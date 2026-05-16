Rực rỡ bóng chuyền cúp VTV: Dàn "hoa khôi" mặc áo bà ba khoe nhan sắc nổi bật

Không chỉ mang tới bầu không khí lễ hội sôi động và những trận cầu chất lượng, đêm khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 còn khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi dàn nữ VĐV xinh đẹp đồng loạt xuất hiện trong tà áo bà ba Nam Bộ đầy duyên dáng.

Thanh Thúy ném gấu bông tặng khán giả trong buổi lễ khai mạc. Ảnh Anh Khoa

Tối 15/5, Nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh rực sáng trong lễ khai mạc hoành tráng của giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2026, giải đấu quy tụ nhiều CLB mạnh của Việt Nam cùng các đại diện tới từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Nếu những mùa giải trước, áo bà ba đã trở thành “đặc sản” rất riêng của VTV9 - Bình Điền, thì năm nay hình ảnh ấy tiếp tục tạo nên cơn sốt lớn trên mạng xã hội. Từ các tuyển thủ Việt Nam cho tới dàn ngoại binh châu Á, tất cả đều gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài dịu dàng nhưng không kém phần nổi bật trong trang phục truyền thống Nam Bộ.

Thanh Thúy nổi bật, dàn “hoa khôi mặc áo bà ba” khiến khán giả mê mẩn

Tâm điểm của đêm khai mạc chắc chắn là chủ công cao 1m93 Trần Thị Thanh Thúy. Đội trưởng của VTV Bình Điền Long An xuất hiện rạng rỡ trong tà áo bà ba tím, đi guốc mộc và liên tục giao lưu với khán giả Tây Ninh.

Khoảnh khắc Thanh Thúy tung gấu bông xuống khán đài khiến nhà thi đấu bùng nổ tiếng reo hò. Trên mạng xã hội, nhiều fan gọi cô là “người đẹp bóng chuyền Việt Nam” nhờ vẻ ngoài thanh thoát và thần thái ngôi sao.

Bên cạnh Thanh Thúy, nhiều VĐV khác cũng gây chú ý mạnh như Lê Thanh Thúy của Hà Nội Tasco Auto hay libero Hà Kiều Vy với hình ảnh xinh đẹp, dịu dàng trong áo bà ba.

Đặc biệt, các cầu thủ tới từ Suwon (Hàn Quốc), Gunma Green Wings (Nhật Bản) và CLB Giang Tô (Trung Quốc) cũng khiến khán giả thích thú khi lần đầu trải nghiệm nét văn hóa Nam Bộ. Nhiều tay đập ngoại quốc liên tục cười tươi, tạo dáng và giao lưu cùng người hâm mộ địa phương.

Không ít khán giả đùa rằng ban tổ chức mùa này sẽ “đau đầu” để chọn ra danh hiệu “hoa khôi áo bà ba”, bởi dàn VĐV năm nay quá đồng đều cả về nhan sắc lẫn thần thái.

Tây Ninh biến đêm khai mạc thành ngày hội bóng chuyền

Đây là lần thứ hai tỉnh Tây Ninh đăng cai giải đấu sau lần đầu năm 2017, và sức hút của giải năm nay được đánh giá cực lớn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, khẳng định địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức để mang tới một giải đấu thành công, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống văn hóa và du lịch của Tây Ninh tới bạn bè quốc tế.

Khán đài Nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh tối 15/5 gần như kín chỗ, tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt ngay từ ngày thi đấu đầu tiên.

Bóng chuyền Việt Nam khởi đầu bùng nổ

Không chỉ hấp dẫn ở phần lễ, ngày khai màn VTV9 - Bình Điền 2026 còn chứng kiến loạt kết quả đáng chú ý.

Ở bảng A, Binh chủng Thông tin - BĐ19 khởi đầu cực mạnh khi đánh bại VietinBank với tỷ số 3-0. Đội bóng áo lính thể hiện sức mạnh vượt trội bằng lối chơi chắc chắn và khả năng phòng ngự kín kẽ.

Trong khi đó, chủ nhà VTV Bình Điền Long An nhận thất bại 1-3 trước đại diện rất mạnh của Trung Quốc là Giang Tô. Dù Trần Thị Thanh Thúy chơi nỗ lực, đội bóng miền Tây vẫn gặp khó trước sức mạnh tấn công và chiều cao vượt trội từ đối thủ.

Ở bảng B, Hà Nội Tasco Auto gây bất ngờ lớn khi thắng trắng Gunma Green Wings 3-0. Đại diện Việt Nam chơi bùng nổ với khả năng chắn bóng hiệu quả và tinh thần cực kỳ hưng phấn.

Các trận đấu tiếp theo của vòng bảng hứa hẹn tiếp tục nóng lên khi những ứng viên mạnh như LPBank Ninh Bình hay Suwon City bắt đầu ra sân ngày đấu 16/5.

Sau 14 lần tổ chức, VTV9 - Bình Điền đã trở thành ngày hội văn hóa, nơi bóng chuyền kết hợp cùng bản sắc truyền thống Việt Nam tạo nên hình ảnh rất riêng. Và trong đêm khai màn rực rỡ tại Tây Ninh, những tà áo bà ba mềm mại bên cạnh dàn “chân dài” bóng chuyền đã trở thành điểm nhấn khiến người hâm mộ khó quên nhất.

Những hình ảnh đẹp, rực rỡ trong lễ khai mạc bóng chuyền

Libero Hà Kiều Vy xinh đẹp, rạng ngời

Phạm Quỳnh Hương (cao nhất) và các cầu thủ Thông Tin Đông Bắc nổi bật trong tà áo bà ba

CLB chủ nhà Bình Điền Long An sở hữu đội hình đồng đều

Đội bóng tới từ Hàn Quốc cũng có nhiều gương mặt xinh đẹp

Hà Kiều Vy và đồng đội chụp ảnh chung

Có quá nhiều gương mặt có thể trở thành ứng viên nặng kí cho ngôi "hoa khôi áo bà ba" tại giải năm nay

CLB Giang Tô (Trung Quốc) sở hữu đội hình cao nhất giải với chiều cao trung bình 1m85, trong đó có 4 cầu thủ cao trên 1m9

Buổi lễ khai mạc thành công, hứa hẹn tạo ra nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính