U23 Nhật Bản) trong trận thắng U23 UAE, cú sút chìm từ ngoài vòng cấm của Ali El Fadl (U23 Lebanon) vào lưới U23 Hàn Quốc, bàn thắng Behruzjon Karimov (U23 Uzbekistan) cũng với đối thủ U23 Hàn Quốc và pha đánh đầu của Yaya Dukuly (U23 Australia) khiến U23 Iraq ôm hận.

Dĩ nhiên, không thể thiếu tình huống xử lý xuất sắc để qua mặt các hậu vệ U23 Saudi Arabia rồi bứt phá mạnh mẽ trước khi tung ra cú sút góc hẹp ghi bàn mang về thắng lợi cho U23 Việt Nam của Nguyễn Đình Bắc. Từ cách cấu thành (với đường chuyền của Ngọc Mỹ) đến phương thức thực hiện và ý nghĩa bàn thắng đều hoàn hảo, không bất ngờ khi tính đến chiều ngày 16/1, cú sút thành bàn của số 7 U23 Việt Nam thu hút tới 84.78% lượt bình chọn, áp đảo toàn diện các pha ghi bàn còn lại.

Hiện đứng thứ hai trong cuộc đua là bàn thắng của Macallister chỉ chiếm 7,16% lượt bình chọn. Cuộc bình chọn sẽ kết thúc vào lúc 16h ngày 20/1 theo giờ Việt Nam. Nếu không có bất ngờ gây sốc nào xảy ra, Đình Bắc sẽ trở thành người chiến thắng chung cuộc.