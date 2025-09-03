Trực tiếp tennis Djokovic - Fritz: Nole gặp “bại tướng” quen thuộc (US Open)

🎾Nole gặp “bại tướng” quen thuộc

Novak Djokovic hiện có thành tích đối đầu ấn tượng 10-0 trước Taylor Fritz. Trong 10 lần gặp Fritz từ năm 2019, tay vợt người Serbia chỉ thua vỏn vẹn 3 set, tất cả đều ở Australian Open. Còn nhớ cũng ở tứ kết US Open hai năm trước, Nole thắng chóng vánh 6-1, 6-4, 6-4.

⚔️Fritz mơ phá dớp

Fritz thừa nhận, phải mất rất lâu anh mới cảm thấy mình đủ trình để đứng chung mâm với Djokovic. Tay vợt người Mỹ nói: “Tôi nghĩ khoảng 7 hay 8 lần đầu gặp anh ấy, tôi đơn giản chưa phải là tay vợt đủ giỏi để có cơ hội. Tôi cần chơi để chiến thắng chứ không phải để tránh thất bại”.