Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trực tiếp tennis Djokovic - Fritz: Nole gặp “bại tướng” quen thuộc (US Open)

Sự kiện: Trực tiếp + video tennis hôm nay Novak Djokovic US Open 2025

(Khoảng 7h30, 3/9, tứ kết đơn nam) Novak Djokovic sẽ đối đầu với niềm hy vọng cuối cùng của chủ nhà Taylor Fritz.

  

Trực tiếp tennis Djokovic - Fritz: Nole gặp “bại tướng” quen thuộc (US Open) - 1
Novak Djokovic
Taylor Fritz
Trực tiếp tennis Djokovic - Fritz: Nole gặp “bại tướng” quen thuộc (US Open) - 1
Lịch thi đấu Thông tin trước trận Kết quả

🎾Nole gặp “bại tướng” quen thuộc

Novak Djokovic hiện có thành tích đối đầu ấn tượng 10-0 trước Taylor Fritz. Trong 10 lần gặp Fritz từ năm 2019, tay vợt người Serbia chỉ thua vỏn vẹn 3 set, tất cả đều ở Australian Open. Còn nhớ cũng ở tứ kết US Open hai năm trước, Nole thắng chóng vánh 6-1, 6-4, 6-4.

⚔️Fritz mơ phá dớp

Fritz thừa nhận, phải mất rất lâu anh mới cảm thấy mình đủ trình để đứng chung mâm với Djokovic. Tay vợt người Mỹ nói: “Tôi nghĩ khoảng 7 hay 8 lần đầu gặp anh ấy, tôi đơn giản chưa phải là tay vợt đủ giỏi để có cơ hội. Tôi cần chơi để chiến thắng chứ không phải để tránh thất bại”.

Dự đoán tennis US Open ngày 2/9: Alcaraz và Djokovic gặp thách thức thực sự
Dự đoán tennis US Open ngày 2/9: Alcaraz và Djokovic gặp thách thức thực sự

(Tin thể thao, nhận định tennis) US Open 2025 bước vào giai đoạn căng thẳng với loạt tứ kết hấp dẫn. Alcaraz, Djokovic, Pegula và Sabalenka đều đối...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/09/2025 23:51 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp + video tennis hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN